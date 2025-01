El truco legal para evitar que Hacienda se quede con parte de tu premio de la Lotería del Niño

El próximo 6 de enero hay una nueva cita con la fortuna de la mano del sorteo de la Lotería del Niño . Un año más algunos españoles verán como la suerte y la felicidad llama a sus puertas al convertirse en los propietarios del décimo premiado.

Todos aquellos a los que la suerte les sonría este año debe saber que no recibirán la totalidad del premio. Hacienda grava con el 20% todos los premios por encima de los 40.000 euros. Por este motivo, el premio gordo se reduce a 328.000 euros después de pagar los impuestos correspondientes, el segundo a 108.000 euros y el tercero a 48.000 euros. Pero existe un método que te puede ayudar a evitar que Hacienda retenga parte del premio.

Lo que tendrás que hacer será contratar un seguro, que tiene un coste de 3 euros, para cada décimo adquirido y con el que, si resultas premiado la aseguradora abonará el 20% del premio que se paga a Hacienda. La contratación de este seguro se debe realizar antes de la fecha del sorteo y se debe firmar un seguro por cada décimo y se tendrá que especificar el importe se ingresará de forma íntegra.

Lo cierto es que este seguro no exime completamente del pago de impuestos, ya que las ganancias tributarán en la declaración de la renta. Para ello, la Agencia Tributaria indica dos opciones: que tribute como capital mobiliario o como ganancia patrimonial a tarifa general.

Si una persona gana el Gordo y tiene el décimo asegurado, acabará recibiendo más dinero que si no tuviese el seguro, pero no los 72.000 euros en su totalidad que retendría Hacienda en caso de no contar con un seguro.

Este truco legal servirá tanto para la Lotería de Navidad como el Sorteo del Niño.