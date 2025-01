Laura García: «El músculo es el órgano de la longevidad»

Si les preguntasen cuál es el órgano clave para vivir más años con calidad de vida y salud, ¿qué responderían? El público asistente al Club FARO de ayer en Vigo lo tiene claro tras escuchar a Laura García. La influencer experta en nutrición señaló: «El músculo es el órgano de la longevidad, esel órgano endocrino que nos permitirá llegar a los 90 con salud».

Explicó que a partir de los 30 o 35 años de edad el ser humano comienza a perder músculo «a machas forzadas» salvo que se tenga un trabajo que nos requiera el empleo de los mismos de forma ardua.

Por lo tanto, para luchar contra esa disminución de la musculatura, aconsejó realizar ejercicio físico de fuerza con pesas así como incrementar la ingesta de proteína hasta alcanzar la cantidad aconsejada diaria.

Interpelada por la tiktoker Paula Vilaboy (@blondiemuser) explicó –lo que también aparece en su libro «La cocina de la longevidad» (Larousse), presentado en Club FARO ayer– que podemos aprender a calcular la cuantía de proteína que debemos ingerir.

Recalcó que «las recomendaciones oficiales de consumo de proteína están orientadas a los mínimos y lejos de la cantidad óptima». El ideal debe partir de entre 1,2 y 2,2 gramos de proteína por kilo. El promedio, por ejemplo, podría ser 1,6. Se toma esta cifra y se multiplica por los kilos que pesamos. Si tenemos sobrepeso, entonces habría que realizar el cálculo teniendo en cuenta el peso ideal.

El resultado de la multiplicación serían los gramos idóneos de proteína neta que debemos ingerir cada día. Hay que tener en cuenta que, en general, por cada cien gramos de pollo se presentan 27 gramos de proteína neta. Por lo que habría que establecer una regla de tres con nuestro peso para saber la cantidad para nosotros.

Ante la pregunta de la presentadora, se mostró más partidaria de una dieta omnívora que vegana ante el riesgo de que «se desequilibre» la ingesta calórica. Posteriormente, añadió que «el exceso de vegetales puede ser problemático».

Para Laura García, «la nutrición básica se debería enseñar en la escuela» al tiempo que defendió que «es un regalo enseñar a cocinar a tus hijos; les da habilidad para la vida; es supervivencia».

Para aquellas personas a las que les cuesta cocinar o no les interesa mucho, recomendó que primero intenten preparar comidas sencillas como pasar algo a la plancha para poco a poco ir realizando otras cosas más complicadas sin caer en la tentación de dejarlo si algún día algo no sale según lo esperado. «A todas y todos se nos ha quemado algo alguna vez», reconoció.

En cuanto a las voces que desaconsejan totalmente la carne roja –apoyándose en estudios como el de la Universidad de Harvard afirmando que su consumo diario puede aumentar hasta un 13% el riesgo de sufrir demencia– indicó que si bien no se debe abusar de la ingesta de este alimento hay que considerar que «no es lo mismo un bistec de ternera de pasto que una hamburguesa que no sabes de dónde es. Hay que encontrar el equilibrio y no volvernos locos».

Laura García también se fijó en la fibra por ser necesaria para nuestro organismo. Detalló que hay que tomar entre 30 y 35 gramos al día, una cuantía que semeja fácil de lograr pero que no lo es. Por ello, compartió un truco para aquellos días en los que no ingerimos suficientes frutas y vegetales. Podríamos tomar una cucharada –disuelta en agua– de psyllium, fibra soluble que se utiliza sobre todo para los panes sin gluten y se puede adquirir en herboristerías.

Por último, la conferenciante del Club FARO también defendió otro alimento. «El cilantro es magnífico para movilizar los metales pesados del cuerpo», al igual que la espirulina, en caso de haber tomado alimentos ricos en dichos minerales tóxicos como los pescados de gran tamaño, concluyó.

Medio centenar de recetas saludables

Señala Laura García en su libro «La cocina de la longevidad» –editado por Larousse y donde presenta alrededor de medio centenar de recetas saludables– que «desde hace unos años el mundo de la salud ha puesto el foco en la longevidad» entendida esta como «un deseo de vivir mejor los años que vivamos, especialmente los últimos».

Para García, la longevidad se construye sobre unos pilares fundamentales: alimentación, ejercicio físico, descanso y la conexión con los seres queridos.

Tras unas primeras páginas hablando de nutrientes, el libro pasa a ofrecer diversas recetas para cocinar. Comienza con unas dedicadas a los huevos para saltar a la carne.

Un momento importante es la indicación de cómo preparar un caldo de huesos, rico en colágeno, algo que vendrá muy bien para la piel pero también para las articulaciones.

A continuación, nos podemos encontrar recetas como la lasaña de calabacín, el conejo en escabeche, bacalao con bechamel de coliflor, dorada con espárragos y calabacín, guacamole con brócoli, chucrut, kéfir, brownie de calabacín o bizcoche de chocolate y naranja además de indicaciones para preparar de forma idónea un té verde o una salsa de cilantro.