Sandra Golpe: "Una de las claves del éxito es usar un lenguaje que entienda todo el mundo y tu mensaje llegue"

La periodista Sandra Golpe (San Fernando, Cádiz, 1974) se ha convertido en muchos hogares en una más en casa cuando llega la sobremesa. 2.060.000 espectadores (21,8% de share) se congregan a diario a las tres de la tarde para ver un informativo ágil, muy visual, donde se presenta la actualidad de una forma directa y acompañada de elementos de realidad aumentada que ayudan a entender lo que pasa (lo que está pasando) con mayor facilidad.

Golpe se conoce al dedillo la casa, no en vano ha pasado por todas las franjas horarias y a lo largo de la entrevista menciona varias veces a su equipo: "Los grandes proyectos son obra de mucha gente". El informativo que dirige y presenta, Antena 3 Noticias 1, lleva siendo líder durante siete años consecutivos, alcanzando el pasado diciembre un 22,6% de share, una auténtica burrada no vista desde 2007.

La periodista atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras uno de sus informativos, en el que hace fácil lo difícil, dirigirse a dos millones de personas de forma natural, tan pichi, un vértigo disimulado al que se ha acostumbrado con los años apurando hasta el último momento para entrar en escena.

Cuando empezó el informativo, allá por septiembre de 2017, eran el tercer informativo en audiencia de su franja...

El año anterior había aterrizado la nueva dirección de informativos, con Santiago González. Ahí estaba yo en el turno de noche, en 'prime time', y lo que hicieron fue hacer un binomio de caras femeninas. María Rey conmigo a las tres de la tarde. Las dos coeditábamos ese informativo. Al año siguiente la cosa cambió y me dijeron 'te dejamos aquí tres meses a ver qué pasa'. En ese momento les pedí elegir yo al equipo de edición, que son los que te acompañan en el día a día, en hacer una escaleta, y como había pasado ya cuatro años en el matinal, cuatro en el fin de semana, sustituciones frecuentes en 'Espejo Público', en horario de 'prime time', realmente conocía a todos los compañeros y decidí congregar un equipo de edición, que tuve la suerte que me dejó mi jefe, de diferentes edades, inquietudes, y así empezamos. Es una visión más rica, perspectivas de todo tipo en las reuniones, ideológicas también, incluso de tramos de edad muy diferentes, para que el informativo sea un poco más abierto a todas las franjas de edad también.

Rápidamente, en poco tiempo, consiguieron ser el informativo más visto, acabando ese año como líderes. Desde entonces no se han bajado de ahí. Tiene motivos de sobra para estar satisfecha.

A ver, como me dieron tres meses, dije yo 'habrá que ponerse las pilas, vamos a hacerlo lo mejor posible'. Todos remamos en la misma dirección. Y se me ocurrió enfocarlo mirando muy bien las audiencias que queríamos atrapar. Elegir a compañeros de viaje que pudieran ayudarme a mí a hacer ese camino. Y nos fue muy bien, efectivamente. Fuimos para arriba, para arriba, y nos abrazamos el día que lideramos a las tres de la tarde. Fue al mes o algo así, subimos poco a poco, y en diciembre ya ganamos los informativos. Y ya me dejaron ahí.

¿Lo más difícil es mantenerse?

Lo difícil es mantenerse, sí, contar con la fidelidad de la gente que se queda. Si es verdad que a nosotros nos favorece lo bien que está hecha la programación en Antena 3. Hay unos contenidos que arropan a los espacios informativos, y en mi caso tenemos a 'La ruleta de la suerte', que es un formato que no decrece, sigue ahí, con un público fiel, que hay que retener y ampliar y es el gran mérito. Nuestra curva siempre es ascendente. Mantenerse es muy difícil, pero ahí, poco a poco, llevamos casi siete años. Mantenemos y atrapamos poquito a poco a otros espectadores. Estamos haciendo cifras desconocidas.

Cuando conseguían ser líderes al principio compraba tarta de zanahoria para celebrarlo, con tanta victoria dejó de hacerlo, claro.

