Versos na cicatriz aberta de Palestina

A investigadora Shadh Wadi considérase palestina mais nunca morou alí. Naceu en Exipto; agora vive en Portugal. Na súa sangre palpita a terra da vila de al-Muzayri´a que os seus avós deixaron obrigados no 1948 trala Nakba,o exilio imposto polos israelíes.Cando anos atrás visitou o lugar, só quedaban algunhas ruínas do pasado palestino; unha nova cidade israelí o copa, El´ad, a 15 quilómetros de Ramallah, a capital palestina.

Arancha Nogueira. | //ROI CRUZ

“En 1998, cincuenta anos despois da Nakba, nunha montaña ao pé de al-Muzayri´a, nun mar que envía o seu perfume cara a miña vila, sentín a Nakba que o meu corpo carga ás costas. A Nakba que está durmida nun corpo cargado de memorias e cicatrices do exilio. Un corpo dentro dunha bagaxe chea de nostalxia dunha casa que nunca coñeceu: Palestina”, escribiu Shahd Wadi no libro “Corpos na Trouxa”, esta última unha verba en portugués que significa pequena equipaxe improvisada. O fragmento incluíuse no 2018 nun artigo da revistaperiferias.org.

Lucia Cernadas. | //EMRECAN ARIK

Mañá sábado, Wadi participará no Festival de Poesía do Condado que, este ano, está dedicado ao pobo palestino e ao xenocidio que sofre de Israel. Participará nunha mesa de ideas ás 18.30 horas e no recital poético das 20.30.

Neste último, coincidirá coas poetas galegas Arancha Nogueira e Lucia Cernadas. Esta última recoñece que “é unha responsabilidade moi grande participar porque, por unha parte, non experimentei esa realidade e é moi difícil achegarse a ela sen vitimizar; non quería escribir un texto para o festival que fose condescendente (...); intentei poñerme nos zapatos desas persoas”.

A conclusión que Cernadas dá é que hai que dar voz ás voces palestinas, “algunhas delas matáronas”, subliña a poeta galega. Unha destas foi a do profesor e o poeta Refaat Alareer que deixou de escribir para sempre nos últimos días de 2023 por un ataque israelí.

Noutro bombardeo pereceu tamén a poeta e tamén profesora Heba Abu Nada quen escribiu no Twitter os seus derradeiros versos: “A noite na cidade é escura/ agás polo brillo dos mísiles,/ silenciosa polo son do bombardeo/ aterradora, excepto pola promesa tranquilizadora da oración; negra, agás pola luz dos mártires”.

Ante testemuñas literarias e vitais tronzadas pola guerra neste momento histórico de xenocidio, é mester reflexionar que aporta a poesía. “A loita do pobo palestino é unha causa universal”, escribe Carlos Aymerich no limiar do libro “Cantos de dor e liberdade. Voces galegas por Palestina” (Tempo Galiza Editora), un volume con poemas de 52 poetas. Será presentado no Festival mañá ás oito da tarde.

Para Susana Arins –que recitará no Festival ás cinco da tarde– “é importante participar porque as artistas somos cidadás e permitirnos posicionarnos no lado de Palestina é importante”, de aí que preparara poemas específicos sobre o pobo irmán.Contido novo sobre o mesmo presentará tamén Cernadas.

Nesta beira da historia contemporánea, por que escriben as nosas poetas? Lucia Cernadas –que publicou este ano o seu libro “O corpo é unha promessa” (Rodolfo e Priscila)– opina que “a poesía é unha forma de explicar as cousas que non pasan polas canles habituais” ao tempo que se “pulen as palabras” para devir “nunha cousa nova. É unha maneira diferente de usar a linguaxe desde o punto de vista creativo e egoísta”.

Para Arancha Nogueira –autora de libros como “Dente de leite” (Xerais) ou “Antese” (Galaxia)– defende que facer poesía é atender a unha “pulsión” e engade a sospeita de que “quen a escribimos facémolo porque non podemos facer outra cousa”.

Nogueira coincide con Cernadas en que esta expresión serve para “dicir cousas doutra maneira” e “experimentar coa linguaxe”. Ese “xogo”, dende as verbas de Susana Sanches Arins supón “un proceso de búsqueda”.

A autora de “Disque” –que comezou a publicar aos 34 anos– lembra como o Festival de Poesía do Condado ten un oco moi especial entre algodóns de seda e prata do recordo. “O meu primeiro recital foi neste festival. Eu pensaba que ía ser un espazo pequeno e cando cheguei quedei asustada: era o palco grande das orquestras. Téñolle moito aprezo”, rememora.

Nesa tesitura da primeira vez a declamar no Condado atópase Arancha Nogueira quen asistiu á cita cultural en 12 ocasións. “O ano pasado –lembra– chamáronme para recitar por primeira vez pero naquel momento estaba mal por unha enfermidade que aínda non tiña diagnosticada e que é crónica. Deume moita mágoa. Así que despois de moitos obstáculos, acudo”.

No seu caso, establecerá unha conexión entre a guerra no territorio palestino e a que ela acubilla no seu corpo por mor da doenza.

Para Nogueira, “a poesía sempre ten que ter verdade pero non necesariamente lle ten que acontecer á autora” aínda que recoñece que o seu poemario “Dente de leite” “é moi do eu”, sobre a súa relación coa nai.

Tamén recitará por primeira vez Lucia Cernadas quen asistiu á cita como público dúas edicións antes. “Faime moitísima ilusión recitar aquí; é o tótem dos festivais de poesía galegos, a organización fai un traballo fantástico de dinamización”, engade.

Nese obxectivo de mover conciencias e organizar actividades, o programa do festival para esta edición inclúe o convite a formar unha cadea humana de solidariedade con Palestina mañá a partir das catro da tarde na Ponte Internacional entre Salvaterra e Monçao.

Outra actividade que nos conectará con Palestina será a actuación do Jafra Group que ofrecerá unha demostración da danza tradicional palestina dakbe, que curiosamente nos pode lembrar en moitos pasos a algúns puntos do baile tradional galego.

O programa enteiro procura o apoio co pobo palestino nun dos momentos máis complicados da súa historia pola masacre que está a sufrir e que podemos sentir mellor a través do derradeiro poema de Refaat Alareer, coñecido como “A voz de Gaza”. Escribiuno o pasado mes de novembro, uns días antes de que, en decembro, un bombardeo israelí o aniquilase xunto a parte da súa familia. Os seus tres derradeiros versos foron:

Se hei de morrer

deixa que traia esperanza,

deixa que sexa un conto.

