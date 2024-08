La “doctora amor” pasa consulta en Ons

“Neste campamento tivemos a sorte de contar cunha voluntaria de luxo, Anaís González residente de endocrinoloxía da área de Vigo, para nós a “doutora amor”, porque ademáis de profesional, é un amoriño de persoa, empática con todos e que nos fixo todo moito máis doado”. Es el mensaje de agradecimiento que le dedica Anedia (Asociación de niñas, niños y gente joven con diabetes de Galicia) a esta residente de tercer año de Endocrinología y Nutrición que participó como voluntaria en el campamento de verano de la Xunta de Galicia para niños con diabetes que organizaron en la Illa de Ons.

En total participaron 46 niños con edades comprendidas entre 12 y 17 años, que estuvieron acompañados por 4 monitores y 12 voluntarios que velaron en todo momento por que los niños y niñas pudieran disfrutar de un campamento sin que la diabetes fuera un impedimento para ello.

“Era la primera vez que participaba; me llegó la información de que Anedia estaba organizando un campamento y, a través de la educadora en diabetes de mi hospital, les pregunté si podía participar y me contestaron que sí rapidísimo”, expone.

La experiencia ha sido realmente “enriquecedora” para conocer el manejo de la enfermedad de los pacientes durante las 24 horas del dí. “Ha sido quitarme la venda de los ojos, me he dado cuenta de que me falta muchísimo por aprender”, afirma. “No somos del todo conscientes de la carga que supone tener diabetes tipo 1, que es una patología muy especial, en la cual el paciente lleva una mochila diaria de la que no te puedes desprender y tienes que tenerla en cuenta para cualquier acción que realices, tanto para comer, como para hacer actividad física como si tienes una emoción muy intensa... Eso lo hace muy peculiar, porque realmente en la consulta, con el tiempo que tenemos, podemos dar pautas, pero las personas que realmente controlan la diabetes son los pacientes, por lo que vivirlo en el día a día, aprender en situaciones reales cómo manejarse o cómo afecta de manera diferente a cada persona ha sido un aprendizaje fundamental y creo que cualquiera que se esté formando en esto debería hacerlo”, expone.

Anaís González, que en consulta ve a pacientes adultos, apunta que “las personas que debutan en diabetes en la edad adulta afrontan un cambio de vida muy brusco”, pero tras su experiencia en Ons destaca “la carga mental continua” que conlleva la enfermedad: “Los niños se sienten a veces diferentes porque tienen que estar atentos a una serie de cosas que el resto de niños no; pero en el caso de los padres también es una carga importante”, expone: “Estos niños y padres a veces no duermen noches enteras porque les está pitanto la bomba de insulina”.

Anaís González, atendiendo a una de las niñas del campamento en la illa de Ons. | // @ANEDIA_GALICIA

Siempre alerta

“De este campamento me llevo una lección de amor increíble. Todo el día de sus hijos está inferferido por la diabetes y en el campamento he visto cómo sus padres (algunos voluntarios) no desconectan e intentan hacerles la vida mucho más fácil. Por las noches están siempre alerta y les ponen bolos correctores si están altos (hiperglucemia) mientras duermen y no los despiertan, por ejemplo”, relata: “Estos días, aunque nosotros hacíamos guardias, había padres que nos llamaban desde casa porque les llegaban al móvil los datos del sensor de sus hijos que indicaban que estaban altos o bajos de azúcar...”.

La experiencia ha sido “toda una lección de amor” que, además, ha sido recíproca, porque en Ons Anaís González se ganó el apodo de “doctora amor”. “Me parece muy tierno. Tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas con ellos”, dice emocionada.

Haber vivido de primera mano el día a día de estos niños en el campamento le hizo darse cuenta, además de la resiliencia que tienen, de que “estamos a años luz de mejorar un montón de cosas, tanto a nivel médico como social, para aliviarles esta carga, que pasa tan desapercibida también porque muchas personas desconocen cómo es la situación de los insulinodependientes en su día a día”, expone.

Empoderar a los pacientes

“Nuestra misión es empoderar a los pacientes para que puedan hacer una vida normal, enseñarles bien acerca de su diabetes, para que puedan comer lo que quieran, sabiendo cómo manejarlo, o puedan hacer actividad física... El problema es que hay una gran carga para poder hacerlo todo y eso es donde nos tenemos que enfocar los profesionales, en conseguir más recursos, más educación diabetológica...”, subraya.

“En una enfermedad como la diabetes tipo 1, que condiciona tu día a día las 24 horas para el resto de tu vida, que llevemos un baño de realidad de cuál es la situación real es fundamental para seguir formándote es fundamental para ver las carencias y necesidades de los pacientes”, expone. “En el servicio somos muy conscientes de que es algo muy especial y que si no lo ves de cerca no vas a poder comprenderlo. Yo repetiría mil veces”.

Para Anaís González, “el campamento tiene muchas cosas positivas”: “Para nosotros, a nivel médico, nos da la posibilidad de aprender; para los padres, descansar un poco; y, para los niños, ser más autosuficientes y, a la vez, poder vivir una experiencia que pueden vivir el resto de niños, pero sintiéndose protegidos”.

Desde Anedia también agradecen la colaboración de la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo, que sufragó íntegramente los gastos de todos los voluntarios en la isla desde uniformidad, alojamiento, manutención y desplazamientos.

