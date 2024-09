Dos viajes gallegos: a pie de Ciudad del Cabo a El Cairo y un año en bici de España a Turquía

Viajar nutre pero hacerlo de una forma diferente al resto de almas forzosamente cambia a la persona. Le ha acontecido a los gallegos Pablo Nemo y Juanpe Blanco. Nemo se convirtió en el primer español en caminar desde Ciudad del Cabo a El Cairo, en una travesía que temió no rematar rodeado por leones o por la furia de un hipopótamo. Su periplo cautivó a National Geographic. Blanco, por su parte, pedaleó durante un año de España a Turquía gastando menos de tres euros al día. Ambos relataron sus rutas en la última edición del GulliverFest, el festival para familias y caravaneros.

La pandemia se cruzó en la vida de millones de personas, incluida la del coruñés Pablo Nemo. Pero en él, sirvió de muelle para emprender en noviembre de 2021 un viaje a pie desde Ciudad del Cabo a El Cairo. Fueron más de 10.800 kilómetros que le hicieron ver la vida de otra manera. “Una de las principales lecciones para mí fue el vivir el presente. Te das cuenta de que la vida es el hoy, el apreciar el momento vivido; pero sobre todo tener una rutina de éxito cada día que te permita poder llevar a cabo un reto. El mío era recorrer un continente entero caminando”, señala Nemo.

El gallego Pablo Nemo, en un poblado africano en su ruta de 800 días por el continente a pie. / Pablo Nemo

Lo fundamental, compartir felicidad

Por supuesto, resultó determinante el “mantenerse bien con uno mismo”. “Hay que hablarse a uno mismo desde un lugar de amor para avanzar cada día pero, sobre todo, hay que compartir felicidad con la gente del camino. Eso me alimentaba mucho”, reflexiona el viajero que antes del periplo era bailarín.

Si en los viajes comunes hay experiencias que marcan, en uno como el de Pablo Nemo, las anécdotas son innumerables. Entre ellas, resalta: “Ver una manada de elefantes caminar al atardecer por delante del Kilimanharo, el estar arrestado en Zimbabwe; mi conflicto con un hipopótamo también en este país; una noche que pasé rodeado de leones en el desierto del Kalahari; llegar por supuesto a El Cairo ya que fue un momento mágico por terminar el viaje; o el encuentro con las tribus del valle del Omo que son totalmente ancestrales”.

Pablo Nemo, en su viaje por África a pie. / Pablo Nemo

Arresto policial, amenaza de hipopótamos y leones

En cuanto al arresto comenta que “el agente me decía que yo era europeo y que, seguramente, traía la enfermedad, en alusión al coronavirus. Al final, acabé en comisaría pero pudo zafarme y salir”.

La segunda historia impactante es la del hipopótamo, un gran mamífero nada amoroso. “El hipopótamo es el animal más peligroso de África; es el que más gente mata al año en el continente. Mi problema fue al amanecer en Botswana. Estaba con un local navegando y vimos la cabeza de un hipopótamo a unos 50 metros. Intentamos empujar la canoa todo lo que pudimos pero el hipopótamo empezó a correr con la boca abierta hacia la embarcación. Conseguimos llegar a la orilla y salir. Esperamos a que se calmara y después tomamos la canoa para seguir”.

El capítulo con los leones también hizo que le subiera la adrenalina, dopamina y cortesol juntas. “Estaba en el Kalahari, de noche. Había una manada que estuvo horas y horas dando vueltas alrededor de la tienda. No estaba justo a pie de ella sino como a unos diez metros. Aguanté toda la noche sujetando un palo, de rodillas. No interactuaron conmigo pero sabían que yo estaba allí. Al amanecer, siguieron su día y se fueron. La noche fue intensa, sí”, recuerda.

Lo más importante no ES tener miedo sino cómo lo gestionas" Pablo Nemo — Viajero expedicionario

Tras estas experiencias la palabra temor planea. “No me gusta hablar de miedo. Lo cierto es que lo más importante no es tenerlo sino cómo lo gestionas. Fueron momentos puntuales”, zanja el aventurero que gastaba menos de cinco dólares al día.

¿Cómo prepararse para un viaje así?

Otra cuestión sobre este viaje de 800 días a través de once países es la gestación previa al mismo. Como respuesta, sitúa el ejercicio físico, para, a continuación, colocar como lo más importante la preparación mental y conocer el entorno. Una vez en el territorio aconseja:“Es fundamental escuchar lo que la gente nativa te dice cuando vayas por un camino y no por otro. Eso es lo que te mantiene a salvo”.

Otra cuestión es qué portar como equipaje en una travesía de estas características. “En mi mochila, no llevaba más que una tienda de campaña de dos kilos y medio, un filtro de agua, un saco de dormir, pastillas potabilizadoras, algo por si tenía alguna picadura u otra cosa... Tienes que depender mucho de ti mismo. Estás en entornos donde puede suceder cualquier cosa y tienes que estar listo para ser autosuficiente”, reflexiona este aventurero.

El interés de National Geographic y varios premios

Su hazaña cautivó a National Geographic que lo contactó para realizar un reportaje escrito sobre la misma en la web. “Fue fantástico porque pude contar cosas de mi visión. Desmentí mitos de lo que había sido mi viaje por ese continente”, explica para destacar también los cortos –“Discover Kenya” y “Greener Zanzibar”– dirigidos por Arjav Vyas con el apoyo de Kenya Wildlife Service, uno, y por el Gobierno de Zanzíbar, otro.

