El periodista apasionado

Pasión. Si hay una palabra que retrata a Javier Sánchez de Dios es esa. La primera vez que lo vi en 1990 me impresionó. Yo era un manzanillo –hoy diríamos becario, en esa mutación terminológica que lo políticamente correcto ha impuesto– tierno e ignorante. Me faltaba un año de carrera y la redacción de FARO se me presentó como una humeante cueva habitada por gente variopinta, extravagante, rara... peligrosa. Una fauna en la que los periodistas más veteranos –hoy diríamos seniors– te la jugaban sin piedad (todavía recuerdo al irrepetible Manuel de la Fuente apuntándome con aquel dedo nicotinoso mientras me decía cargado de razón: “Mire, joven, usted de momento no tiene ni puta idea de nada”). Una jungla en la que el primer mandamiento del becario rezaba así: mira mucho, escucha más, habla poquito y aprende rápido. En Esparta lanzaban a los niños al lago para que aprendiesen a nadar; en FARO te echaban a patear la calle. Los juicios eran descarnados. Las burlas, también. Los manzanillos éramos carne fresca. La diana perfecta sobre la que apuntar y disparar las pullas. Estábamos allí para hacer el trabajo que nadie quería hacer. Unos pringados. Pese a los malos momentos que pude pasar, aquella redacción fue una extraordinaria escuela de periodismo y de vida. La facultad, a su lado, un jardín de infancia.

Uno de los periodistas que más me impactó, al principio acojonó, era Javier Sánchez de Dios, entonces subdirector de FARO –junto a mi admirado y admirable Anxel Vence, quien por cierto representaba las antípodas de Javier–. Los gritos de De Dios en su despacho acristalado eran el pan nuestro de cada día. Su voz tronante, sin embargo, no iba dirigida a nosotros –menos mal–, sino a la persona que tenía al otro lado del teléfono. Al principio yo creía que su pobre interlocutor estaba recibiendo una descarga descomunal de furia, aunque lo más curioso es que esas voces estaban salpicadas de unas carcajadas estentóreas que me desconcertaban. ¿Era una bronca o un compadreo? Al colgar el teléfono, Javier podía decir con aire bravucón: “Este hoy se ha quedado calentito”.

Con el paso de las semanas me di cuenta de que a Javier le ponía el show. Y que detrás de aquella teatralización –porque había algo de espectáculo de cara a la galería– lo que realmente se escondía era pasión. Pasión por el periodismo. Por tocarle las narices al poder. Por tensionar sin llegar nunca a romper. Javier Sánchez de Dios era un disfrutón.

No quiero aburrirles con mis batallitas. Solo pretendo rendir tributo, ahora que se nos ha ido, a un periodista singular, polémico, diferente. De raza. A un periodista fanático de la política, del poder. Del poder que se representaba sobre el escenario y también el que se urdía en las bambalinas. El de los abrazos públicos y las cuchilladas privadas. Él gozaba con la gran política, pero sobre todo con su intrahistoria, esa que se cocía en unos pequeños detalles que en ocasiones no pasaban de rumores –lo que pudo haber sido y no fue– y en otras eran anticipos de bombazos. Sus artículos marcaron tendencia. Eran referencias ineludibles en la vida pública gallega. Para sumarse a sus tesis o para rebatirlas. Para aplaudirlo o para encabronarse. La indiferencia no iba con Javier.

Como esto del periodismo da tantas vueltas, décadas después en lugar de trabajar yo a las órdenes de Javier, fue él quien recibió las mías. Javier pudo haber tenido la tentación de resistirse, de retarme, incluso rebelarse. Nunca lo hizo. Siempre demostró una lealtad admirable y una aceptación sin rencor del cambio de los tiempos y de los roles. “Oye director, yo estoy a lo que tú me digas. Pídeme cosas”, me repitió varias veces en los últimos años, sin una pizca de sarcasmo. Siempre cumplió. Hasta el final.

En alguna ocasión, al leer sus textos antes de publicarse –la Crónica Política o el Cuatro Cosas– generalmente atinados, perspicaces y salpicados de ironía gallega, le llamé para hacerle algún comentario. Él pudo haberme replicado o ignorado. Nunca lo hizo. “Oye director, tienes razón, voy a darle una vuelta”.

Con su adiós se va un representante ilustre de una estirpe de periodistas. Periodistas que aman profundamente este oficio. En su larguísima trayectoria profesional Javier Sánchez de Dios ha recibido prestigiosos premios, pero el realmente importante es que ha sabido cosechar el respeto, la admiración y el cariño de los lectores y de sus compañeros de FARO. Su periódico. Su otra familia.