(Ríe) Ese es el problema. Que te pones el listón tan alto... Si antes nos abrazábamos con un 12%, luego el límite era a ver cuándo llegábamos al 19%, luego ya el 20%, el 22%... a los jefes ya el 22% les parece lo normal. Otro día haces el 23 y te felicitan. Yo misma soy la primera que haces un datazo como un 20% y parece que estamos flojeando y no puede ser. También ayuda, y no es por quitarnos importancia, que estamos viviendo una época muy convulsa en lo informativo, y cada semana parece que estamos viviendo escándalo tras escándalo, con la buena suerte de que nos escogen para informarse. Nuestro premio es siempre el espectador. Es nuestro gran premio.

Tiene fama de tímida, ¿cómo consigue vencer su timidez para ponerse cada día a presentar un informativo que ven más de dos millones de personas?

Pones el piloto automático, como cada uno en su puesto de trabajo. No piensas en eso, porque si pensaras te bloquearías. Es un oficio y hay que hacerlo lo mejor posible y con la responsabilidad de que hay mucha gente que las únicas noticias que ve son esas. Y hay que intentar darlo todo.

Muchos compañeros comentan que siempre pide que la manera de contar una noticia sea con un lenguaje que entienda todo el mundo, que se usen palabras que usamos todos habitualmente en lugar de tecnicismos. ¿Esta es una de las claves de su éxito?

Pues yo creo que sí. Cuando hacíamos reuniones con los jefes de sección, las reuniones de escaleta, yo recuerdo no solamente lo del lenguaje, sino que te entienda todo el mundo y tu mensaje llegue a todo el mundo. Es mucho más complicado hacerlo así que tirando de la narrativa de los teletipos. Se trata de ser lo más didácticos y usar realidades aumentadas y acompañar de esa tecnología para que de un vistazo ni siquiera necesites el volumen muchas veces. Que por la tecnología, por los rótulos, rápidamente te enteres de lo que estamos hablando.

Es otra de las marcas de la casa, ¿no? Lo esquemático. Debía ser muy buena usted en el 'cole' tomando apuntes.

(Ríe) La verdad es que yo cogía apuntes haciendo esquemas ya. La prensa escrita, lo que hacéis vosotros, es para profundizar aún más. Nosotros hacemos el intento de profundizar, pero también depende de la duración del informativo. Si tienes 45 minutos vas a tener más oportunidad de hacer una pieza de análisis, por ejemplo, aunque normalmente el análisis se deja ya más en manos del fin de semana informativo, en el que no hay tanta dinámica política, y sí más oportunidad de analizar algo que ha sido noticia. A las tres de la tarde de lunes a viernes el ritmo es vertiginoso. Estás inmerso en ruedas de prensa y contando en directo lo que pasa. Y luego es dinámico, sí, entran compañeros.

Eso fue algo que introdujo usted, ¿no? Meter expertos para explicar temas, algo que han copiado luego otros telediarios

Sí, esto empieza a las tres de la tarde, que era algo que no gustaba mucho al principio, pero ha cuajado y lo vemos ya en otros formatos y en otros informativos de otras cadenas, y ahí estamos, ahí estamos. Nos funciona bastante bien.

Como rutina, siempre es llamativo lo mucho que apura hasta el final en el comienzo del informativo. Está escribiendo en la escaleta hasta pocos segundos antes de que empiece el informativo. ¿Eso da un poco de vértigo o ya se ha acostumbrado?

Me gusta la adrenalina. La última hora me encanta. Hacer señales en directo, improvisar. Cuando pasa algo gordo en directo aquí saltamos de alegría, poder tener un informativo más incierto, que no es la salsa nuestra del día a día. Que sí, la mejor improvisación es la que se prepara, pero nos gusta que pasen cosas y contarlas nosotros. Muchas veces cuando pasan cosas después del informativo, pensamos 'qué mala suerte que no hayamos podido contarlo nosotros'.

En el arranque de esta temporada fue 'trending topic' por un corte de pelo, algo que a un presentador hombre no le hubiera pasado, ¿le sorprendió un poco todo aquello?