Las películas están narradas por Nemo y muestran la riqueza de la biodiversidad de ambos países africanos. Han logrado diversos premios en Sundance, Seattle Global, New York o en el Frida Film Festival. “Durante el viaje me declararon embajador de turismo de Zanzíbar por la sostenibilidad y el Gobierno de Egipto me dio una medalla de honor por el viaje por África e inspirar a las nuevas generaciones”, remata un joven que está preparando un documental sobre el viaje para el próximo año.

Pablo Nemo, con una tribu africana. / Pablo Nemo

Por último, concluye: “Intento habitar los lugares no solo transitarlos, me encantó vivir con los lugareños. Quería comprender más la naturaleza de otras personas para entender la mía”.

En bicicleta, de Asturias a Turquía

Un viaje completamente diferente en el espacio pero con el motor del respeto por los lugareños y el paisaje fue el realizado por Juanpe Blanco (@mundosinrumbo) quien recorrió 10.000 kilómetros en bicicleta por Europa de España a Turquía.

“La ruta fue surgiendo sobre la marcha. El viaje fue improvisado. Yo estaba trabajando en Asturias y de una semana para otra decidí que quería salir de viaje con la bicicleta. No tenía plan pero por decirle algo a mis padres les comenté que estaría fuera un mes o dos”, rememora el aventurero de Brión, cerca de Compostela.

Juanpe Blanco, en Albania, con su bicicleta y la bandera gallega. / Mundosinrumbo

Con una familia rumana y sus cabras huérfanas

Al final “el paseo se alargó un año”, un tiempo en el que llegó a los Cárpatos. “Allí, quería cruzar un paso de montaña llamado Transfagarasan –bautizado por National Geographic como ‘la carretera más bonita del mundo’– pero estaba cubierto de nieve y no abría hasta junio. Era imposible parar. Decidí parar a trabajar alí. Pregunté y acabé conociendo una familia rumana, supersimpática y trabajadora que me pemitió quedarme allí más de un mes”.

Sus labores para los hospedadores consistieron en “limpiar las cuadras, pastorear una vaca, alimentar unas cabras que habían quedado sin madre... Fueron trabajos de campo que me gustan. Conviví con la familia y fue muy especial”.

En la granja rumana, con una de las cabritillas que cuidó. / Juanpe Blanco

Albania y Rumanía, lo mejor

A este técnico forestal que trabajó en Asturias realizando trabajos de campo, comenzó el viaje en octubre de 2022 y finalizó en septiembre de 2023.De ese año, guarda “muchísimos momentos en el corazón. Los que más me marcaron con la gente fueron en Albania y Rumanía. Albania es un país cercano pero el choque cultural fue grande y no me lo esperaba. Convivir con la religión musulmana fue impresionante al tiempo que fui testigo de su hospitalidad. Fue muy enriquecedor. Nunca pagué nada en un bar. Era gente muy, muy pobre pero nunca me dejaron pagar. Compartían todo conmigo por poco que tuvieran. Rumanía más de lo mismo”.

Esa “hospitalidad y ayuda de la gente” recibida es el souvenir que guarda este joven de Brión que se movió en bici de montaña en la que ondeaba la bandera de Galicia gran parte del tiempo. “Salí sin alforjas y en Montenegro conocí a otro viajero que lo patrocinaban y me regaló unas. Con ellas, empecé a organizar todo mejor. Digamos que me profesionalicé”, comenta entre risas.

Viajar por el rural y pasar de las ciudades

En su caso, optó por evitar las ciudades “a toda costa” para apostar por las zonas rurales. “Cruzar una urbe en bicicleta es un infierno. Para conocer un país, según mi opinión, tienes que ir por los pueblecitos. Una ciudad no es representativa de un país porque ya son todas muy parecidas. Rumanía es muy auténtica pero Bucarest es como otra capital europea”, reflexiona.

En los Alpes, el joven Juanpe Blanco que recorrió Europa en bicicleta. / Juanpe Blanco

Juanpe nunca pedía por alojamiento, utilizando su tienda de campaña para pernoctar aunque muchas veces la gente le ofreció dormir en su casa como le aconteció en Bosnia, Rumanía o Albania.

“En Grecia, un señor me dijo que fuera a su casa, sin conocerme. Marchó y me dejó las llaves. Era una vivienda muy humilde y me dijo que si cortaba un poco de leña estaba todo arreglado”, destaca.

Tuve momentos complicados como pasar mucho frío por la nieve" Juanpe Blanco — Viajero que pedaleó de España a Turquía

También tuvo momentos complicados al pasar mucho frío por la nieve y solo un par de problemas con personas, aunque “lo más difícil es cuando conoces a alguien especial y tienes que marchar; es lo más complicado”, subraya con la voz a punto de quebrar.

El periplo de este joven, que ahora es guía de montaña y va a empezar a vender viajes por Galicia, lo podemos seguir en la serie de YouTube “Mundo sin rumbo” y en su Instagram homónimo con la coletilla “polo mundo adiante”. También está escribiendo un libro sobre la experiencia y conta con una página web donde facilita información de su viaje pasado así como de las iniciativas que lleva ahora a cabo.

Como colofón, Juanpe Blanco resume cómo le ha cambiado su hazaña viajera: “El mundo es diferente de lo que nos cuentan. Con los telediarios no te dan ganas de salir de casa pero si sales con tus propios ojos ves otra cosa diferente. Este viaje me enseñó que hay que desaprender lo aprendido, reestructurar tus juicios”.

Tanto Juanpe como Pablo Nemo han ofrecido dos viajes espectaculares en los que comparten ahora lo aprendido, lo vivido, como ejemplo de lo que nos espera más allá de las paredes de nuestro hogar.

