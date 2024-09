Muere a los 78 años Javier Sánchez de Dios, analista político y periodista de raza

El periodismo está de luto por la muerte este martes, a los 78 años, de Javier Sánchez de Dios, un periodista de raza con más de medio siglo de trayectoria profesional y hombre de FARO, periódico del que fue subdirector y al que seguía vinculado como escritor asociado. Profundo conocedor de la realidad, Sánchez de Dios analizaba cada día la actualidad en la sección “Crónica política” del diario decano.

Con una pluma afilada y directa, el agudo comentarista diseccionó la política autonómica, nacional e internacional durante más de 50 años, siempre desde la libertad y la honestidad. Sus artículos pueden considerarse una crónica de la historia de Galicia, de España y del mundo. Su último artículo en FARO fue publicado el pasado sábado, 31 de agosto, con el título “La desfachatez”, en el que analizaba la conexiones de la comunidad con el resto de España y criticaba la gestión del actual ministro del gremio.

Sánchez de Dios nació en 1946 en Tui. Estrechamente vinculado a Pontevedra y a Vigo desde su niñez, cursó estudios en el colegio de los Jesuitas de Teis. Posteriormente realizó la carrera de Derecho en Madrid y en 1972 entró como colaborador del diario decano con una sección diaria sobre opinión política internacional que llevaba como título “Prisma del mundo”, que se mantuvo durante casi tres años.

“Yo no había estudiado para esto, pero las circunstancias te sitúan a veces haciendo no las cosas para las que te has preparado sino lo que te gusta”, llegó a afirmar el agudo columnista al recoger uno de los múltiples premios que atesora.

Poco después de entrar en contacto con FARO, se incorporó a tareas de redacción, donde trabajó en las secciones de Local, Cierre y Nacional. De esta última pasó a ser responsable dos años después, en 1974. En 1978 fue designado delegado de FARO en Pontevedra, donde gracias a su labor el periódico logró afianzar su posición en dicho territorio. Inquieto por naturaleza, Sánchez de Dios compatibilizó este cargo durante un tiempo con el de director de la cadena de emisoras Radio Noroeste.

En enero de 1987 fue nombrado redactor-jefe de FARO y en noviembre de ese mismo año, subdirector, puesto que mantuvo, salvo un breve paréntesis, hasta el año 2000, cuando pasó a ser escritor asociado del diario decano. Como tal siguió firmando con su nombre su “Crónica política” y con el seudónimo de Paco Vedra la columna “Cuatro cosas”, que se publicó durante más de 45 años de forma consecutiva en las páginas del decano.

Gran analista político y de asuntos sociales, el veterano periodista trabajó también en otros medios de comunicación gallegos, como la cadena Ser, Cope, CRTVG, Cadena Ibérica en Galicia y Radio Líder. Además, en 1990 fue nombrado director de comunicación de la Xunta de Galicia, cargo que dejó para incorporarse al periódico “Xornal Diario” en su lanzamiento.

Premios

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, Sánchez de Dios fue distinguido con numerosos galardones, entre los que destacan tres premios: Galicia de Comunicación que concede la Xunta de Galicia. También recibió el Premio Ciudad de Pontevedra de Periodismo, la Insignia de Oro de su ciudad natal, Tui, y el Premio José Luis Alvite 2022 de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) por ser “un comunicador nato con una larga trayectoria en la prensa escrita, con incursiones en la radio, que desempeñó el oficio desde distintos ángulos y vertientes”.

En el fallo, la asociación añadía que el veterano periodista trabajaba la información “al pie de la noticia como sagaz cronista” y destacaba su capacidad para sacar lo mejor de cada uno de los redactores de su equipo. “Lleva décadas ejerciendo como analista solvente, dotado de fina pluma para aportar claves de la actualidad política, social y económica de Galicia. En este sentido sus artículos diarios en FARO DE VIGO constituyen una referencia dentro del panorama mediático gallego”, seguía.

En sus agradecimientos por este premio, el periodista manifestaba haber aceptado el galardón “con la emoción de un veterano que espera seguir en la brecha hasta que Dios lo quiera”. Y lo cumplió.

Acérrimo defensor de la libertad de prensa y de los valores del periodismo veraz

“Siempre me gustó escribir, siempre me gustó el periodismo, siempre tuve curiosidad por saber y contar cosas”, afirmaba en la entrevista que le hizo FARO el 30 de abril de 2022 con motivo de la entrega de este galardón, que coincidía, además, con sus bodas de oro en la profesión.

“Es imposible dedicarse al periodismo como debe hacerse, es decir, de lleno, sin una gran vocación, porque es una vida extraordinariamente difícil”, confesaba al tiempo que mostraba su preocupación por el futuro de la profesión. “En este momento el periodismo tiene los mismos males que la sociedad a la que debe servir”, confesaba a la periodista Susana Regueira en la entrevista.

“De una forma probablemente involuntaria, pero hoy el oficio para el que lo ve desde fuera está perdiendo autoridad moral, por una sencilla razón, porque nos falta autocrítica”, reflexionaba, al tiempo que rechazaba esa máxima de que el periodismo es el cuarto poder, considerándola una afirmación contradictoria: “Creo que el periodismo es un control más democrático del poder, nunca un poder en sí mismo. Si el periodismo se constituye en un poder es que algo está haciendo mal”, agregaba.

En el acto de entrega de dicha distinción, por la que confesó sentirse honrado al ser un premio “que te dan los compañeros y además ha sido por unanimidad del jurado, cuando en este oficio el fuego amigo causa un montón de bajas”, también se mostró preocupado por los peligros que hoy en día amenazan la libertad de prensa. En este acto, celebrado en el Café Moderno de Pontevedra, ciudad a la que siempre estuvo vinculado, lamentaba también que la profesión esté “en segundo o tercer puesto en falta de credibilidad”, al tiempo que pedía “recuperar los valores porque esta será una sociedad de valores o no será nada”.

Alfonso Rueda abraza a Sánchez de Dios durante la entrega de las medallas Castelao / FdV

En junio del mismo año, Sánchez de Dios recibía la Medalla Castelao con la que la Xunta de Galicia distinguía su larga y exitosa trayectoria profesional. Ese mismo año eran distinguidos también Camilo Nogueira, Javier Olleros, la coral polifónica El Eco y el club de fútbol sala femenino Pescados Rubén.

Sánchez de Dios, que también fue galardonado en 2014 por el Sindicato Unificado de Policía de Galicia (SUP), siempre dignificó la labor de FARO DE VIGO a lo largo de su historia. “Siempre recordaré que el entonces gerente me decía ‘entra usted en el Pórtico de la Gloria de las letras de Galicia’”, rememoraba. “Y era verdad: hace 50 años, como ahora, el FARO era, es y espero que lo sea por muchos años, una referencia periodística”, añadía.