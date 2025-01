«Intento lanzarme al vacío con mi profesión y mi vida personal»

-«Danzas de amor y venenos» es el título del álbum. Presenta una dualidad inquietante.

-En estos últimos dos años de preparación del álbum me he lanzado al vacío para profesionalizar mi proyecto. Quería hablar de esos contrastes, de la seguridad versus la inseguridad; de los sueños y lo que uno consigue; también de la decepción y la alegría. Yo vengo de la electrónica, de hacer música muy experimental. Me apetecía introducir referencias latinas y africanas, profundizar más en las melodías vocales.

-Recuerdo un reel en su Instagram maquillándose y explicando la dureza de la vida de la artista, de la lucha. Me impactó.

-Sí, es que tiene como dos partes el mundo de la música. Por una, me permite viajar, conocer otros artistas con los que colaborar pero por otro lado también muestras tu vulnerabilidad, genera muchas inseguridades pero también anhelos. Coincide con la dualidad de la vida que presenta amor y dolor, amor y veneno. Muchas veces las cosas que más felicidad te producen también son las que más dolores de cabeza te provocan.

Sila Lúa, en Vigo, el pasado diciembre. / José Lores

-Su cambio de look (pelo corto, castaño, que realza sus grandes ojos; y presencia de ropa más holgada y cómoda que en la etapa anterior) está genial. ¿Se debe al nuevo disco o a una nueva etapa en la vida?

-Pues a las dos cosas. Me teñí de rubio platino justo después de sacar mi primer álbum. Dicen que a veces en momentos de crisis hay gente que hace cambios radicales. Creo que me pasó con el rubio. Ahora, me apetecía cambiar otra vez y pienso que este peinado me representa más que el anterior.

-Antes hablaba de las influencias de sonidos africanos y americanos. En sus nuevas canciones, hay unos sonidos percutivos especiales.

-En la gira anterior, íbamos con una percusionista que hacía unos arreglos de percusión que le daban una energía muy positiva. Yo quería incorporar eso al nuevo disco que bebe mucho del ritmo. El anterior álbum, «Rompe», era más mental y este lo entiendo más terrenal, me recuerda a lo que yo sentía en el escenario con la percusionista y sus arreglos. En 2024 viajé a Nigeria y Benín donde conocí nuevos ritmos. Allí estaba la cultura yoruba que con la esclavitud se esparció por América. Muchos ritmos cubanos se parecen. Quise coger toda esta base y llevarla a la electrónica y música vocal. También buscaba que el directo tuviera mucho ritmo.

-Percibo canciones que enlazan con el disco anterior; otras parecen un puente hacia un nuevo sonido y otras terceras son diferentes. En estas es como si hubiera muchas capas.

-Mi primer disco lo hice con otro productor que me ayudó para lograr el minimalismo con una voz principal y los elementos justos. En este he trabajado con el productor Pau Aymí. Yo buscaba a alguien que me empujara a nivel vocal, a pensar melodías más complejas para ir más allá con la voz y la composición [entren en Sila Lúa PECERA en YouTube]. Su estilo es más barroco, tiene más capas. Este disco es más barroco; con más instrumentación y más capas. En cada proyecto quiero proponer un sonido.

-Hábleme de la historia detrás del tema «Brasil». «El amor siempre comparte», canta.

-Estuve allí en 2022 con un songwriting camp. Salieron muchas canciones de ahí, entre ellas, esta. Me gusta mucho personalizar los temas. La salsa, el bolero... utilizan muchas metáforas de la naturaleza y personalizan. La estructura de la canción parece de amor y he querido introducir eso en el disco. Me ha gustado personalizar de lo que hablaba. «Brasil» parece de desamor pero la conclusión no es que muero por eso sino que se me olvida.

Sila Lúa, en una foto para promocionar su nuevo disco. / Casteleiro

-En «Hacer teatro» habla del salto mortal en la vida. ¿Es una sensación real?

-Lanzarse a hacer algo que te gusta mucho sin saber cómo será la respuesta de alguna manera es un salto mortal. En tu profesión o vida personal tiene su riesgo. Intento lanzarme al vacío con mi profesión y con mi vida personal. En el tema, hablo de tomarlo todo menos serio como un juego, sin miedo al error, con libertad.

-Para ser artista no debe tener mucho miedo al error, si no...

-Claro y nunca sabes cuál va a ser la respuesta. En la música trabajas muchas horas sin saber si alquien va a conectar. Hay que confiar en la suerte.

-Me llama la atención «Hierbabuena».

La idea del tema es un recuerdo de infancia de cuando veraneaba en Nerga (Cangas, Pontevedra). Había un montón de ortigas y al lado siempre estaba la hierbabuena, como antídoto contra la ortiga. Son muy parecidas. Me gustaba la idea de hacer este juego de confundir una mala hierba con otra que en realidad es muy linda y buena.

