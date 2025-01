Un ceremonial con sello vigués para la última singladura

En la popa, con el barco fondeado lejos de la costa, con música y arrojando pétalos de flores. Estas son algunas de las pautas incluidas en el ceremonial de vertido de urnas funerarias en la mar elaborado por un experto vigués miembro de la delegación en Galicia de la Asociación Española de Protocolo (AEP). Antes de 2022, este acto era alegal: no estaba explícitamente prohibido, pero tampoco regulado. Ahora cuenta no solo con el respaldo de la ley, sino también con este marco protocolario que permite llevar a cabo esta última singladura con máximo respeto y dignidad.

El autor de esta guía es el vigués Jorge C. Alonso, experto en protocolo, apasionado de la mar y vinculado profesionalmente al sector náutico y marítimo durante muchos años. Podría pensarse que la delegación en Galicia de la AEP le encargó este documento por esa triple condición, pero fue iniciativa suya. «Hacía poco que se habían vertido las cenizas de un amigo y descubrí que no había ningún criterio a seguir para hacer estas cosas, así que lo hicimos cuando buenamente decidimos», comenta a FARO. Una vez que el BOE publicó el Real Decreto 218/2022, que acabó con el vacío legal para este tipo de actos, Alonso elaboró la ceremonia para la Asociación Española de Protocolo, que lo aprobó, y procedió a enviarlo a las empresas náuticas y a la asociación de funerarias.

«De entrada nadie sabía que esto era posible aquí, sobre todo en el Atlántico. En el Mediterráneo hay más tradición de verter cenizas al mar –explica Alonso–. En Galicia la muerte tiene un halo de máximo respeto y la gente no suele salirse de lo habitual. Ahora no hay muchas solicitudes a Capitanía Marítima, pero creo que en uno o dos años aumentarán», opina. El experto en protocolo señala que los pasos que contempla la ceremonia son «de sentido común», como limitar a entre 8 y 10 personas este acto para preservar su carácter íntimo.

En cualquier caso, la ley se dirige a las empresas que vayan a organizar la «actividad económica de colocación de urnas funerarias o cenizas funerarias en el mar», no a los particulares. Solo se puede hacer en embarcaciones de la sexta lista, esto es, barcos de recreo para alquiler y charter, y será su tripulación la encargada de velar por todos los aspectos legales. Los particulares pueden realizarlo por su cuenta sin necesidad de cumplir los trámites que se citan en el real decreto.

Como no puede ser de otra forma, el ceremonial recoge los requisitos legales para cumplir esta última voluntad: las urnas funerarias destinadas a este acto han de ser biodegradables, no pueden llevar metales o plásticos contaminantes y no se pueden verter las cenizas directamente a la mar. Esto último, apunta Alonso, «es muy americano», pero la ley española no lo permite, pese a que las cenizas son sustancias orgánicas y biodegradables.

La legislación también marca que no pueden verterse objetos personales del difunto, y que en caso de hacer ofrendas florales no pueden llevar plásticos, adornos o cualesquiera otro tipo de ornamentos que no sea florales.

Una vez en la embarcación contratada al efecto, el familiar encargado de conducir el ceremonial le enseñará al patrón el certificado que habrá expedido la funeraria conforme la urna está hecha de material biodegradable. Este documento deberá estar en todo momento a disposición del patrón, ya que la Guardia Civil del Mar puede exigirla.

La familia suele escoger un lugar para verter la urna. El patrón les ofrecerá los lugares más cercanos dentro del ámbito legal que marca el real decreto en sus anexos, y la propia legislación mediomabiental, en el que sea posible realizar el acto.

Tras el fondeo, la tripulación debe ir a proa o meterse en el interior del barco para no interferir en la ceremonia, que puede acompañarse con música y unas palabras de despedida de un familiar, siempre con la urna en sus manos. Se dejará caer suavemente la urna al agua. Si no son muchos los asistentes, pueden colocar sus manos sobre ella. Cada uno podrá echar al agua un puñado de pétalos. Se puede lanzar un ramo de flores, pero sin lazos plásticos. Una vez hundida la urna puede hacerse un brindis, exhibir fotos del finado, leer algún texto o guardar unos minutos de silencio.

Como recuerdo del acto, la empresa podrá ofrecer a la familia algún tipo de acta, un detalle de una carta náutica, una botella con agua del mar o un papel que recoja la fecha y las coordenadas en las que se vertieron las cenizas al mar.

Como curiosidad, hay que tener en cuenta que en Galicia hay dos rías que necesitan no solo de un permiso de Capitanía Marítima, sino también de la Autoridad Portuaria correspondiente, y son las de Pontevedra y Vigo.

En la de Vigo precisamente es donde descansarán las cenizas de Jorge Alonso, según ha dispuesto en su testamento vital. Será en las inmediaciones del islote Agoeiro, que da nombre a la editorial que dirige este polifacético periodista vigués. Eso sí, espera subir en «el último barco» –parafraseando el título de la postrera novela del llorado escritor Domingo Villar– dentro de muchísimos años.

Suscríbete para seguir leyendo