Ledicia Costas presenta o audiolibro de «Pel de cordeiro», o primeiro de Xerais

A escritora e colaboradora de FARO Ledicia Costas mantivo onte en Vigo un encontro arredor do audiolibro da novela «Pel de cordeiro». Trinta persoas convidadas pola editorial acudiron ao evento na cafetería Vitruvia.

Participaron a autora, Ledicia Costas; o director de Xerais, Fran Alonso; o director e xerente de Studio XXI, onde se gravou o audiolibro, Carlos Castro; e a directora de Voz do proxecto, Ana Lemos (a voz de Shin Chan e a do personaxe de Lola no audiolibro).

Fran Alonso indicou que «Pel de cordeiro», que leva vendidos 7.000 exemplares en 6 meses, inaugura a colección de audiolibros de Xerais. «É abraiante», sinalou.

Ledicia Costas, que ten audiolibros en castelán, confesou que se sentía «afortunada» por que un libro seu inaugurara a colección de audiolibros de Xerais e polo excelente resultado acadado coas voces e a atmosfera do audio.