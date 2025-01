Cuidado con tatuarte a color en España

Los amantes del tatuaje deben saber que en España solo están autorizadas las tintas negras. «No hay ni una sola de color que lo esté», recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que acaba de hacer un seguimiento a 50 estudios profesionales de tatuaje de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia. ¿El resultado? En 48 no pusieron impedimento alguno para tatuar a color y solo dos respondieron que únicamente trabajan con tinta negra debido a la falta de tintas de color autorizadas. Tras estos resultados, la OCU ha denunciado la ilegalidad a las direcciones generales de Salud Pública de las cinco comunidades autónomas implicadas en el estudio para que se lleven a cabo las actuaciones de inspección oportunas. Y es que en nuestro país, recuerda la OCU, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es la encargada de dar luz verde al uso de las tintas de tatuaje y «de momento no ha podido autorizar ninguna tinta de color, a la espera de que los fabricantes entreguen estudios que cumplan el Reglamento Reach 2020/2081», indica.

En dicho análisis la OCU refiere que en la mitad de los centros visitados respondieron que utilizaban tintas «homologadas» en Europa. «Pero, en realidad no hay homologación europea en las tintas, ya que solo en España existen procedimientos de autorización como los de la AEMPS. En el resto de los países de la Unión Europea se actúa a posteriori, mediante inspecciones puntuales y control del mercado, y es ahí donde se han detectado diversas irregularidades», aclaran desde la OCU. De hecho, la organización advierte de que hay comercios online especializados en productos de tatuaje que anuncian tintas de color «homologadas en Europa» que cumplen el reglamento Reach y que incluso recurren a logos o diplomas acuñados por los propios fabricantes. «Pero, insistimos, tal homologación no existe, ni tampoco hay sellos oficiales que avalen la seguridad de estos productos», denuncia la organización.

La OCU avisa de que la tinta del tatuaje es permanente, lo que conlleva una exposición duradera a las substancias químicas inyectadas, incluidos sus productos de degradación. «Existe la posibilidad de que los pigmentos puedan migrar desde la piel hacia diferentes órganos, como los ganglios linfáticos, los riñones o el hígado, de ahí la importancia de que sean substancias controladas», advierte la OCU. También es cierto que el color rojo es el que más efectos indeseados provoca porque puede producir alergias y dermatitis. «El que menos problemas da es el negro», señala la organización.

Entre los mitos que desmiente la OCU se encuentra la creencia de que un tatuaje lumbar es incompatible con la anestesia epidural. Eso sí, aclara que «lo cierto es que no conviene introducir tinta en el sistema nervioso central. Para evitarlo, el anestesista realiza una pequeñísima incisión para dejar a un lado la piel tatuada y poder pasar la aguja sin arrastrar tinta».

También es falsa la idea de que si llevas tatuajes no puedes hacerte una resonancia magnética. «Como mucho, notarías que se calienta la piel durante la prueba, pero eso solo sucede con tatuajes antiguos elaborados con pigmentos metálicos, que cada vez se usan menos», indica la OCU.

Consejos de la OCU antes de tatuarte

1. Elegir un sitio autorizado: Es preferible acudir a un establecimiento de tatuajes que tenga todos los papeles en regla y las condiciones necesarias para garantizar nuestra seguridad. En las consejerías de salud de cada comunidad autónoma o ayuntamiento deben informar de cuáles son los centros autorizados. 2. Informarse sobre la tinta que nos van a inyectar: Aunque la tinta sea negra, conviene solicitar su número de registro, fotografiarlo y comprobar que aparece en el listado de tintas de tatuaje autorizadas por la AEMPS.3. Observar las condiciones de higiene: Antes de comenzar el tatuaje, la piel debe limpiarse y desinfectarse para minimizar el riesgo de infecciones. Es importante fijarse en si usan guantes, material estéril y de un solo uso. Las agujas, por ejemplo, deben ser desechables y desprecintarse delante del cliente. Para más seguridad, los tatuadores deben estar vacunados contra la hepatitis B y el tétanos.4.Informarse de los riesgos y cuidados: El centro debe proporcionar un documento de consentimiento informado, donde queden explicados por escrito el proceso, los riesgos, las posibles complicaciones y los cuidados posteriores. Hay que leerlo bien y preguntar todo lo que no se entienda porque es importante saber a qué nos exponemos y entender por qué hay que lavar y proteger la piel después de hacerse el tatuaje.5. Cuándo es mejor no hacerse un tatuaje: No es aconsejable hacerse un tatuaje si existe alguna enfermedad o infección que pueda transmitirse por la piel o la sangre. No conviene tampoco que lo hagan las personas con dermatitis, acné, tendencia a cicatrices queloides, o quienes sospechen de alergias a los componentes de las tintas. Si se toman medicamentos, como anticoagulantes, hay que consultar al médico.