Galicia pierde a Xosé Manuel Piñeiro, icono de la televisión autonómica

Junto con Xosé Ramón Gayoso y Ana Kiro, también fallecida por un cáncer, Xosé Manuel Piñeiro era uno de los rostros más legendarios, queridos y risueños de la televisión autonómicos. El histórico presentador de la TVG y de la Radio Galega murió ayer en Santiago a los 68 años por un cáncer que anunció a finales de 2018. Nacido en Allariz en 1957, Piñeiro ha sido una figura indispensable para entender el audiovisual gallego, con su rol como conductor del «Supermartes» como principal hito profesional.

Superpiñeiro se apartó en 2018 de sus tareas como presentador del programa «Bamboleo» para afrontar el cáncer que padecía, tal y como él mismo anunció en una entrevista con Gayoso. Un año después, comunicó también en «Luar» que volvía al trabajo, al espacio de la Radio Galega «Sesión Vermú». En aquella charla de noviembre de 2018 con el también emblemático Gayoso, el presentador explicó que daba ese paso para «evitar especulaciones» y le ponía nombre a su dolencia, un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea.

Expuso que su público «tenía que saber por qué no estaba en la televisión en este momento». También quiso normalizar una situación «por la que nadie querría pasar», pero que afecta a muchas personas. «¿Cuánta gente nos estará viéndonos ahora desde la cama de un hospital o de su casa y con la misma enfermedad?». Hipocondríaco reconocido –«o meu maior temor era desmairme en directo na parte final do Supermartes», relataba—, con esa entereza demostrada ante su colega y ante su audiencia afrontó la dolencia.

Xosé Manuel Piñeiro, el la calle Cesteiros de Vigo. / Pablo Martínez

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Xosé Ramón Piñeiro ejerció como pedagogo antes de meterse en las pantallas de cientos de miles de gallegos. Su mayor éxito fue el «Supermartes», que presentó durante 1992 y 2005. Generaciones de espectadores no olvidarán clásicos del programa, como las apariciones de Atilano.

De hecho, en una entrevista con FARO con motivo de la presentación de un libro biográfico, en 2014, enfatizó que el personaje del trompetista-esqueleto es «historia da televisión en Galicia, máis que Superpiñeiro», por la conexión que tenía con los más pequeños. También consideraba que el tiempo «faría xustiza» al propio programa, denostado por una parte de la crítica. «A tele hai que facela para quen a ve, non para os que falan dela», replicaba sobre la vigencia de espacios de vocación popular de ese estilo.

Piñeiro en el programa ‘Supermartes’ / TVG

También condujo el «Tequelexou», «Téquele, téquele» o «Acompáñenos». Al frente del «Bamboleo» estuvo entre 2011 y 2018, cuando anunció su retirada temporal. En 2020, en plena pandemia, recibió la medalla Castelao. En los últimos años también fue columnista de los diarios «La Región» y «Atlántico Diario».

Una vez que la noticia se difundió en la mañana de ayer, las redes sociales estallaron en mensajes de condolencias y de cariño hacia Piñeiro. En el ámbito institucional, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, publicó: «Hoxe Galicia perde a Xosé Manuel Piñeiro. Referente da CRTVG, o seu carisma marcou xeracións nunha carreira de éxitos. Descansa en paz. Inesquecible, Superpiñeiro».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, expresó «todo o cariño e afecto á familia e amizades de Xosé Manuel Piñeiro, un referente da nosa televisión pública co que tantas e tantos medramos».

Todos los grupos parlamentarios expresaron su pésame en la Comisión de Cultura celebrada ayer. El diputado del PPdeG José Luis Ferro fue el primero en expresar las «condolencias» de su grupo por la muerte de «todo un referente de la CRTVG y un gran comunicador de Galicia».

La diputada del BNG Mercedes Queixas se sumó a este «pesar» y manifestó «todo el cariño» a su familia y amistades. También se sumaron a estas condolencias el diputado del PSdeG Julio Abalde y la diputada del PPdeG Carmen Pomar, así como el diputado del Grupo mixto Armando Ojea.

Desde el terreno social, la Asociación Galega do Audiovisual lamentó el fallecimiento de una «figura clave» del sector. La Mesa pola Normalización Lingüística, por su parte, destacó su labor en favor del idioma propio, mientras que el Banco de Alimentos ensalzó su gran faceta solidaria. El Celta homenajeó también a «un profesional comprometido co noso idioma e todo un emblema da comunicación galega».

