Galicia dálle ao ‘play’ no audiolibro

Case unha de cada cinco persoas escoitou durante o ano 2023 un audiolibro en España, o que supera os 9,3 millóns de habitantes.

Son datos de NielsenlQ nun estudo para Audible que corrobora que a publicación de audiolibros é un sector con boas expectativas: uns 2,7 millóns de usuarios deste soporte expresaron o seu desexo de dedicar máis tempo a este formato de literatura.

A maiores, plataformas como Spotify –que na súa orixe se dedicaba só á música, para despois enroscarse cos podcast– xa meteron a patiña neste segmento editorial. Nos Estados Unidos, por exemplo, copa o 11% do mercado dos audiolibros.

Estas cifras evidencian que este formato está a introducirse de cheo na sociedade e que as editoriais españolas están a prestarlle cada vez máis atención.

No caso de Galicia, o audiolibro feito no país era ata hai ben pouco un territorio por explorar. Hai poucos días, Xerais presentaba nun encontro con bookinstagrammers e xornalistas a súa primeira incursión, «Pel de cordeiro», de Ledicia Costas, un dos libros en galego máis vendidos nos últimos anos ao alcanzar en seis meses uns 7.000 exemplares.

Nos minutos do final do encontro, o director de Xerais, Fran Alonso, era interpelado sobre que outros títulos seguirían a «Pel de cordeiro» na colección de audiolibros. Alonso respondeu pero sen ser preciso.

Das súas verbas, concluímos que elaborar un audiolibro é caro e que ao ser un movemento novo da editorial cada paso está tomado con precaución para observar cales son os seus retornos. É dicir que de momento non hai confirmación de se haberá máis audiolibros, aínda que a Xerais, lle gustaría; e que no caso de proseguir terán que estudar polo miúdo as posibles obras candidatas e a súa probable repercusión como audiolibro.

Se ben Xerais tomou a dianteira, no cuartel xeral da Editorial Galaxia –que este ano cumpre o seu 75 aniversario– están a trazar o seu plan para en breve lanzar a súa ofensiva.

«Nós valoramos diversas posibilidades, incluída a de saír cun libro para adultos pero pareceunos máis axeitado e atractivo para o mercado galego que un feixe de nais e de pais tivesen á súa disposición uns audiolibros para cando, sobre todo, vas de viaxe cos nenos e van armando barullo; vímolo como un nicho de mercado máis atractivo», expón Marcos Calveiro, responsable de Edicións da Editorial Galaxia.

Calveiro engade que aínda que non son audioficcións si presentan diferentes voces e efectos. Unha das obras elixidas para a travesía desta colección de audiolibros é unha peza teatral de Paula Carballeira «Daniel no peirao» que nos dá a coñecer o episodio vital de Castelao de neno cando viaxou coa súa nai á Arxentina onde estaba emigrado o seu pai. A obra sitúanos nas horas antes de marchar, coa misión de quitar un feitizo.

Outra obra que coñecerá unha nova dimensión co audiolibro é «Ícaras», de Carlos Labraña –Premio O Facho de Teatro Infantil no 2022– no que cruza as personaxes dunha estudante universitaria que traballa nunha hamburguesería e unha nena que ten unhas ás que lle fixo a súa nai.

Un terceiro texto que se converterá en audiolibro con Galaxia será «Hermilindo esbirra poemas», de Paula Señarís, e que nos presenta un personaxe de corpo de latón botado do seu país por unha acción prohibida: esbirrar poemas.

«Será como escoitar unha representación teatral con voces de actores e actrices pero sen chegar a aser unha audioficción», engade o responsable de Edicións.

A previsión é que «nas vindeiras semanas» realicen a presentación conxunta dos tres títulos. As gravacións de dous xa están feitas e entregadas á editorial e a esta fáltalle recibir a terceira; todas elas dirixidas por Teresa Santamaría.

As gravacións realizáronas nos estudos de Iberolusa en Vigo –especializados na posprodución para as dobraxes–mentres que Xerais se decantou polo Studio XXI en Bergondo (A Coruña).

Respecto á decisión de realizar audiolibros neste momento, sinala Calveiro que «xa levavamos tempo a darlle voltas; o malo é que ten un custe de produción que non ten un libro en papel. Hai que contratar un estudio de gravación, hai un proceso de preprodución, de postprodución, de gravación, hai que pagar ao elenco...».

Resalta que un gran empurrón para levar o proxecto cara adiante foron as axudas da Xunta de Galicia. Por último, adiante que Galaxia incluirá este ano tamén tres audiolibros para público adulto dos que aínda non poden desvelar nada. «Eses si que serán audioficción, con música e efectos de son. Penso que pode resultar o máis atractivo», conclúe Calveiro.

A previsión é que no ano 2030 este formato cope o 21% dos ingresos das editoriais

Predicir o futuro é un exercicio de ruleta con trampas no que calquera elemento non previsto altera o resultado final da nosa ecuación de azar e cálculo. Inda así, as previsións son necesarias para perfilar liñas de actuación. No caso do audiolibro, segundo os datos de Statista, o pronóstico é que polo 2030 as vendas de audiolibros supoñan o 21,4% dos ingresos totais da industria do libro en todo o mundo.

Na actualidade, este formato –consistente en escoitar nunha plataforma unha voz ou varias que le unha obra literaria ben con efectos sonoros ou sen eles– supón o 4%.

No informe de Bookwire «Evolución del mercado digital (ebooks y audiolibros) en España y América Latina» –correspondente ao 2022–, indicaban que cada vez eran máis as editoriais que lanzaban de xeito simultáneo as novidades en libro impreso, ebook e audiolibro.

O que se procura así é conservar o público de lectura tradicional pero tamén lanzarse por novo público.

O catálogo de audiolibros das editoriais españolas e latinoamericanas dispoñibles en español superaba os 20.000 no 2023. A esta cifra, habería que engadir os títulos de plataformas como Storytel, Scribd, Audible, Podimo, Amazom e agora Spotify (pero non en todos os países), entre outras.

Suscríbete para seguir leyendo