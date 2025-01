Esta es la inesperada multa que te pueden poner al salir de la ITV aunque hayas aprobado

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es obligatoria para todos los conductores en nuestro país, y a veces supone un verdadero quebradero de cabeza, ya que pasarla cuando tu vehículo es antiguo o está modificado puede resultar complicado. Por eso es importante conocer todos los requisitos y tener tu coche a punto para pasarla correctamente. Aunque no debes confiarte.

Aprobar la ITV no te libras de multas si no prestas atención a este importante elemento. Aunque no sea algo que se revise a menudo cuando la Guardia Civil te hace detener tu vehículo, en ocasiones pueden ponerte pegas por no llevar la pegatina de la ITV a la vista o incluso por llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”.

No llevarla se considera una infracción leve según el artículo 18.1 5B del Reglamento General de Vehículos, y la sanción ronda entre los 80 y los 100 euros que recaerán siempre en el titular del vehículo y no en el conductor. Si, por el contrario, la pegatina está falsificada, la sanción puede suponer de tres a seis meses de prisión y multas que van de los 6.000 a los 12.000 euros.

Es importante que también prestes atención a donde la colocas. La pegatina debe colocarse en la parte derecha de la luna delantera. En el caso de aquellos vehículos que no cuenten con parabrisas, la pegatina se colocará donde sea más visible, sin tapar la visión.

Además, se debe llevar solo la etiqueta más reciente y no ir acumulando pegatinas que puedan dificultar ver la carretera.