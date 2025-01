«Chicago» se prepara en Vigo

Cuando apenas quedan unas horas para que se levante el telón de «Chicago. El musical», en el Teatro Afundación de Vigo la actividad es intensa. Casi una treintena de técnicos de montaje –electricistas, carpinteros, diseñadores de sonido y tramoyistas– trajinan colocando cables y estructuras para replicar la escenografía del «Chicago» que se representa en Broadway. Además del personal de la compañía, esta ha contratado a otros ocho profesionales para poder montar en Vigo, un trabajo que les ha llevado dos jornadas de intenso trabajo de descarga y montaje.

Un standband (quiosco de música) preside el escenario minimalista donde se desarrolla esta historia sobre la avaricia, el asesinato y el mundo del espectáculo ambientada en el Chicago de los años veinte. En él, nueve músicos, dirigidos por el maestro de orquesta, harán sonar éxitos del swing como «All That Jazz» y «Razzle Dazzle». Detrás, kilómetros de cableado y enormes cuadros de corriente hacen posible cada función.

El ilicitano Carlos Sansano y su equipo técnico son los responsables de que todo funcione como un reloj. Cada foco y cada micrófono tienen que estar a punto para cuando la veintena de artistas tomen posiciones sobre el escenario. «La escenografía no varía ni un milímetro de una plaza a otra. Para los actores, está todo exactamente igual. No saben si están en un teatro u otro», dice el jefe técnico de la gira, que hacía quince años que no trabajaba en el Teatro Afundación, desde la anterior ocasión en que «Chicago» visitó Vigo.

Hoy, antes de la primera función, se harán las últimas pruebas: primero con la orquesta y después con el equipo artístico. El trabajo técnico no acaba aquí, sin embargo, ya que en cada función hay que controlar las luces, especialmente importantes en este montaje, y el sonido.

Según Sansano, «Chicago» es el «musical que más juega con la luz». Las luces –más de cien recortes fijos y una veintena móviles– son, como las del «Chicago» original, de tungsteno. Al menos la mayoría, ya que la Unión Europea prohibió hace unos años este tipo de luminarias, por lo que irremediablemente están siendo sustituidas por lámparas LED a medida que dejan de funcionar.

El material del musical ocupa cuatro tráileres –sólo las luces ocupan uno y medio–, para cuya descarga son necesarios doce operarios. La compañía viaja con todo, desde el piano de pared, que tiene que afinarse en cada plaza, hasta lavadora y secadora, y el agua, grandes bidones apilados al otro lado del escenario.

Los camerinos también esperaban ayer a sus inquilinos: actores, bailarines, maquilladores, peluqueros, sastres... Los baúles con el material, aún cerrados y las mesas, vacías. Hoy todo cobrará vida y las voces competirán con el ruido de los secadores y demás utillería.

«Chicago» cierra su gira en Vigo, donde ofrecerá seis funciones: hoy y mañana a las 17.30 y 21.00 horas; y domingo a las 17.00 y 20.00 horas.hoy y mañana a las 17.30 y 21.00 h; y domingo a las 17.00 y 20.00 h.–.

Una historia de éxito

Con partitura, letras, libreto y coreografías firmadas por tres de los más grandes referentes del teatro musical: John Kander, Fred Ebb y Bob Fosse, «Chicago» suma más de 34 millones de espectadores en cerca de 40 países. Desde su estreno, ha tenido más de 32.500 representaciones en todo el mundo.

Estrellas del cine y la televisión como Melanie Griffith, Patrick Swayze, Sofia Vergara y Pamela Anderson han encarnado a los personajes más emblemáticos de "Chicago", un espectáculo que ha sido galardonado con seis premios Tony, dos premios Olivier, un Grammy y miles de ovaciones en pie. Es el musical de Broadway por excelencia, donde se representa sin interrupción desde hace 27 años.

