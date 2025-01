“O amor polas rondallas empeza a nacer, van converterse nun fenómeno”

Alexandre Fernández (Vigo, 1977) leva catro anos coa batuta musical da Rondalla Santa Eulalia de Atios de O Porriño. Nese tempo, logrou gañar o Festival de Rondallas do Ifevi en dúas ocasións. A primeira, o ano pasado. A segunda, este domingo. Doce meses transcorreron, doce meses de incógnitas pola súa saúde cun final feliz.

O ano pasado, desmaiouse na actuación a causa do tumor cerebral que tiña e do que o operaron despois. Supoño que iso lle empuxou a elixir «Viva la vida» para a actuación.

Foi un tema que montei hai catro anos porque sempre me gustou moito. Elixino como celebración pero tamén polo que me pasou, como homenaxe á propia vida. O director de cinema Daniel Sánchez Arévalo [que dirixe a película «Rondallas»] deume os parabéns e díxenlle sincero que era un dobre reto. Primeiro, revalidar o título no centenario. Segundo, un reto persoal para demostrarme que podía seguir na palestra.

Tamén sonou «Heart of courage», de Two steps from hell.

Si, «Corazón de coraxe» tamén está relacionada con esa coraxe que ás veces precisas ter para superar este tipo de cousas. «Heart of courage» é épica, vincúloa a ter valentía despois de estar tirado no chan.

Percusionista tradicional, gaiteiro e profesor [exmembro de Pelepau dende hai meses], volveu apostar por muiñeiras.

Tocamos a Xota do Brumeigho de Edelmiro Fernández, un gran gaiteiro galego; e a Muiñeira d´A Cabra, do repertorio dos Quintas do Deza por Dequenvessendo. Fíxenlle unha introdución á bossa nova para darlle unha homenaxe a esa emigración de ida e volta que houbo coa emigración galega. Despois pechei con «Será perché ti amo» para que o repertorio sexa acorde para todos os públicos. É un tema que sona moito, en Balaídos por exemplo. É interxeneracional.

A posta en escena foi espectacular cos rondalleiros formando un número 100 na pista.

Si. A coreografía realizouna o presidente da rondalla, Miguel Pérez (que toca a charrasca). Fixo un traballo exquisito xunto aos abandeirados que lograron un cuarto premio nesta edición. A idea era, ao pechar a actuación, facer o debuxo do 100 para homenaxear os cen anos de vida da rondalla, cen anos de cultura e historia de Atios, no Porriño.

O nivel do certame foi moi bo.

En xeral, direi que as rondallas se puxeron moito as pilas e que houbo moita competitividade. Creo que debeu ser bastante difícil para o xurado. Torroso e Pexegueiro fixérono moi ben. Santa Eulalia de Mos fixo un gran traballo inda que levou un quinto premio e Pontellas (segunda) demostrou que segue sendo unha rondalla con opcións. Para Atios, foi un premio á constancia. Tivemos moitas actuacións este ano e rodamos moito o repertorio. O domingo, tocamos de memoria, con calma pero con nerviosismo. Inda que gañaramos o ano pasado, era como se sairamos con -30 puntos porque había unha expectativa.

Pode o filme «Rondallas» impulsar estas agrupacións?

Creo que a película vaille dar visibilidade a algo moi noso. Todo o mundo vai saber que temos unhas agrupacións musicais ao redor do nadal que saen ás rúas. Foi un certame diferente este ano.

Hai rondallas para rato?

Unha gran noticia é que nazan rondallas novas. Empeza a nacer un amor polas rondallas. Creo que se vai converter nun fenómeno; de feito, é algo que xa está sucedendo. Hai moito neno pequeño e rapazada. Iso asegura que vai haber continuidade moitos anos máis, iso é o importante.

Falo con vostede e paréceme todo un milagre. Supoño que nalgún momento da grave doenza chegou a pensar o pasado ano que non regresaría á rondalla.

(Silencio prolongado para responder coa voz crebada) Si... é que me caen agora as bágoas de emoción... É certo. Cando che pasa algo así plantéxaste moitas cousas como que quizais vai ser a derradeira vez que dirixes. De aí o reto. Quixen sacar os meus sentimentos a través da música; quería celebrar a vida.