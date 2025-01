Homenaxe a Valle-Inclán e Díaz Pardo co gallo do aniversario dos seus pasamentos

O 5 de xaneiro de hai trece anos finaba na Coruña o intelectual, empresario e creador Isaac Díaz Pardo, a quen este ano se lle dedica o Día das Artes Galegas. Membros da Academia Real Isaac Díaz Pardo, do colectivo Alento Esbravexo, da Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo de Sada e particulares e amigos lembrárono neste novo cabodano cunha homenaxe no cemiterio de Boisaca, en Santiago, onde repousa moi preto do escritor Ramón María del Valle-Inclán, con quen comparte día de pasamento.

López Campos pon flores na tumba de Valle-Inclán. | Xoán Álvarez

Malia a pouco indulxente climatoloxía, e como é xa tradicional nesta ocasión, os asistentes ofrecéronlle a Díaz Pardo as mazás evocadas no poema de Lorenzo Varela «Compañeiros da miña xeneración mortos ou asasinados», un dos textos que se leron no encontro, no que se compartiron poesías dedicadas ao insigne galeguista e lembranzas en torno á súa persoa. Na xuntanza evocouse tamén a iniciativa «Unha manda de pezas para Isaac», promovida en 2020, centenario do nacimento de Díaz Pardo, por Alento Esbravexo, que conseguiu xuntar máis de 250 creacións artísticas en honor do ilustre cofundador de Sargadelos.

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañado polo director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, lembrou a Ramón María del Valle-Inclán e a Isaac Díaz Pardo na ofrenda floral celebrada onte no cemiterio de Boisaca para conmemorar o 89 aniversario de Valle-Inclán e os 13 anos do pasamento de Díaz Pardo. Precisamente, salientou o feito de que neste camposanto compostelán tamén repousan os restos de Antón Fraguas e Ricardo Carvalho Calero, autores homenaxeados co Día das Letras Galegas.

O representante do Goberno galego, xunto cunha ampla representación institucional, da cultura e familiares dos homenaxeados, puxo en valor a «extraordinaria relevancia no século XX destes dous escritores». Ao respecto, López Campos incidiu en que máis alá do «enorme talento» destas dúas figuras, «cómpre enxalzar tamén a fonda pegada humana que deixaron entre todos os galegos e galegas».