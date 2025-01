Tabús que ni el tiempo puede derribar

«El sexo es tabú aunque estemos en el siglo XXI y lo seguirá siendo toda la vida». Son palabras de Megan Maxwell, escritora española de novela romántica y cuya saga de novela erótica Pídeme lo que quieras ha sido recientemente adaptada al cine.

Pero pese a todo el éxito de su obra, la sexóloga Claudia Carvalho coincide con la afamada escritora en que el sexo, hoy en día, sigue siendo un tema tabú. Para muestra, la cancelación de su cuenta en la red social LinkedIn. «Me quedé en shock porque en pleno siglo XXI no debería ser tabú algo que lleve la palabra sexo, deseo, erotismo...», expone. «Incluso con tanta libertad, que yo creo que es una libertad sobrevalorada, porque con tanta información que tenemos sigue el tabú, y creo que principalmente es porque mucha de la información que tenía en mi red estaba dirigida a la sexualidad femenina», expone Carvalho, que proyecta para principios de año la puesta en marcha del Museo CACAOS, que, como ella describe, se trata «del primer museo del mundo sobre el placer femenino».

La cancelación de su cuenta, que no ha podido recuperar ni restablecer, ha sido un importante contratiempo para la puesta en marcha de dicho proyecto, ya que a través de esta red había logrado establecer importantes contactos para llevar a cabo su exposición. «Parece que cuando enfocamos mucho este tema sobre la mujer, sobre lo femenino, se hace mucho más tabú. Ya es difícil hablar sobre sexo, pero cuando se habla específicamente sobre el universo femenino, sobre la sexualidad femenina, los prejuicios crecen todavía más. ¿Cómo puede ser posible?», se pregunta. «Estamos haciendo que sea cada vez más invisible este tema».

Tras un bloqueo inicial de 15 días entró en contacto con el soporte. «Les envié más de 50 correos electrónicos». Tras pasar 48 horas restringida recuperó la actividad, pero solo de forma momentánea. «La segunda vez me bloquearon, pero es que mis publicaciones están basadas en datos y estudios. No he infringido nunca norma, no estoy de acuerdo, pero cualquier persona puede denunciar y he perdido de forma permanente una cuenta profesional que para mí es muy importante», se lamenta la autora de No la invadas, haz que ella quiera: Cómo provocar el placer femenino (Círculo Rojo).

«Ahora no tengo manera de volver a LinkedIn. He tratado de crear otra cuenta con otro correo, pero no es posible», dice la sexóloga, que está presente también en otras redes como Instagram (donde tiene unos 15.000 seguidores) o Facebook, aunque para ella la cuenta que ha perdido «era la más importante»: «Yo creo que ha llegado el momento de alzar la voz. Yo estoy cansada de estar oculta y voy a seguir adelante sí o sí con mi proyecto», anuncia: «¿Por qué tiene que ser tabú un tema que es parte del ser humano, de nuestra vida? Se habla de política, de religión, de fútbol, ¿por qué no de sexo? ¿Cuál es el problema?».

«Si se me cierra una puerta, yo voy a abrir otras», anuncia sobre su proyecto de CACAOS. «Con los contactos que tengo, voy a hacerlo igualmente», dice, con la intención de crear «una red de apoyo» para sacarlo adelante.

