«Interpretar a Roxie es un sueño cumplido»

¿Cuántas veces tendrá la oportunidad de ver un espectáculo de Broadway? Ahora ni siquiera tendrá que salir de Vigo. «Chicago. El musical», obra que lleva 27 años representándose ininterrumpidamente en la milla de oro del teatro, llega al Teatro Afundación del 17 al 19 de enero (cinco funciones). Se trata del mismo espectáculo que puede verse al otro lado del Atlántico, con un elenco de más de veinte artistas y con orquesta en directo. «Dense ese regalo», anima Silvia Álvarez, la actriz que interpreta a Roxie Hart. La diversión está asegurada, asegura, en una historia sobre avaricia, asesinatos y el mundo del espectáculo repleta de éxitos como «All That Jazz» y «Razzle Dazzle».

-¿Cómo es Roxie Hart?

-Es una mujer muy impulsiva, muy fresca, con mucha vitalidad, a quien le gusta conquistar a todo el mundo, aunque esté casada. También es muy ambiciosa. Tiene el sueño de ser una gran artista, aunque se ha quedado en una bailarina de antro. Un día, por su impulsividad, mata a un amante y acaba en prisión. Allí, de la mano de otra reclusa, Velma Kelly, descubre cómo funcionan los juicios en esos años 20, donde predominaba el sensacionalismo. Esto para ella es una oportunidad para hacerse famosa. El musical también muestra el sensacionalismo de la prensa de la época, que es lo que da pie a todo lo que hace Roxie y a que cada vez se haga más famosa por las noticias locas que va promoviendo.

-«Chicago» se representa ininterrumpidamente desde hace 27 años en Broadway. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

-Yo creo que la fuerza que tiene. «Chicago» requiere de mucha excelencia artística, porque es un musical minimalista donde no hay grandes cambios de escenografía. Esto requiere que el más mínimo detalle esté muy bien presentado. No es solo un musical de divertimento, es un musical que transmite muchas cosas desde el más mínimo movimiento y desde la música, que engancha un montón. Por otra parte, tenemos los músicos en escena, lo que hace que el público vibre. Y luego el libreto está muy bien escrito. Todas las escenas tienen la duración justa para intercalarlas con presentaciones de personajes y las canciones. Todo fluye. El público va pasando de una escena a la otra sin darse cuenta y con la sonrisa puesta.

-¿Diría que «Chicago» es el musical más exigente en el que ha trabajado?

-El más exigente no, porque también estuve en «West Side Story», pero sí uno de los que más. Hacemos el mismo «Chicago» que se ve en Broadway, preparado por los creativos de allí, aunque, obviamente, nosotros le ponemos nuestra esencia. Han hecho un excelente trabajo con nosotros y todo está cuidado al máximo: música, baile e interpretación. A veces siento que cuando no se le presta la suficiente atención al musical se descuida un poco la parte interpretativa y, aunque se necesite cantar y bailar con buena técnica, estamos contando una historia y esa historia también tiene que llegar y tiene que emocionar, aparte de entretener. En «Chicago», todos los personajes, hasta el elenco, en sus intervenciones tienen mucha presencia. Roxy, por ejemplo, tiene un monólogo bastante extenso en el que está completamente sola, bajo un foco, en el que en su fantasía de convertirse en famosa se imagina delante de su público y empieza a hablar sola. Ese momento de tanta exposición requiere mucho trabajo actoral para que sea increíble y divertido.

-¿Usted ha fantaseado alguna vez con la fama como Roxie?

-Con llegar a ser famosa no, porque haciendo musicales no te haces famosa, pero sí que llegaba a interpretar personajes icónicos del musical. Este personaje para mí es un sueño que he podido cumplir. Tanto Ela Ruiz, que interpreta a Velma Kelly, como yo habíamos participado en la producción de «Chicago» de hace quince años. En ese caso éramos las dos bailarinas y yo llegué a ser alternante de Roxy, pero entonces era aún demasiado joven. En ese momento no te imaginas que dentro de 15 años van a volver a traer el musical, que tendrás la edad necesaria para interpretar ese personaje y que, además, te elegirán para hacerlo. Momentos de ensoñación como el de Roxie, los hemos tenido todos en casa para presentarnos a las audiciones, así que cada vez que interpreto el monólogo, lo disfruto.

-Su formación es clásica. ¿Cómo llega al musical?

-Cuando comencé a estudiar danza clásica en Barcelona, empezaba a haber alguna escuela de teatro musical, pero era algo incipiente. Lo que pasa es que hacíamos colaboraciones con un grupo de teatro amateur, con el que hacíamos nuestras obras de teatro y cogíamos canciones de «Grease» y hacíamos playback y las bailábamos y, de repente, fue como ‘esto, molaría hacerlo bien’ y me apunté a clases de canto, a cursos de interpretación y empecé a picotear en todas las disciplinas hasta que me enfoqué hacia una formación más integral. Entonces, conseguí una beca para estudiar teatro musical en el Doreen Bird College de Londres, y, al volver, me salió mi primer musical, «Cats», y desde entonces he estado enlazando musicales, exceptuando el parón que hice para tener a mi hijo.

-El género musical ha llegado relativamente hace poco a España, pero se ha consolidado.

-Cada vez más. Cuando yo comencé a estudiar, la gente venía más de la zarzuela, del género lírico. Hoy hay gente preparadísima en todas las disciplinas haciendo musicales. y estos son cada vez mejores.

