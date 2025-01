«Que o mar che sexa leve, Bernardino»

«Bernardino Graña convirte hoxe a Cangas non na capital literaria do Morrazo, nin de Pontevedra, nin siquera de Galicia, senón de Europa», proclamou Xesús Alonso Montero nun multitudinario acto de despedida laica no tanatorio da vila ao poeta do mar, finado na madrugada do sábado na residencia onde pasou os últimos anos, en Panxón.

Acudiron o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ou o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, ademais de representantes de todos os grupos políticos e poetas.