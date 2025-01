Alertan del 'método de la moneda': así es la técnica con la que están robando a clientes en el supermercado

Un empleado de una cadena de supermercados ha alertado sobre un nuevo método de robo que ha detectado en varias ocasiones en el parking de la gran superficie en la que trabaja. Tal y como ha relatado a través de su perfil de TikTok las víctimas suelen ser clientas mayores que acuden en coche y utilizan el parking del local.

"Están robando en los supermercados y es de la siguiente forma: hay unas parejas que se quedan en los parkings de los supermercados, especialmente en mi tienda lo han hecho ya varias veces, se quedan dando vueltas por el parking y sobre todo el perfil de persona a la que roba son personas mayores, mujeres que suelen ir con bolso", explica.

Lo que hacen los ladrones es esperar a que la víctima llegue al coche y deje el bolso en el vehículo. En ese momento uno de ellos finge que se le han caído unas monedas y cuando la víctima se descuida y acude a ayudarle a recogerlas, el otro coge el bolso por el otro lado del coche, y salen corriendo

Algunos usuarios que han visto el vídeo han compartido su experiencia. "Eso me pasó a mí. Dejé el bolso en el asiento delantero mientras metía la compra, una mujer me despistó preguntándome dónde estaba la salida, mientras el otro me robó el bolso", recuerda una. "A mí me robaron haciendo caer unas llaves", "cuando tienes el coche abierto para cargar la compra pregunta sin tuyas estás llaves mientras el otro va por la puerta del copiloto y cuando relacionas ellos desaparecen en otro coche", explican otros.