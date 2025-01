De Mondo: «Tenemos que liberarnos del qué dirán y ser auténticos»

¿Cuántas cosas has hecho o has dejado de hacer por la opinión de los demás? Esta es la pregunta sobre la que giró ayer la intervención de la coach María de Mondo, que ayer presentó en el Club FARO su nuevo libro, «La opinión de los demás está de más. Claves para ser tú mismo y liberarte del qué dirán» (HarperCollins), una guía práctica de autoconocimiento en la que muestra al lector cómo deshacerse del miedo a las críticas y a descubrir el poder de ser uno mismo para vivir plenamente. «Tenemos que liberarnos del qué dirán y ser auténticos», afirmó.

Y es que, según De Mondo, vivimos condicionados por el qué dirán desde que nacemos y por las opiniones ajenas, hasta tal punto que en muchas ocasiones nos encontramos que vivimos según las creencias y expectativas de otros, buscando su aprobación y depositando nuestra identidad y validación en manos ajenas, mientras dejamos de lado nuestro propio ser.

Según De Mondo, el temor a las críticas ocasiona muchos de nuestros miedos: miedo a hacer el ridículo, a quedar mal, a que nos juzguen, a equivocarnos... «Tenemos que permitirnos no ser siempre nuestra mejor versión y equivocarnos porque tenemos que ser conscientes de que no vamos a ser perfectos», explicó.

De Mondo explicó que las personas nacemos siendo un libro en blanco, que van llenando los demás con sus opiniones y expectativas sobre nosotros, por lo que llegamos a la edad adulta con un volumen escrito por otros. En su opinión, lo mejor es quedarse con aquello que nos beneficia y descartar todo lo que, por el contrario, resulta un lastre para nuestro verdadero ser. «Decidir liberarse del qué dirán es la decisión más importante que se puede tomar hacia la autenticidad y el inicio de una vida plena. Hay muchas personas que viven para agradar a los demás y se pierden a sí mismas en ese camino», dijo.

La «coach» señaló al ego como responsable de que nos preocupe tanto lo que los demás piensen de nosotros. Matizó que no se trata de acabar con él, ya que también lo necesitamos para vivir, pero sí de transformarlo para que nos deje ser lo que realmente somos. En este sentido, explicó que los seres humanos le damos muchas vueltas a las críticas porque somos muy egocéntricos y nos las tomamos todo de forma personal, cuando en realidad no es así. «Un juicio habla de la persona que lo emite y en realidad no tiene que ver contigo. Cuando emites una opinión, negativa o positiva, me estás hablando de ti, de tus sistema de creencia, de tus patrones de pensamiento, de tus juicios de valor... Y saber esto es liberador», afirmó De Mondo, que añadió que hay que aceptar también que no podemos gustar a todo el mundo.

Habló también de los «haters», que no sólo son una figura de internet. Según la «coach», un «hater» es cualquier persona que necesita criticar al otro porque sí. Y ante estas personas, aseguró que es importante poner límites, aunque esto probablemente las incomode o moleste. «No poner límites es una falta de amor propio», añadió De Mondo, que aconsejó también aprender a «escoger las batallas» y no pelear por cualquier cosa.

También habló de la tribu y de la importancia que tiene, ya que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. «Todos necesitamos una tribu que nos sostenga cuando lo necesitamos. Pero esta no siempre es la familia ni los amigos de la infancia. La tribu son aquellas personas con quienes te puedes permitir ser, con tus luces y tus sombras, ser sin miedo. Si no es así, será un grupo, pero no una tribu», comentó la «coach» durante la conversación que mantuvo con la periodista Nuria Sáinz.

Aceptarse a sí mismo para alcanzar la plenitud

María de Mondo es el claro ejemplo de que liberarse del qué dirán y hacer (o no hacer) las cosas por lo que dictaminan los demás es el camin para ser uno mismo. Tras graduarse en Derecho, comenzó a trabajar en el campo de las finanzas, hasta que entró en lo que ella denomina «una maravillosa crisis existencial». Comenzó a plantearse quién era realmente y qué le hacía feliz, por lo que hizo las maletas y se marchó a Argentina, donde comenzó su viaje de «autoconocimiento y libertad». Al regresar a España, se formó en coaching ontológico (un tipo específico de coaching que se centra en ayudar a los clientes o empleados a tomar conciencia de su propia existencia y de la existencia de los demás) y psicología e inició un nuevo camino. Hoy se dedica al trabajo divulgativo, impartiendo formaciones y dando charlas enfocadas a vivir en paz y pnelitud. Es autora también del libro «Yo, ego», en el que, por primera contó, relató la primera vez que decidió nadar contracorriente.Asegura que es importante reconocer el peso que el entorno –familia, pareja, amigos– tiene en nosotros, y advierte de que ninguna opinión puede hacernos más daño que traicionarse a uno mismo. Para la coach, la plenitud está en aceptarnos como somos, con nuestras luces y sombras.