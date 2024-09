"The Times" ensalza a las Islas Cíes como el archipiélago más top: "Hay quien las compara con el Caribe, pero no hay nada así en las Antillas"

Las Islas Cíes son el tesoro de la ría de Vigo y cada año reciben miles de visitantes que se regresan maravillados con sus encantos. Desde el camino hasta ellas, a sus rutas de senderismo, las playas de agua cristalina, sus noches totalmente estrelladas o las vistas y puestas de sol, lo convierten en un paraíso terrenal.

De hecho, es una habitual de la prensa internacional. Desde el New York Times, que en 2022 destacaba al archipiélago como uno de los mejores destinos del mundo, a The Guardian, que en 2017 dijo que Rodas era uno de los arenales más bonitos del planeta. "The Times" también la incluyó en un listado de las 19 mejores playas de España.

Este último periódico británico volvió a hablar en su sección de viajes de la joya de la ría de Vigo. La Xunta de Galicia invitó al diario a conocer las Islas Cíes y el viaje fue correspondido por un flamante artículo, lleno de elogios hacia el Parque Nacional. El periodista Chris Haslam hace un recorrido comparando el archipiélago con las islas Seychelles, las Turku de Finlandia o las Whitsunday de Australia.

Su crónica parte desde Vigo , "una ciudad de atardeceres con miras al Nuevo Mundo". Ubica al lector apuntando algunos datos históricos, como los viajes de Julio Verne, en los que se recogió el misterio del tesoro de Rande. En la pieza se explican las normas a seguir dentro del archipiélago y todas las posibilidades que ofrecen para visitar.

"Vaga comparación"

Desembarque de pasajeros del catamarán " Mar Ficas " de la naviera Mar de Ons en el muelle de Rodas, en las islas Cíes ( Vigo ). / Pedro Pascual

El periodista baña en elogios la belleza del lugar: "Algunos describen las Islas Cíes como un pequeño Caribe en el Atlántico Norte, pero es una comparación vaga: no hay ningún sitio como este en las Antillas", escribió.

Haslam también destacó la gastronomía: "Las aguas ricas en nutrientes crean un Billingsgate de cangrejos, langostas, erizos de mar, pulpos, lubinas y caballas en abundancia". Entre las opciones del bar del camping destaca el pulpo á feira, los percebes y las navajas.