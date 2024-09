¿Se puede instalar una casa prefabricada en un terreno no urbanizable?

Las casas prefabricadas han aparecido en la vida de muchas personas como una posible luz al final del túnel. La situación de la vivienda en España está creando infinidad de problema, arrastrando a muchas familias a situación de riesgo y disparando el alquiler hacia límites insospechados hasta el momento.

La subida de los alquileres no parece que se vaya a solucionar a corto plazo y solventar la problemática de la vivienda es algo que solo se haría a años vista, pues para empezar hay que construirla. Ante esta tesitura, los inquilinos han presenciado la aparición de las casas prefabricadas, un producto nuevo, innovador y mucho más barato que una casa tradicional.

Estas casas son "prefabricadas" por el proveedor y luego se instalan en el terreno. Al ser producidas en masa, son mucho más baratas y permiten adquirir una vivienda a un coste menor. Sin embargo... ¿se pueden instalar en cualquier parte?

¿Dónde puedo instalar una casa prefabricada?

No todos los terrenos son iguales y este es un factor a tener en cuenta de cara a valorar si queremos hacernos con una casa prefabricada o no. Estos se clasifican en tres categorías principales: urbanos, urbanizables y rústicos. A priori, se deduce que en un terreno urbano y uno urbanizable serían aptos instalar una casa prefabricada.

Sin embargo, con los terrenos no urbanizables o rústicos existen más dudas. Según el BOE, el suelo no urbanizable o rústico es aquel que no se puede destinar a otros fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Estos terrenos carecen de servicios urbanísticos básicos, como agua, paso rodado, alumbrado o alcantarillado.

La que podría ser una opción para colocar una casa prefabricada en un terreno no urbanizable es que esta sea móvil, pues es considerada únicamente un bien mueble porque no está anclada al suelo y no necesitan cimentación. Tampoco necesitan estar conectadas a los suministros de agua y energía. Aún así, el ayuntamiento correspondiente tendría autoridad para abrir expediente disciplinario si considera que se está haciendo un uso indebido de la vivienda. Antes de hacer ningún movimiento al respecto, debes consultar la legislación vigente.