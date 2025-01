El Malecón respira aires gallegos con Villalobos

Una porción del cielo de Vigo ha comenzado a ser coloreada junto al Malecón de La Habana con los pinceles y brochas del cubano-galaico Nelson Villalobos. La XV Bienal de la Habana le encargó un mural de cien metros de largo por cuatro de alto al aire libre para este evento, referente artístico en la isla caribeña que cumple 40 años.

«La Bienal siempre ha sido un foco cultural en el Caribe. Aquí viene todo el mundo. El mural que realizo pertenece a la iniciativa ‘Detrás del muro’ y consiste en hacer pintura y escultura en el Malecón por donde pasan todos los cubanos y turistas», explicaba Villalobos desde Cuba, donde pasó el fin de año con un resfriado con fiebre a causa del baile de temperaturas y lluvia.

Aun así, el creador se expresó feliz por volver a pintar en las calles de su hogar, donde durante muchos años sobrevivió un mural –pieza de un proyecto global de los años 80 para ubicar murales en las carreteras nacionales de Cuba– que un día desapareció sin que se sepa su paradero. «El resto todos se caían. Después de muchos años la gente me enviaba fotos del mío hasta que un día lo llevaron, lo robaron o no sé qué pasó con él. Había sido pintado en láminas de acero y cobre», recordó Villalobos sobre aquel hijo perdido.

Ahora se afana en otro, encaramado a los andamios a sus 68 años de edad. A través de su voz por el teléfono y de las fotos, comprobamos el trabajo arduo de Villalobos en la obra al aire libre. Le pesa «la falta de medios» que le ha obligado a retrasar la entrega de la obra. «Si tuviera una grúa y más medios sería diferente, iría más rápido», indicó, al tiempo que explicaba que son necesarios también para la perspectiva.

No obstante, también vio el lado positivo, la felicidad de pintar en las calles de su ‘casa’, junto al mar que le vio crecer y desde el que piensa en su segundo hogar, la ciudad olívica. «No hay ningún cielo como el de Vigo, por la orientación en la puesta de sol y el reflejo en el agua. Eso me ha atrapado mucho porque soy un amante de la luz y los colores. He querido plasmar esos azules en este mural como un puente entre La Habana y la ciudad gallega», destacó con voz romántica.

Ese predominio del azul en el mural se enlaza con la «resemantización», una palabra con la que designa el fundido de elementos en su obra. «De alguna manera aparece Vigo por los colores y porque voy metiendo figuras y elementos como barquitos que me recuerdan el puerto de la Ciudad Olívica. También voy improvisando mientras voy pintando. Siempre dije que el espacio me engendra», añadía Nelson Villalobos desde La Habana a pocas horas de nacer 2025.

No obstante, el azul también presenta otro significado. «Cuba está un poco deteriorada por el salitre que acaba con todo y la ciudad lleva mucho tiempo sin arreglar. He querido poner un gran plano azul de tranquilidad como el mar cuando está en calma para que la gente, cuando lo vea, se sienta tranquila, con alegría y salud», reflexiona el artista, quien admite que elabora «un diálogo permanente entre Cuba y Galicia» en su obra. «Son dos horizontes distintos que busco unir en este mural», afirma.

Bajo el cielo de La Habana, Villalobos –que cuenta con varios murales en Vigo, uno en Martínez Garrido, y restos de otro de 1997 en el Concello de Vigo y Zona Franca– confesaba: «No me he traicionado nunca» en el arte, para el que ha elaborado 35.000 piezas. «El mercado nunca me ha interesado», concluyó.

