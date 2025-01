Doce meses repletos de cultura en Galicia

La cantante Anastacia, Lenny Kravitz, La Fura dels Baus, el Cirque du Soleil, «Chicago. El musical», Café Quijano, Sergio Dalma, Love of Lesbian, la Film Symphony Orquestra y Ara Malakian son algunos de los artistas, espectáculos y grupos que pasarán por los principales escenarios de Galicia en los primeros meses de 2025, declarado por el Gobierno autonómico Año Castelao con motivo del 75 aniversario del fallecimiento del político e intelectual galleguista. Se trata de una programación variopinta en la que los festivales musicales como PortAmérica, Gozo Fest y Son do Camiño volverán a brillar con luz propia. Las localidades para estos espectáculos ya están a la venta y algunos han agotado ya las entradas.

El nuevo año arranca con fuerza en Vigo, donde el próximo 10 de enero tendrá lugar el Concierto de Año Nuevo de Viena. La Philharmonic Ensemble, compuesto por estrellas de la Orquesta Filarmónica de Viena, interpretará en el Teatro Afundación polkas, valses y marchas. Además de las obras de la dinastía Strauss, el concierto, programado para las 19.30 horas, incluirá piezas de Brahms y Franz Lehár.

También este mes, llega a este mismo escenario «Chicago. El musical», que estará en cartel del 17 al 19. La compañía ofrecerá cinco funciones de este espectáculo, que acaba de cumplir 27 años en Broadway. Ambientado en los años veinte, el musical cuenta la historia que escandalizó a Illinois en 1924, una historia sobre avaricia, asesinatos y el mundo del espectáculo, repleta de éxitos como «All That Jazz» y «Razzle Dazzle».

El día 25 (21.00 horas) subirá al escenario de Afundación Iván Ferreiro. El cantante vigués presenta en casa su nuevo disco, «Trinchera pop», en un concierto en el que estará acompañado de su banda habitual: Pablo Novoa a las teclas, Ricky Falkner al bajo, Xabier Molero a la batería, Sergio Martínez en los teclados y programaciones, Emilio Saiz y Amaro Ferreiro a las guitarras.

Otro plato fuerte será la visita de La Fura Dels Baus, que regresa al Teatro Afundación de Vigo con uno de sus propuestas más emblemáticas, «Carmina Burana», de Carl Orff, un espectáculo sensorial, musical y teatral, vital y enérgico, que ya ha sido visto por más de 410.000 espectadores en Europa, Asia y América. La compañía catalana ofrecerá cuatro funciones los días 25, 26 y 27 de abril. Del 9 al 11 de mayo volverá para actuar en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

Una nueva edición del espectáculo familiar de música rock «I love rock and roll» inaugura hoy (17.00 h.) la programación de 2025 del Auditorio Mar de Vigo. Tras el éxito de los dos últimos años, este espectáculo deleitará a los más pequeños de la casa –y a los que ya no lo son tanto– con la historia y las canciones más representativas de grupos como AC/DC, Queen, Metallica, Iron Maiden y The Beatles, entre otros.

El día 19 (18.30 h.) la protagonista absoluta será la música de cine de la mano de Film Symphony Orquestra (FSO), que regresa al Auditorio Mar de Vigo con su nuevo espectáculo, «Tarab». A punto de agotar las entradas, la formación que dirige Constantino Martínez Orts deleitará al público con piezas de «Dune», «Oppenheimer», «Troya», «La sirenita», «Gravity», «Frozen, «El regreso de la momia», «La lista de Schindler, «Leyendas de pasión», «Forrest Gump», «Star Wars: el ascenso de Skywalker» y «Animales fantásticos», entre otras bandas sonoras. Un día antes, la FSO estará en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

El 24 (21.00 h.) y el 25 de enero (20.30 h.) Café Quijano actuará en el Auditorio Mar de Vigo y en el Palacio de Congresos de Santiago, respectivamente, dentro de su gira “Miami 1990”. Se trata de un recorrido por la trayectoria de los hermanos Quijano, que han alcanzado las cotas más altas de éxito y popularidad en dos estilos musicales tan diferentes como el pop rock y el bolero, y que firman temas que forman ya parte de la historia musical española más reciente, como «La Taberna del buda» y «La Lola».

El 8 de febrero (21. 00 horas), actuará en este mismo espacio el virtuoso del violín Ara Malikian, que regresa a Galicia con su gira «Intruso», con laque también estará en Santiago, A Coruña y Ferrol.

