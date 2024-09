Cuidado con los envíos a domicilio: la Guardia Civil pone a España en alerta máxima por lo que está pasando

Hay muchos ciudadanos en España que reciben por lo menos un paquete cada día. Encontrar alguna buena oferta en una plataforma online durante el verano no es nada complicado debido al periodo de rebajas a la que todas las marcas se han sumado al unísono.

El momento más crítico de comprar algo a través de internet suele ser el envío y la entrega. Una situación que se agrava en verano cuando las empresas de transporte también están bajo mínimos por las vacaciones, pero deben cumplir con los periodos exigidos por las grandes compañías para no ser penalizadas. Mucha gente paga un plus por una entrega exprés, que a veces no se cumple.

Los ciberestafadores conocen a la perfección el gran volumen de entregas a domicilio que existen a diario por lo que se han puesto manos a la obra en intentar engañar a los clientes. La Guardia Civil ha enviado en las últimas horas un aviso por lo que está sucediendo con las empresas de mensajería, que están siendo suplantadas por los criminales para intentar hacerse con los datos personales de los ciudadanos.

Según la Benemérita, el 'smishing', así se conoce esta técnica de robo, está al alza en toda España por lo que debes seguir una serie de recomendaciones para no convertirte en una víctima más. Muchas personas reciben un mensaje de texto de un supuesto servicio de mensajería alertando que tu paquete no se ha podido entregar por cualquier excusa posible. O no estabas en el domicilio, o no has pagado los impuestos o incluso no has abonado las tasas en la aduana. Junto a este mensaje suele aparecer un enlace que te direcciona a la web donde te estafan. Un link que no debes seguir en ningún caso.

Para no ser víctima de 'smishing' la Guardia Civil aconseja "extremar la precaución ante cualquier SMS que recibas". También viene bien tener activada la protección contra el spam en el móvil. Si aún así recibes el SMS, debes contrastar con fuentes oficiales si es realmente la empresa quien manda dicho mensaje. Por último, si estás esperando recibir un pedido, debes únicamente hacer su seguimiento a través de la web oficial de la empresa o de la transportadora indicada.