Cuando hacer el tonto se te da bien

Fue en junio de 2021 cuando la directora y el gerente de La Chocita del Loro, un local emblemático de la comedia de la Gran Vía de Madrid, sembraron la indignación al argumentar que el humor realizado por mujeres «vende menos y no provoca tantas risas» porque es «como de víctima o muy feminista», y que por ello no las contrataban. Sin embargo, Carolina Iglesias y Victoria Martín han conseguido llenar nada menos que el Wizink Center de Madrid con su pódcast Estirando el chicle, uno de los más escuchados del país, acompañadas por sus colaboradoras habituales: Lalachus, Henar Álvarez y Patricia Espejo.

«A fin de cuentas, todo es un chiste», reconocía el propio Charles Chaplin. Y en ese «todo», el mensaje de las mujeres no solo es necesario, sino que está siendo demandado y empieza a recuperar su sitio. Despacito, ya que el rostro del humor ha sido tradicionalmente masculino. Y frente a La Chocita, que mantiene a día de hoy ese espacio hegemónico masculino, las rompetechos están pegando muy fuerte. Como Eva Soriano, maestra de ceremonias, junto a Oriol Nolis, de la gala de Nochevieja de TVE. Una cómica que representa a esa nueva hornada de mujeres humoristas dispuestas a dar lo mejor de sí en la comedia.

Con más de 750.000 seguidores en Instagram, Eva Soriano (Reus, 1990) busca mantener su éxito. «A mí lo único que se me da bien es hacer el tonto», confiesa. Y como monologuista se la ha visto en, entre otros programas, El club de la comedia, Tu cara me suena, La resistencia o Zapeando. Incluso llegó a sustituir a Andreu Buenafuente en Late Motiv. En Movistar+ presentó su propio programa, Showriano, y desde 2021 copresenta Cuerpos especiales en Europa FM.

Esta nueva generación de mujeres está triunfando en formatos tipo pódcast, como el radioshow Deforme Semanal Ideal Total con Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, Premio Ondas al mejor pódcast en 2021 y Mejor Podcast en los Ondas Globales del Podcast en 2022; o Mi Patio de Vecinas, presentado durante más de dos años por La Forte, y el segundo pódcast más escuchado de España creado por una mujer en 2020, según Spotify. Otros nombres son la ya nombrada Lalachus, Sara García (Penny Jayg), Susi Caramelo, Martita de Graná, Henar Álvarez, Carolina Iglesias o Victoria Martín. A los no tan jóvenes les sonarán sus referentes: Eva Hache, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Ana Morgade o Las Virtudes.

«La risa es una cosa muy seria», según Groucho Marx. Y ser graciosa o gracioso no es tan sencillo. Como diría Mingote, «el humor se tiene o no se tiene y es la manera de ver las cosas con claridad». De eso precisamente se trata. Si el chiste es bueno, la carcajada salta. Y nuestra protagonista ya destacaba por ser la graciosa de clase. Quizá por ello fue de las mejor pagadas por RTVE en 2022 cuando se puso al frente de La noche D, tras la marcha de Dani Rovira, cobrando, según se supo, 11.000 euros por programa. «Pido perdón a toda España. Entono el mea culpa por cobrar por haber currado. El dinero ya lo he cobrado, no lo puedo devolver. Y es vuestro. Entonces, se me ha ocurrido, como para que tengáis una prestación mía, que si vais por la calle y os cruzáis conmigo, que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado. Eso sí. Este año, en la declaración de la renta acordaos de marcar la casilla Eva Soriano», se justificaba en Showriano.

Trampolín en redes

Su camino hacia el éxito no ha sido fácil, algo común entre artistas. Comenzó como cajera de Mercadona. Y aunque su vocación era la de ser cantante (estudió canto, fue cantante de orquesta y se presentó a Operación Triunfo y Factor X), aceptó empleos varios (maquilladora en una tienda o secretaria en una inmobiliaria) y vio frustradas sus dotes para la interpretación (no superaba los cástings por medir 1,77 metros) antes de decidirse por lo que de verdad le gustaba, ser cómica. Estudió Guion de Monólogos en la Escuela de las Artes de la Comedia e hizo un grado superior de Interpretación para Teatro, Cine y Televisión. Su formación inicial había sido Turismo y Ocio de la Universidad Rovira i Virgili, que terminó en 2013.

Como a otras humoristas, el COVID le sirvió de trampolín en redes. Y en febrero de 2021 se convirtió en propietaria de El Golfo Comedy Club, un local en el centro de Madrid dedicado a la comedia en vivo, con los cómicos Fran Pati, Diego Daño y Nacho García. «Había que reírse de todo y sobre todo de los que decían que nos íbamos a estrellar», se lee en la web. Eso sí, su programación cuenta con espectáculos realizados por mujeres.