“El COVID fue fácil para crear vacunas, en VIH se invierte mucho y no se ha logrado”

–Dentro del Congreso Nacional de Virología en Santiago, planteaba en una sesión abierta al público si estamos preparados para otra pandemia. ¿Cuál es su respuesta?

–Viendo cómo hemos reaccionado estos cuatro años frente a otros brotes, otras epidemias, creo que estamos algo más preparados. Sin embargo, la preparación no es algo como comprar mascarillas y con eso ya está. La preparación es activa y continuamente hay que seguir trabajando e investigando, seguir coordinándose investigadores con empresas, con administraciones públicas, con la sociedad. Y tenemos que seguir trabajando continuamente en ello para que podamos atajar cualquier amenaza por enfermedades infecciosas lo antes posible, para poder evitar un mal mayor. Y se debe trabajar conjuntamente.

–¿A nivel global o en cada país?

–A nivel global, cuando hay una amenaza y ya se ha vuelto global; pero también a nivel particular, cuando hay un brote en una región, hay que atajar ese brote para que no llegue a todo un país o un continente. Observando lo que hemos hecho estos cuatro años, sí estamos más preparados, pero no del todo porque ha habido ejemplos en los cuales no hemos reaccionado, parece que no hemos aprendido nada de la pandemia.

–¿Algunos de esos ejemplos?

–Es una pena, pero no se debería repetir el problema en el bajo Guadalquivir con el virus del Nilo Occidental. Se sabía que había sido un invierno suave y los mosquitos crían más en esas condiciones, y con una primavera lluviosa como la que hubo, también. Se analizó, se hizo público que se estaba adelantando la temporada de mosquitos, que estaban muy contagiados por ese virus y no se preparó para eso, pese a no ser algo muy difícil ni novedoso. Hay una manera muy fácil de atajarlos, que es fumigando las larvas con un insecticida, que además deriva de una bacteria y es natural.

–¿Se podía haber evitado?

–Evitarlo era algo sencillo, se podía hacer, y sin embargo se retrasó muchísimo, y con ello, aunque los mosquitos no viajan muchísimo, cada vez hay más infectados, se van extendiendo a provincias cercanas y llegan a producirse casos humanos y fallecimientos. Es un claro ejemplo de que aún no nos hemos dado cuenta de que merece la pena prevenir. Fumigar ahora es imprescindible, pero hacerlo en adultos es más complicado y menos eficaz. Es como si cuido el bosque en invierno en lugar de ir a apagar el fuego cuando empieza. Requiere un plan y tener los trámites administrativos engrasados para lanzarlo inmediatamente, con un presupuesto y de forma coordinada.

–En verano ha habido mucho COVID y gripe en Galicia, ¿debería cambiar el período de vacunación?

–A los grupos de riesgo por inmunosupresión ya se les tiene en cuenta cada seis meses. Lo que sucede es que en invierno cerramos a cal y canto, ponemos la calefacción y nos juntamos en interiores. Y en verano, lo mismo pero al revés, ponemos el aire acondicionado porque con el calentamiento global aguantamos menos el calor, y todo ello ayuda a que se contagien las enfermedades respiratorias. Además, este año ha habido una primavera muy lluviosa, con muchas alergias, lo que ha llevado a muchas personas a hacerse el test de antígenos y ha habido más detección. El problema sigue siendo la infección en personas de alto riesgo, aunque las infecciones no salen gratis, mejor no infectarse porque las infecciones siempre dejan secuelas. Puede que esté mal del corazón, nunca me haya dado la cara y sea de riesgo sin saberlo.

–¿Le preocupa cierto cansancio y que cale el mensaje antivacunas?

–Sí hay cierto cansancio con las vacunas, pero en conjunto la inmunidad de la población es muy buena. Hay que insistir sobre todo en los grupos de riesgo porque para ellos sí es necesario vacunarse y hay mucha diferencia entre una infección grave o una simplemente molesta.

–El desarrollo de vacunas para el COVID fue muy rápido, no así con el VIH, ¿a qué obedece?

–A que es un virus muy difícil. Si habláramos de otra enfermedad olvidada, diría que a lo mejor con más inversión en investigación y desarrollo se conseguía, pero el VIH es un virus muy difícil, se ha invertido muchísimo dinero a todos los niveles y no se logra, no se consigue llegar a candidatos para ensayos clínicos. Con el coronavirus se supo desde el primer día que había que intentar desarrollar vacunas porque iba a ser posible, todo el conocimiento previo sobre coronavirus nos decía que iba a ser posible. El de la inmunodefiencia humana es dificilísimo y, aunque se están refinando las estrategias que se intentan, cada vez parece más lejano lograr una vacuna.

–¿Por qué cree que funciona tan bien la campaña frente al VRS?

–Funciona muy bien porque es un anticuerpo estable, de larga duración y basta con una sola inyección. Ha habido una cobertura altísima, y ahí sí hemos aprendido de la pandemia. Ha habido mucha responsabilidad por parte de los padres, mucha madurez, y la campaña ha sido modélica en España, y en particular en Galicia, que proporcionó los datos muy pronto, y eso es muy importante para saber cómo funciona.