También expresaron su pesar la Diputación de Ourense y el concello de su villa natal, Allariz, donde hoy recibirá sepultura.

María Mera Actriz «Querido Mestre, que difícil dicirche adeus»

María Mera / Fdv

Agradecida e orgullosa de comezar a miña andaina na televisión da túa man, que honra dar eses primeiros pasos ao son da túa sabedoría, canto aprendimos de ti. Tiña eu uns 20 anos, cando comecei nese programa en directo todas as tardes na Televisión de Galicia, “Acompáñenos”, lembrades? No meu caso, a miña carreira comezou contigo, o meu primeiro programa de televisión, onde vivín o directo e as reportaxes máis divertidas e arriscadas, entre facer puenting e inclusive unha mordedura dun cachorro de león, que hoxe amoso con orgullo e risas ás miñas fillas. Dezaoito anos despois, e todas as veces que nos cruzamos no camiño, sempre lembramos aquel comezo xuntos, e podiamos confirmar a sorte que non só a min me regalaches. Aos que te tivemos preto só podemos darche as GRAZAS. Ti ben sabes que os comezos nunha profesión coma esta nunca se esquecen, non se esqueceron durante este tempo, nin se esquecerá no futuro. Teño dúas cativas ás que por sorte coñeciches, e ás que sempre lle contarei e falarei de ti, porque ti formas parte desas ás que por sorte aínda voan hoxe. Que ben o fixeches.

Por iso, miña querida familia, desde a miña humilde opinión, debemos aprender da vida, destas viaxes difíciles, coma a de hoxe; Non importa o que teñamos, canto teñamos, de onde vimos, a nosa profesión, a que aspiremos… Ao fin, nada diso conta, porque nada diso construe.

Penso que a nosa misión é esforzarnos cada día, en deixar na xente que nos rodea, AMOR. Non permitir que nadie se acerque a ti, sin que ao marchar se sinta un pouquiño mellor e máis feliz.

E para canta xente TI fuches así….

Brilla forte, querido PI.

Arturo Maneiro Periodista. Dirigió TVG y Radio Galega «Superpiñeiro, animador vital»

Artuno Maneiro / Fdv

Falleció a los 68 años, después de una larga enfermedad, pero siempre fue un animador vital para los espectadores de la Televisión de Galicia y de la Radio Galega. No era un presentador convencional, ni buen tipo ni un galán, era algo más. Tenía su público fiel, ganado por sus cualidades humanas, un público que se sentía espoleado por el entusiasmo que José Manuel Piñeiro cuando presentaba sus programas en la radio o en la tele. Sabía conectar muy bien con la audiencia. Tendría sus manías como todo artista, pero siempre se mostraba simpático, optimista, agradable. En pantalla era esa persona con la que uno quiere encontrarse; en la radio era esa voz que uno quiere oír, animante ante cualquier circunstancia, fallo o contrariedad.

En los años 90 del siglo pasado, se presentó en TVG para participar en el casting de un programa que se estaba preparando. Venía directamente de la docencia en Enseñanza media, aunque también tenía su experiencia en los escenarios como cantante, animador digamos, en sus tierras de Ourense, pues siempre presumió de alaricano. Sorprendió gratamente a los que lo examinaron en el plató, capacidad de improvisación, desparpajo, alegría, soltura y buena voz.

Pronto se hizo con el mundo de la televisión. Comenzó a presentar Supermartes. Dada su vitalidad y su poca estatura, la gente que le trataba en el plató comenzó a llamarle, por contraste, Superpiñeiro. Un calificativo que tuvo gran éxito. Su presencia se hizo imprescindible. Tanto, que en una ocasión trataron de cambiarlo por otro presentador, para romper esa identificación con Supermartes. El programa cayó unos 10 puntos de audiencia, no era posible seguir así y tuvieron que rescatarlo en menos de un mes. Fue una prueba empírica y constatable de su éxito en pantalla. Con otros programas televisivos tuvo el mismo éxito y comportamiento. Lo mismo podría decirse de su programa en la Radio Galega. Consiguió una perfecta simbiosis radiofónica y televisiva sobre sus programas. Mucha gente lo echaremos de menos.