Polémica por un novo libro galego LGBT que aínda non chegou ás librarías

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) estuda tomar accións legais contra os internautas que nas redes sociais ameazaron o profesor e investigador Carlos Callón nos últimos días polo seu novo ensaio «Vidas e historias LGBT da Idade Media» (Xerais). «Expresamos a nosa máis enérxica repulsa a quen procure o silencio e o medo como instrumentos de debate», sinalaron nun escrito.

Carlos Callón confesaba onte a FARO sentirse «sorprendido». «Sei do odio existente no mundo pero non esperaba unha avalancha de insultos e ameazas de agresións físicas, de mensaxes que din que me prepare porque non me van deixar facer os actos de presentación», indicou.

Carlos Callón, co seu último libro. / Pati Figueiras

Unha investigación de anos

«O máis sorprendente non é que aconteza cun libro sobre a Idade Media e sobre a realidade LGBT, senón que me insulten e ameacen por unha obra que aínda non saíu. Chegará ás librarías o 16, xoves. Adiantouse un capítulo nada máis», sinalou o escritor.

Callón deixou claro que o ensaio é o froito «dunha investigación de anos. De repente, centos de persoas viron un titular e lanzáronse dicindo que estou manipulando. Que agardan? Se hai documentos medievais que din determinadas cousas, ocultámolos porque non lles gusta a idea?».

A historia dun santo trans

O autor explicou que un dos exemplos do libro é o de Santo Esmarado: «Naceu co nome de Eufrosina, como está santificada, inda que a Igrexa de Roma non a considera unha santa de verdade porque non ver probado que existira. Eu estudo os manuscritos galegos-portugueses que contan a súa historia. Interesábame coñecer por que nos mosteiros galegos copiaban historias de santos trans». Neste caso, «naceu muller e meteuse nun convento de homes onde a identifican como un home castrado, eunuco. Vive a súa vida como home. É o que din os manuscritos».

"Un disparate"

Callón concluíu que «o debate está ben pero o que me está a acontecer é un disparate» xa que está a recibir mensaxes como "Carlos Callón ao paredón". Por último, sinalou que malia as ameazas espera presentar o libro o xoves. Para Avante LGBT+ o acoso sufrido por Callón supón «un ataque persoal» e «un intento de silenciar a pluralidade».