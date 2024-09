Referente imprescindible del periodismo gallego

Vivir en la redacción con Javier Sánchez de Dios e impregnarse de la experiencia y conocimiento que compartía a raudales fue no solo una extraordinaria enseñanza periodística sino un lujo de auténticos privilegiados. Todo lo que nos transmitía y la enorme pasión con la que lo hacía no tenían desperdicio.

Porque además de haber sido una figura excepcional, Javier fue generosidad pura para los que tuvimos la inmensa fortuna de haberle conocido y de convivir con él. Por sus venas el periodismo surcaba a raudales. Fue su oficio, su vocación eterna, a la que se dedicó sin desmayo a lo largo de toda su vida, y que ejerció siempre con misión de servicio al lector con una entrega absoluta. Con enorme sabiduría e inagotable vitalidad. Tanto que nunca dejó de escribir, “Nulla dies sine linea” (ningún día sin escribir), siguiendo al pie de la letra el proverbio de Plinio el Viejo, porque incluso en sus peores momentos jamás permitió que la enfermedad le privase de lo que más le hacía feliz: comunicar siempre con sus queridos lectores. Lo hizo hasta casi los últimos días de su vida, sin faltar a su cita con FARO.

Fue un todoterreno del periodismo. Practicó todo tipo de géneros y nada le era ajeno. Era un periodista total, transversal. Durante más de medio siglo vinculado a FARO, donde ejerció de delegado en Pontevedra, como jefe de sección, redactor jefe y subdirector. Y donde permaneció para siempre como su gran columnista político. Ahí queda para la historia su descomunal producción periodística, sus inagotables Crónicas Políticas y sus deliciosas Cuatro Cosas, firmadas con el pseudónimo de Paco Vedra, convertidas en todo un referente periodístico con sus “Anacletos” y “avecillas” como pajarillos cantores que le aportaban los más guardados secretos que algunos políticos, en no pocas ocasiones, encajaban a regañadientes sabedores del impacto de sus dardos periodísticos. Y de los sobrenombres con los que tan irónicamente los caracterizaba. Un lenguaje que inmortalizó, convertido en código de los mejores retratos costumbristas de los avatares de la política gallega del último medio siglo, que no encontró mejor interpretador y relator fidedigno.

En su haber queda para la historia del periodismo político algunos de los grandes “bombazos” informativos de FARO desde la década de los pasados años 80, memoria viva de Galicia, del recorrido por cómo fue y es este país, cómo y cuánto ha cambiado en este último medio siglo. Uno de ellos se produjo en el otoño de 1986, casi recién estrenada la democracia en Galicia –en 1981 se habían producido las primeras elecciones autonómicas a la luz del Estatuto– cuando una noticia aparecida en la portada de FARO DE VIGO aceleró la mayor crisis política registrada por un gobierno en la España de entonces, con la excepción del golpe de Estado registrado en 1981 por Armada y ejecutado en falso por Milans del Bosch y Tejero.

El decano publicó en portada una información suya según la cual conselleiros y altos cargos de la Xunta pretendían forzar la dimisión del presidente, Gerardo Fernández Albor. El propio Albor conoció la conjura –después llamada Barreirazo por ser José Luis Barreiro su impulsor– a través de la exclusiva de FARO la misma mañana en que se celebraba un Consello de su Gobierno. Como explicaba el propio Sánchez de Dios, aquel día cambió el futuro político de Galicia, según muchos analistas y observadores admitieron después. Porque entonces, y pese al fracaso del amotinamiento, se inició definitivamente el proceso que tres años más tarde –con una moción de censura de por medio que derribó, en 1987, el Gobierno de Albor, vicepresidido por Mariano Rajoy– llevaría a Manuel Fraga a la candidatura a la Presidencia de la Xunta, su primera victoria por mayoría absoluta en 1989 y a su prolongado ciclo en Galicia. Aquella moción de censura, con Barreiro de “número dos” y el socialista González Laxe como candidato a la Presidencia, provocó la caída de la Xunta. Y de nuevo en FARO narró también antes que nadie las consecuencias: la noticia de que José Manuel Romay confirmaba el hecho de que Manuel Fraga sería candidato en 1989 a la Presidencia del Gobierno gallego. La suerte estaba echada: Fraga obtuvo su primera victoria electoral absoluta y los resultados dejaron fuera de la Cámara y de la política activa del país a José Luis Barreiro, a quien tres años antes el propio Fraga había advertido con una “carga de caballería que le enterraría siete metros bajo tierra”. Tal y como había informado Sánchez de Dios en el decano.

Nos deja un vitalista empedernido, un trabajador incansable... Un titán del periodismo pero sobre todo una grandísima persona, entregada, tierna, luchadora. Siempre dispuesto a ayudar en todo en cualquier momento y condición. Recuerdo los deliciosos tiempos que compartí con él en mis inicios como becario, en la desaparecida cafetería Lar en Pontevedra, convertida por entonces en un auténtico conciliábulo de la política local, cuando el entonces joven maestro salía a pescar fuera de la pecera, en busca de noticias y de avecillas que le aportasen exclusivas. Gobernaba José Rivas Fontán y Miguel Lores era el único concejal del BNG en la corporación. Entonces él ejercía como delegado de FARO en Pontevedra. Yo había acabado COU y gracias a la mediación de mi entonces profesora de Historia en el Instituto Sánchez Cantón Margarita Valderrama, que le conocía y había sido candidata en Poio, me abrió las puertas a mis primeras prácticas en FARO, antes de empezar a estudiar primero de Periodismo. Siempre pendiente, como un padre, abriéndote los ojos, corrigiéndote, echándote abajo entradillas, tumbándote los titulares para sacarles punta, guiándote, enseñándote periodismo. Así con muchos. Nunca me dejó solo, siempre me guió y enseñó mucho de lo que sé. Con él crecí, con él me fui haciendo periodista, con él llegué también a la dirección del decano. Sus tertulias radiofónicas en Radio Noroeste, en una cabina en la propia delegación, eran también memorables. Por el fondo y la forma. Un disfrute y una experiencia sin igual.

Galicia pierde con él a uno de sus mejores periodistas, a uno de los más grandes cronistas y analistas políticos. Ahí queda en la hemeroteca su descomunal trayectoria. Y lo contó en FARO, por supuesto. Como a él le gustaba decir. Y a nosotros, mucho más.

Amaba el periodismo y amaba al decano. También nosotros a él.