Las estrellas de la noche de Reyes

La película «Un padre en apuros» es un clásico de Navidad. Y también un aviso para navegantes. Para no revivir la odisea de su protagonista para conseguir el muñeco Turboman que le ha pedido su hijo para Navidad, más vale ser madrugadores en las compras si no quieres encontrarte con que el juguete pedido a los Reyes Mago ha causado furor entre los más pequeños y ya no se encuentra disponible en las estanterías (físicas y online).

Según fuentes de El Corte Inglés, los Reyes están siendo más previsores este año y muchas compras se anticiparon ya en noviembre, animadas por promociones especiales como las que ofrecen los establecimientos durante el Black Friday. Estas promociones animan a las familias a organizar las compras y, además, suponen un significativo ahorro. No obstante, matizan que los días previos a la noche de Reyes continúan siendo de gran afluencia, ya que siempre queda algún regalo por gestionar.

Se desconoce las razones que hacen que un juguete se convierta en objeto de deseo para miles de niños y niñas, pero lo cierto es que cada temporada tiene sus artículos estrella. La plataforma Amazon adelantó cuáles eran los juguetes estrella de estas navidades tras analizar la demanda que estaban teniendo sus más de dos millones de referencias en el mes de noviembre, una lista basada en las palabras clave más buscadas y en la valoración por parte de los clientes de cuatro o más estrellas.

Para los más pequeños, y también para los que ya no lo son tanto, los peluches siguen siendo uno de los regalos estrella para los clientes de El Corte Inglés, así como todos los juguetes de licencias y estrenos, el mundo Disney (Stitch, Vaiana y Mufasa), y los Sylvanian.

Entre los juguetes favoritos para los niños de seis años en adelante están los incombustibles Lego («Friends», «Star Wars», «Harry Potter» y «Super Mario»), las ya clásicas Barbie y Nancy (Aitana, Dance, Yoga…), las Monster High, el Scalextric, las figuras de acción (Marvel, Tortugas Ninja…) y los Playmobil.

Videoconsolas

Un año más, los artículos más demandados para niños a partir de nueve años y adultos son los juegos electrónicos y las videoconsolas. Tanto la PS5 como la PlayStation Portal Remote Play y la Nintendo Switch se sitúan en los primeros puestos de la lista de los más demandados.

En cuanto a videojuegos, los títulos que cuentan con más seguidores son los de la saga de Mario Bros, Pokémon, Astrobot, Spiderman 2, EA Sports FC 25, Dragon Ball Sparking Zero y Zelda. También son muy solicitados todos los accesorios, como los mandos, las sillas de gaming y de carreras, los volantes y los auriculares.

Pero no sólo los niños demandan juguetes a los Reyes Magos. Los «kidults», también conocidos como «adulescentes» (personas adultas con edades entre los 25 y los 56 años), son cada vez más. Estos adultos están interesados en los juegos y juguetes que marcaron su infancia, y buscan figuras Funko Pop y de series de Manga. En los centros de Galicia se demandan especialmente los miniverse de «Harry Potter», «Wednesday», «StarWars» y «Stranger Things», y todo el universo Lego.

En las jugueterías físicas al menos, los juegos de mesa continúan siendo un clásico de Reyes. Este año, los más demandados están siendo los de estrategia «Catán», el de cartas «Dixit» y el escape room «Escapa como puedas». Los libros también siguen teniendo un tirón inigualable en Reyes, tanto para niños como para adultos.

Los mejores juguetes del año 2024

Cada año, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes concede sus Premios al Mejor Juguete del Año, unos galardones que premian el mejor juguete en cada una de las categorías tradicionales, además de distinguir también aquellos juguetes que aportan valores de igualdad, sostenibilidad y que pretenden cambiar el mundo. Los mejores juguetes son elegidos por una selección de expertos en los campos relacionados con la infancia, diseño, psicología, educación, consumidores y comunicación, además de responsables de producto de la distribución y comercio.

Entre los galardonados en 2024 se encuentran algunos de los que más demanda están teniendo, como el Lego Braille Blocks, de Lego; Pilar la Inventora, de Paola Reina (mejor juguete para promover la igualdad); los prismáticos multimedia, naturaleza y aventura de VTech (galardonado en la categoría Juguetes Electrónicos y por el jurado); el oso Poe, de Famosa (en la categoría Primera Infancia y Preescolar); el juego «Cities»; el muñeco Nenuco Cuida y Recicla, de Famosa; y la figura de acción de «Star Wars» Darth Vader, de Mattel.

Campañas solidarias La campaña de Alcampo «Juguetes para tod@s» ha concluido en Galicia con la recogida de 781 juguetes nuevos. Todos ellos han sido distribuidos, a través de organizaciones sociales locales, entre familias con niños en situación de vulnerabilidad. La iniciativa solidaria, que arrancó a principios del mes de noviembre y finalizó el pasado 20 de diciembre de 2024, ha contado con la participación de siete tiendas con las que cuenta la compañía en Galicia (A Coruña y Pontevedra). La solidaridad de sus clientes ha permitido que más niños y niñas de la comunidad puedan disfrutar de la magia de la Navidad. En el conjunto de España, la campaña se ha cerrado con una recaudación de más de 7.500 juguetes nuevos. Asimismo, CaixaBank ha entregado más de 34.000 regalos a niños en situación de vulnerabilidad de toda España gracias al programa «El árbol de los sueños», una iniciativa solidaria impulsada por la entidad financiera gracias a la cual los menores han recibido el regalo que han pedido en sus cartas. Esta campaña benefició a casi 500 niños gallegos. El programa ha llegado en su séptima edición a casi 5.000 niños más que el año pasado gracias a la participación de clientes particulares y empleados de CaixaBank y a la colaboración de 360 entidades sociales, así como al apoyo de 336 empresas. Además, este año, un total de 35 clubes de fútbol y baloncesto profesionales de toda España han participado en una cadena solidaria a través de las redes sociales para dar visibilidad al programa de la entidad financiera.

