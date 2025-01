Muere en Los Ángeles el actor español Francisco San Martín a los 39 años

El actor de mallorquín Francisco San Martín ha fallecido a los 39 años de edad en Los Ángeles, según ha trascendido este martes. El intérprete, conocido por haber actuado en las series Jane the Virgin y Days of our lives, fue encontrado sin vida en su domicilio días atrás. Según recoge la revista Hola!, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles ha informado que la causa del fallecimiento se debe a un "suicidio por ahorcamiento".

Nacido en Mallorca en 1985, San Martín se crió en Montana, Estados Unidos, aunque volvió a España siendo un adolescente. Empezó a actuar en obras de teatro, trabajó como modelo y también participó en películas. Con 25 años, se trasladó a Hollywood y entró a formar parte del elenco de la serie norteamericana Days of our lives. A esta producción le siguió Belleza y poder y Jane the Virgin, en la que encarnó a Fabián Regalo del Cielo.

Pese a que el fallecimiento ocurrió el pasado 16 de enero, ha sido ahora cuando ha trascendido su muerte, noticia recogida por numerosos medios de comunicación. El actor llevaba un tiempo desaparecido de sus redes sociales.