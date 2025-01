Tallón: «Siempre hay una lectura del lector que complementa la tuya»

«En literatura no puedes prometer algo que no vayas a cumplir». Así lo aseguró el periodista y escritor Juan Tallón (Villardevós, Orense, 1975), que ayer inauguró la programación de 2025 del Club FARO. El escritor visitó el MARCO de Vigo con su nueva novela, «El mejor del mundo» (Anagrama), bajo el brazo, una novela que él quería haber titulado con el apellido de su protagonista absoluto, Antonio Hitler. «Durante año y medio para mí fue Hitler y me costó ver otro título, pero luego me di cuenta de que si se titulaba así la gente esperaría encontrar una historia sobre el único Hitler que conocemos y entonces la historia no cumpliría las expectativas», explicó.

Y es que «El mejor del mundo» no va sobre el nazismo. Como «La metamorfosis» de Kafka, el protagonista de la novela de Tallón se encuentra, de un día para otro, con que su vida es otra, el mundo es otro. En esta historia, Tallón explora las realidades paralelas y la experiencia de la extreza y plantea al lector la pregunta de cómo gestionaría él una situación extrema como descubrir que, de repente, tiene otra vida. «Todos fantaseamos con tener una segunda vida, siempre mucho mejor que la primera, pero ¿qué pasaría si, efectivamente, pudiéramos vivir una segunda vida, pero esta fuera peor que la que tenemos? Esto es algo con lo que no fabulamos ninguno», planteó al público.

Durante la charla que mantuvo con la periodista Irene Bascoy, vicedirectora del periódico decano, en la que no faltó la retranca que caracteriza a Tallón, el escritor reconoció que siempre busca nuevos retos con cada novela que emprende, que no le gusta acomodarse. «Necesito subir un poco la apuesta de una novela a otra y que la siguiente sea más arriesgada de ejecutar que la anterior», comentó.

En esta ocasión con más razón, tras la repercusión de su anterior novela, «Obra maestra». «Sospechaba que la siguiente estaría un poco a la sombra de esta, porque tenía un planteamiento muy peculiar. Tenía que alejarme de lo que había hecho antes y asumir que no tendría la repercusión que esta y por eso me decidí a escribir este pequeño disparate», explicó.

Así, «El mejor del mundo» se separa radicalmente de la anterior novela tanto en el narrador: esta es una novela con un protagonista absoluto frente a los múltiples personajes tanto de «Obra maestra» como de la anterior, «Rewind»; está escrita en tercera persona y abandona el realismo para adentrarse en el género fantástico.

Reconoció el escritor ourensano que la novela puede desconcertar al lector, que tiene que tener confianza en el escritor. «Si no le das al escritor toda la credibilidad puedes sentirse defraudado e incluso indignado», aseguró.

Para Tallón, es el lector quien pone el punto final a una novela. «Siempre hay una lectura del lector que amplía la tuya porque este tiene una perspectiva que tú no tienes como escritor, preocupado por desarrollar los temas que quieres tratar», comentó.

Tallón adelantó que trabaja ya en la que será su próxima novela, en la que volverá a darle otra vuelta de tuerca a la estructura narrativa. «Es muy importante cómo son contadas las historias. La forma en que es contada puede cambiarla totalmente», aseguró Tallón, que reconoció considerarse un privilegiado al poder vivir de la escritura, de los libros y los artículos periodísticos que publica en medios como el FARO.

El escritor aseguró que aún se encuentra en ese momento de la vida en que puede hacer más cosas por placer que por deber y la mayor de todas, es escribir. «Cada vez hay más cosas que no me interesan, pero la escritura sigue fascinándome», confesó.

Una trama entre realidad y la fantasía

El protagonista, casi absoluto, de «El mejor del mundo», es Antonio Hitler Ferreiro, un empresario ourensano con una ambición desmedida. Cuando por fin asume la dirección de la fábrica de féretros fundada por su padre, hasta entonces reacio a ceder el testigo, da un cambio radical al negocio. Dispuesto a situarlo en lo más alto, pone la vista en el sector del lujo y comienza a fabricar ataúdes bañados en oro, algo que puede sorprender, pero que Juan Tallón ha sacado de la vida real. «La realidad es un disparate», dijo.

Hitler viaja a Houston y Ciudad de México para asistir a un congreso del gremio, donde alcanza el éxito con el que siempre ha soñado. Pero apenas lo toca, sus sueños se desvanecen: a su regreso a España va a percibir paulatina, dramática e irremediablemente, que todo ha cambiado, y sin solución. Casi nada es como era cuando lo dejó quince días antes: ni la familia, ni la casa, ni los amigos, ni el trabajo, ni la ciudad, ni el mundo, ni siquiera él mismo. Nada tiene sentido, todo escapa a lo posible. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, en qué instante o circunstancia se distorsionó la realidad?

En esta nueva novela, donde de nuevo ficción y realidad se entrecruzan, Tallón le lanza una pregunta al lector: Y tú en su lugar, ¿qué harías?