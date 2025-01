Asocian el uso de ciertos fármacos con un menor riesgo de alzhéimer

El análisis de enormes cantidades de datos sanitarios puede orientar la investigación terapéutica de enfermedades de muy difícil tratamiento, como el alzhéimer. Es lo que propone una revisión de 14 estudios con datos de 139 millones de pacientes, que ha hallado una asociación entre el uso de fármacos como ciertos antiinflamatorios, antibióticos y vacunas y un menor riesgo de demencia. La investigación fue publicada ayer en la revista «Alzheimer’s and Dementia: Translational Research & Clinical Interventions».

«El hecho de que un fármaco concreto se asocie a un riesgo alterado de demencia no significa necesariamente que la cause o que ayude contra ella», recalcan los autores del estudio, investigadores de varios países, principalmente de Reino Unido. Con todo, explican los científicos, «agrupar estos enormes conjuntos de datos sanitarios proporciona una fuente de pruebas que puede ayudarnos a decidir qué fármacos debemos probar primero».

La revisión, cuyos primeros autores son Benjamin R. Underwood (Universidad de Cambridge, Reino Unido) y Ilianna Lourida (Universidad de Exeter, Reino Unido), incluyó 14 estudios que utilizaban datos de registros médicos o administrativos de 139 millones de personas y 1 millón de casos de demencia.

Los antimicrobianos, las vacunas y los antiinflamatorios se asociaron con una reducción del riesgo de alzhéimer y demencia, mientras que los medicamentos para la diabetes, las vitaminas, los suplementos y los antipsicóticos se asociaron con un riesgo mayor.

Como recuerdan los autores, la disminución del riesgo de demencia con medicamentos para tratar enfermedades inflamatorias y el mayor riesgo con el tratamiento antipsicótico son asociaciones que ya se habían detectado en trabajos anteriores. «El tratamiento antimicrobiano se asoció quizás de manera más sorprendente con una disminución del riesgo, lo que respalda el creciente interés reciente en esta posible vía terapéutica», resaltan.

«El tema de los antimicrobianos y las vacunas es interesante, pues se lleva tiempo hablando de la posible relación de determinadas infecciones, fundamentalmente víricas, con la etiología de la enfermedad de Alzheimer», recuerda Eloy Rodríguez, neurólogo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), cuya opinión experta fue recabada por Science Media Centre. (SMC). Apunta a la «posible acción protectora de algunas vacunas al ‘entrenar’ a nuestro sistema inmunitario cerebral».

En definitiva, añade Rodríguez, aunque «no se pueden extraer conclusiones significativas de relaciones causales/protectoras», «es interesante para mantener el foco investigador (o aumentarlo) en el papel de las infecciones víricas y la regulación de la inmunidad/inflamación como factores que participan en el origen de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas».

Por su parte, el investigador Kevin McConway, profesor emérito de Estadística Aplicada en la Open University del Reino Unido, matiza que la revisión encontró pruebas de una relación solo para unos pocos fármacos en cada una de las categorías: «Por ejemplo, de todas las vacunas, solo cuatro se mencionan específicamente en el documento como relacionadas con la reducción del riesgo de demencia (hepatitis A, fiebre tifoidea, una vacuna combinada para la hepatitis A y la fiebre tifoidea, y difteria)», apunta a SMC.

Esta revisión de estudios, añade McConway, solo «sugiere algunas clases de fármacos sobre los que podría merecer la pena investigar más, para saber más sobre si están asociados con el riesgo de demencia y cómo», pero «no puede ir más allá».

Estudio de referencia: Underwood et al. «Data-driven discovery of associations between prescribed drugs and dementia risk: A systematic review». Alzheimer’s and Dementia: Translational Research & Clinical Interventions https://doi.org/10.1002/trc2.70037

