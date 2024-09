Xerais saca a primeira entrega de “Heartstopper”, traducida por Nee Barros

A relación entre o Charlie e o Nick que namorou ós lectores de todo o mundo poderase ler en galego dende o próximo 5 de setembro. A primeira entrega da serie “Heartstopper, Rapaz coñece rapaz”, de Alice Oseman, chega ás librarías da man de Xerais cunha tradución de Nee Barros, activista cultural e LGBTIQA+.

Xerais ten previsto lanzar tamén os seguintes títulos da serie nos próximos meses. Deste xeito, “Heartstopper 2. A miña persoa favorita” estará á venda a partir do vindeiro mes de novembro.

Nesta primeira entrega da serie, que conta xa con cinco volumes publicados en inglés, o Charlie e o Nick, os protagonistas da historia que están no mesmo instituto, comezan a coñecerse. Axiña se fan amigos, e o Charlie comeza a namorar do Nick, aínda que pensa que non ten ningunha oportunidade. Mais o amor funciona de xeitos sorprendentes, e o Nick está máis interesado no Charlie do que calquera deles pensa.

“A tradución de “Heartstopper” ao galego supón cumprir unha débeda de historias diversas, de que o colectivo LGBTIQA+ teñamos referentes na nosa lingua en historias para todas as idades. Especialmente referentes creados por persoas do propio colectivo, porque nós tamén merecemos ter voz e axencia”, conta Nee Barros, que destaca a traxectoria de autoras galegas que poñen o colectivo LGBTIQA+ no centro das súas obras, como Eva Mejuto ou María Reimóndez, e indica que é preciso ampliar as voces: “Un comic de referencia como Heartstopper tiña que estar na nosa lingua xa”.

Para quen aínda non coñeza “Heartstopper”, Nee Barros defíneo como “un comic rápido e entretido sobre a adolescencia, o amor, a saúde mental, a amizade..., cunha historia que te abraza e non te solta ata que o acabas. Ademais, está a influenciar o xeito en que a ficción queer e as historias accesíbeis para público xuvenil son contadas”.

Para Fran Alonso, director de Xerais, a tradución de “Heartstopper” é “un fito importante na edición galega dirixida ao público adolescente; nese sentido Xerais está a facer un enorme esforzo para poñer a disposición do lectorado os cinco títulos de “Heartstopper” no prazo dun ano”.