No me sorprende porque es típico de los tiempos que vivimos. No me sorprende que sea 'trending topic' cualquier cosa, pero en el fondo me gustaría que fuera 'trending topic' que hiciéramos un 25% de share, una buena pieza que hayamos emitido..., pero, ¿un corte de pelo? Estamos en el siglo XXI, ¿en serio? Me gustaría que se hablara de un trabajo bien hecho... También me decían en casa, que hablen de ti aunque sea mal; pues nada, oye, se lleva bien. Ya sabemos que las redes las usamos para informarnos determinadas personas, pero la otra parte de las redes no me interesa.

No suele ir a votar, no queda con políticos a no ser que sea imprescindible, ¿cualquier precaución es buena para intentar preservar la neutralidad?

Ese es el intento que hacemos aquí, dar voz a todo el mundo y ser muy plurales, que no te encasilles en ninguna ideología. Yo no soy mucho de actos sociales, imagínate si tengo que agendar comidas con políticos... también tenemos aquí un buen escudo en los despachos, que tratan siempre de que no te salpique; pero me salpica a mí, salpica al compañero de Nacional que es al que llaman, pero, bueno, lo bandeamos bien. No necesito verme con un político, prefiero que me lo cuente el enviado especial que tenemos con Sánchez o con quién sea y me va a contar mejor la última hora.

Usted siempre insiste mucho en la importancia de su equipo

Yo creo que lo que he aprendido es que los buenos equipos funcionan cuando hay una pasión común a todos; en este caso a todos nos apasiona el trabajo, es vocacional, y luego es gente a la que respeto profesionalmente, que puede ser mejor que tú en muchos ámbitos. Yo de hecho busco a gente que brille a mi lado, procuro sacar lo mejor de la gente que nos rodea y promocionarles. Que sea este informativo una cantera, que es lo que es este programa, una cantera de grandísimos profesionales que saltan a otros puestos. También decirle a la gente que los grandes proyectos son obra de mucha gente. Eres la directora de mucha gente, das la cara, y eres la directora para bien y para mal, pero detrás de ti hay una labor increíble de muchísima profesionalidad.

Después de pasar por muchos horarios distintos, ¿este es el mejor para trabajar?

Personalmente es un horario buenísimo, que me ha costado un montón de años conseguir. Esta es una profesión caprichosa, que ahora llevamos aquí un ciclo de vida, pero que evidentemente pasará otro ciclo de vida. Aquí aprovechamos un horario que te permite tener una vida personal decente, que yo soy consciente de que los hay mucho peores. Los cuatro años que pasé en el matinal no se me olvidan. Lo único que deseo es no volver nunca a ese horario.

Ha sido la primera mujer presentadora y editora del informativo

Sí, hay pocas. Siempre lo reivindico. Aquí en Antena 3 Noticias por lo menos he tenido yo la oportunidad de dirigir un informativo que presento. Pero parece, no sé, que eso no sucede en otras televisiones y hay que decir que nosotras también podemos, no solamente ellos. Pero ya más allá de mi puesto de trabajo, las generaciones que vienen pisando fuerte, que lo veamos en todas las profesiones y estratos sociales. Yo no me rodeo de mujeres porque sí, el talento no tiene género y yo no lo miro, pero mirando un poco las empresas y al mundo empresarial... No sé cuándo tendremos a una mujer presidenta. Son cambios que tienen que suceder, ¿no? Tienen que ocurrir, y en el periodismo nos queda un poquito.

¿De no ser periodista que habría sido? Se le da bien cantar [participó en 'Tu cara me suena' imitando a Amy Winehouse]

La música... el que canta su mal espanta. Todo lo que tenga que ver con la comunicación y expresión artística de uno mismo me interesa. Pero no me imagino en otro sitio que no sea en la comunicación. No sé si sería capaz de ser tan artista. Yo de pequeña me grababa, hacía programas en el casete, con mis amigos, radiofórmula. Podría vivir de hacer música también, pero el periodismo y la adrenalina es lo que me tira.

¿Cómo fue lo de 'Tu cara me suena'?

La vida son retos, y ese programa es tan bueno... ver como se hace es un regalo. Tras hacer eso ya me puedo morir tranquila.