Dentro de la programación del Gozo Fest, el Auditorio Mar de Vigo acogerá el primer concierto en Galicia de Anastacia, para el que ya no hay entradas. La artista estadounidense, con más de 30 millones de discos vendidos, recalará el 16 de marzo (19.00 h.) en Vigo dentro de su esperada nueva gira europea «#NTK25», con la que conmemora el 25 aniversario de su álbum debut «Not That Kind» que la catapultó al estrellato con éxitos como «I’m Outta Love» y «Not That Kind».

Entre otras actuaciones que el Auditorio Mar de Vigo tiene anunciadas hasta mayo destacan las de Madeleine Peyroux, Andy y Lucas, Nada Surf y Depedro.

Otro espectáculo con mayúsculas que recalará en Galicia en 2025, en esta ocasión en el Coliseum de A Coruña, es el Cirque du Soleil, que del 25 de abril al 4 de mayo deleitará al público con una de sus producciones más queridas, «Corteo», donde un payaso nostálgico sueña con su funeral y recuerda sus experiencias personales. Dirigido por Daniele Finzi Pasca, «Corteo» se estrenó en Montreal bajo la Gran Carpa en 2005 y suma más de diez millones de espectadores de 22 países.

En este mismo espacio y dentro del Gozo Fest, actuarán Lenny Kravitz (10 de abril), Alanis Morissette (9 de julio) y Lionel Richie (31 de julio). Asimismo, el Coliseum recibirá el 10 de mayo a la legendaria banda de punk y hardcore Bad Religion, con su gira de aniversario «45 years doing what you want».

El 17 de enero (21.00 h.) llegará al Palacio de Congresos de Santiago el maestro de la balada en castellano, Sergio Dalma. La gira de su nuevo disco, «Sonríe porque estás en la foto», también traerá al artista catalán a Lugo (Pazo de Feiras e Congresos, 10 y 11 de enero) y a Ourense (Auditorio Municipal, 18 y 19).

Festivales

Los festivales de música, un clásico ya del verano gallego, calientan ya motores adelantando algunos de sus platos fuertes para las ediciones de este año. Así, BIGSOUND Pontevedra, el festival de música urbana que se celebrará los días 11 y 12 de julio en el Parque de Tafisa, acaba de anunciar la confirmación de la actuación de Rels B, el artista español más escuchado en el mundo. Su cartel contará, además, con la presencia de Nicky Jam, Cali y el Dandee, Juan Magán, Tanxugueiras, Omar Montes, Abraham Mateo, Amaia, La Zowi, Ptazeta, Julieta, María Escarmiento, DePol y Marc Seguí.

También están a la venta los abonos para PortAmérica, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio en las inmediaciones del edificio histórico de la Azucarera de Portas, en Caldas de Reis (Pontevedra). La cita de este emblemático festival, que conjuga música y gastronomía, contará con las actuaciones de Love of Lesbian, Duncan Dhu, Suecia, Sidonie, Melendi, Carlos Are e Iván Ferreiro, entre otros artistas, y con la cocina de Pepe Solla, Jordi Roca y Albert Adriá, por citar algunos.

El DJ Steve Aoki, el rapero Kase.O; el exvocalista de Izal, Mikel Izal; Carolina Durante; Marlena; La La Love You; Nil Moliner; Siloé, y Galician Armys son algunos de los artistas confirmados para otro clásico del verano gallego: O Son do Camiño. Otros festivales que negocian sus carteles para sus ediciones de este año son Resurrection Fest, Coruña Sounds, Caudal Fest y Morriña Fest.

Castelao, en un acto público / FDV

La Xunta declara el 2025 como Año Castelao El Gobierno gallego acordó declarar 2025 como Año Castelao con motivo de la celebración del 75 aniversario de su muerte y como «muestra de gratitud del pueblo gallego» a esta figura singular de la cultura y la política gallegas. Así se decidió en el Consello da Xunta del pasado mes de diciembre, donde se aprobó la declaración institucional en la que se erige a Daniel Alfonso Rodríguez Castelao como «una de las figuras más conocidas y reconocidas por todos los gallegos y gallegas, que es capaz de convocar siempre y unir a todos». Con motivo de la Declaración Institucional del 2025 como Año Castelao, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude tiene preparada una amplia programación para ensalzar las importantes aportaciones del intelectual galleguista, tanto en el ámbito de la política como en el de la cultura. Una de las acciones más relevantes será la recreación virtual de Castelao en una exposición en la Cidade da Cultura, en la que el propio intelectual y político galleguista guiará los visitantes, que podrán interactuar con él, en un recorrido por su vida, obra, aportaciones intelectuales y políticas y también creativas, a través de sus dibujos. Además, está prevista la edición, en colaboración con la Fundación Castelao y la Editorial Galaxia, de las tres versiones que dejó publicadas Castelao de su emblemática pieza teatral «Os vellos non deben de namorarse» (Los viejos no se deben enamorar).

