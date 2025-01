Tenía muchos motivos la reina Letizia para llorar este sábado en el muelle de Cádiz en su doble condición de reina de España y de madre de una de los 76 guardiamarinas a los que despidió, junto al rey Felipe VI, con motivo del inicio de su crucero de instrucción en la Armada.

La reina abraza a su hija al despedirse.

Como mujer de mar, escuchar la «Salve marinera», una pieza tan ligada a su tierra natal —no hay fiesta de la Virgen del Carmen o del Rosario en la que no suene—, ante el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano a punto de partir ya es de por sí emocionante. Pero si además a bordo va tu hija mayor, a la que no verás durante unos cuantos meses, ya no hay manera de evitar las lágrimas.

El rey, fotografiando con su móvil el buque junto a la reina.

El rey no llegó a tanto —es madrileño, de tierra adentro—, pero casi, como él mismo reconoció. «Ha sido muy emotivo, lógicamente», respondió el monarca a los que quisieron saber cómo había vivido uno de los actos más especiales de su agenda: despedir y desear buena suerte a la tripulación del Elcano en el crucero anual de instrucción. Pero no uno cualquiera, sino en el que va su hija mayor y heredera de la Corona, que además replica lo que él mismo hizo en 1987.

Sonaba aún la «Salve marinera», himno de la Armada desde el siglo XIX —lo incorporaron los alumnos de la fragata escuela Asturias al escucharlo y gustarles Ferrol, según recogen las crónicas—, cuando Felipe VI y Letizia veían ya al Elcano alejarse. Y también preguntaron a la reina por sus emociones y visibles lágrimas. «Hay más madres llorando», advirtió Letizia en referencia al resto de familiares, unos 1.600, todos con las emociones a flor de piel en el muelle gaditano.

Hubo lágrimas en la despedida del navío, pero también muchas sonrisas, entre ellas y bien visibles las de la princesa de Asturias. Leonor de Borbón y Ortiz rio y compartió animada conversación con sus compañeros mientras agitaban la gorra para decir adiós a los presentes en el puerto.

Los reyes ejercieron su papel institucional, pero lo trufaron inevitablemente con detalles de su faceta de padres. A Letizia se le iba la mirada en cuanto podía en busca de su hija, seria y serena cuando los guardiamarinas debían estar formados. No pudo evitar Felipe VI abrazar cariñosamente a su mujer mientras decían adiós con la mano. Y, por supuesto, como el resto de familiares y amigos allí presentes, el orgulloso padre echó mano de su móvil, bajo la atenta mirada de Letizia, para tener una foto del momento.

A los futuros oficiales recordó el monarca que representan un legado de siglos que deben «honrar y respetar» y deseó que disfruten de la experiencia. Todos, 250 en total es la tripulación, navegan ya hacia Santa Cruz de Tenerife, la primera escala. Por delante, seis meses de navegación.