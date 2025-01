Joyas de leche materna (dientes, cordón umbilical o cenizas) más allá de Cristina Pedroche

Hay que mirar casi una década atrás para encontrar a una de las primeras artesanas que realizaron en España este tipo de piezas. Allá por el 2016, la alicantina Anaïs Berna esperaba a su hija Alma, «encontré un artículo sobre este tipo de joyas y me interesó para poder tener la mía propia, pero no encontré quien las hiciese en España», explica. Aquello fue, como ella misma describe «una revelación, esa noche no dormí, sabía que aquello era para mí».

Comenzó haciendo algunas joyas y, cuando comprobó que la fórmula que utilizaba era duradera y las piezas no se deterioraban con el paso de los meses, comenzó a compartirlas en sus redes sociales privadas. «Las madres que había conocido durante el embarazo empezaron a interesarse por ellas y vi que había venta para estos productos», así que empezó con una web que no ha dejado de crecer hasta lo que es hoy «Recuerdos con Alma».