Laura Cuesta: «Los menores no deben ver el móvil como una gratificación»

«Si regalas un móvil por una ocasión especial a un menor, le creamos una mayor ansiedad por el dispositivo. Está deseando que llegue ese regalo especial por las buenas notas. No entienden que ese dispositivo es una herramientas que es cedida para que aprendan, se informen, comuniquen o entretenerse. No deben verlo como una gratificación», reflexionó ayer en Club FARO Laura Cuesta, que presentó su libro «Conectados. Un contrato familiar para que el uso del móvil nos funcione a todos» (Molino).

En su intervención, señaló que «no sería bueno que cuando se porten bien les premiemos con tecnología y cuando se porten mal se la quitemos. Si incumplen normas respecto al uso del móvil, habría que retirárselo unos días. Pero hay tratos que no funcionan como el de quitarle el móvil si suspenden varias asignaturas. Les creamos dependencia a la tecnología. Eso no lo queremos conseguir».

Para esta profesora de la Universidad Camilo José Cela de Madrid –donde imparte asignaturas de comunicación digital y medios sociales– «hay que pactar unas normas de uso y velar por su cumplimiento», lo que en el libro denomina cláusulas del contrato por la digitalización.

Presentada por Belén Varela, experta en organización de eventos y personas, opinó que una buena edad para establecer este contrato (cuando al menor se le entrega un smart phone) sería a los 14 años.

Por supuesto, señaló que se deben incluir herramientas de control parental para facilitar a la persona menor un entorno digital seguro. Con este, se le bloquearía el acceso a determinadas páginas o aplicaciones; al tiempo que se introducirían palabras clave para que no acabase, por ejemplo, viendo pornografía o realizando apuestas.

También defendió el establecer una limitación de tiempo en el uso del dispositivo y estar la madre y el padre atentos a si el menor deja de quedar con sus amistades, baja el rendimiento escolar o deja de prestar atención por practicar deporte o su hobby, o si incluso deja de pasar tiempo con la familia incluso en las comidas. Para Laura Cuesta puede ser un indicativo de que algo no marcha bien: o hay un enganche al móvil o incluso puede estar siendo objeto de acoso cibernético.

Respecto a las mejores edades para permitir el uso de dispositivos electrónicos indicó que ella no es partidaria de prohibir los móviles antes de los 16 años. Eso sí, explicó que de muy pequeños (cinco o seis años) pueden usar la tablet para ver dibujos animados. Una vez ya vayan solos al colegio (10-12 años) entonces se les podría facilitar un móvil no inteligente con el que tenerlos localizados para saber que no tienen problema en sus desplazamientos.

Indicó que «mis hijos nunca han tenido un teléfono nuevo, nunca les compramos uno por Navidad, Reyes o los cumpleaños. Han ido heredando los móviles antiguos que habíamos tenido nosotros».

También facilitó otros consejos como que «en la habitación no debe haber dispositivos electrónicos; es para dormir» y la luz azul de las pantallas rompe con el descanso. Para Cuesta, tampoco deben estar los móviles o tablets enla mesa mientras comemos, una norma que extendió tanto para los progenitores como para los hijos.

Un libro para la ciberseguridad de toda la familia

Laura Cuesta fue exmiembro del comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia. En su libro «Conectados», que ayer presentó en Club FARO en Vigo, ofrece varias recomendaciones para la ciberseguridad de toda la familia.

La primera de ellas es mantener los dispositivos, aplicaciones así como plataformas siempre actualizadas.

Por supuesto, también indica que se deben utilizar contraseñas robustas y configurar la verificación con dos pasos.

No debe faltar un buen antivirus y se debe modificar la contraseña de la wifi de manera periódica.

Otro consejo que realiza en la publicación apunta a configurar el router de casa con diferentes usuarios de manera que tengan diferente acceso la familia y las personas invitadas que accedan a la vivienda.

La experta también se fija en que, a la hora de comprar, lo mejor es utilizar tarjetas prepago sin olvidar que nos debemos fijar en que compramos en sitios seguros por internet.

Cuesta subraya que no se debe pinchar bajo ningún concepto en enlaces sospechosos o no solicitados en el mail, la mensajería instantánea o a través de los SMS.

Para esta profesora, deberíamos evitar entrar con nuestro móvil u ordenador en internet a través de redes wifis públicas. En caso de no tener más remedio que hacerlo, su máxima es no facilitar datos personales como la contraseñal para entrar en nuestras cuentas, mail o redes sociales.

Por último, pide que realicemos copias de seguridad en soprotes externos de forma regular.