Unha gata de Taylor Swift inspira a un ‘can galego’

Hai algunha conexión entre unha mascota de Taylor Swift e a escritora viguesa Ledicia Costas? A resposta é afirmativa e por disparatada que sexa ten como consecuencia dous libros para os lectores máis novos –inda que os maiores tamén os podemos disfrutar– que a autora publicou hai pouco sobre “Curriño. O can infuencer” (Xerais).

A obra presenta un can influencer que vive coa súa dona nunha mansión a todo luxo ata que un día ten que comezar a aprender o que é a vida dun can calquera.

Costas explica que a inspiración para a primeira entrega do libro lle chegou ao ler que “a mascota máis millonaria do mundo en cartos e máis famosa era Oliva Benson, unha gata de Taylor Swift. Fíxome tanta gracia a noticia e a foto da felina enorme e preciosa que dixen que quería escribir a historia do can máis guapo de internet para facerlle a competencia á gata de Taylor. Ese foi o punto de partida. Pensei neses cans que son como imaxes de perfís de Instagram. Algúns son superfamosos, superestrelas”.

A autora decidiu levar a aventura “ao extremo, ao delirio, nunha coña”. Quen se poña a ler as primeiras páxinas da historia, de seguro aborrecerá o animaliño protagonista nun inicio. “É un can repugnante ao que lle vas collendo cariño porque o meto en enredos complicados”, recoñece a escritora.

Sen estragar a historia, hai que admitir que acabaremos empatizando con el. “O pobre paga con creces o repelente que é”, comenta entre risos Ledicia Costas.

A creadora galega recoñece que se divertiu moito ao imaxinar o universo de ficción de Curriño. “Eu tiña ganas de facer algo absolutamente rompedor no marco da miña obra. É diferente ao que adoito facer; é puro humor e delirio”, reflexiona a autora.

A terceira entrega de Curriño aínda tardará un pouco en chegar. Costas atópase agora mesmo rematándoa. A previsión é que a nova aventura chegue aos nosos ollos na primavera vindeira. “Teño moito avanzado do secuestro de ‘Curriño’”, adianta a escritora.

Alén desta proposta en novembro Ledicia Costas presentará a sexta entrega de “Os minimortos” e un mes antes, un proxecto novidoso que conta con todos os acenos para converterse no agasallo ideal de Nadal ou Reis. Trátase do xogo de cartas “Porquelandia”.

“É unha baralla de cartas que saco con Triquela Editorial, ilustrado por Iván R. O que busca é fomentar a creatividade, facer voar a imaxinación. É unha caixa cun deseño espectacular con cartas con preguntas e situacións. A partir diso, as nenas e nenos teñen que construir as súas historias”, detalla a creadora viguesa.

“A cada personaxe hai que atribuírlle unha situación. Imaxina o home invisible e a acción celebra o nadal en pixama. A persoa xogadora ten que indicar por que o home invisible celebra o nadal en pixama”, explica a escritora.

Ademais de “Curriño”, no universo de lectores máis novos en galego tamén atopamos outros libros interesantes. Presentamos uns poucos a continuación.

“O tren fantasma”, María Oruña.

Con ilustracións de Ana Zurita (Xerais), coñecemos a Alan, un neno escocés de seis anos con poucas ganas de durmir pola noite. Un día, seu pai comeza a lerlle o libro “O tren fantasma”. Nunha das páxinas, atopa un billete mentres coñece a Teo, o protagonista. De súpeto, Alan iniciará unha aventura que o levará ao reino de Monteilhet.

“O segredo de Joseph Haydn”, Suso de Toro.

Joseph Haydn (1732-1809) é un dos compositores clásicos máis recoñecido de todos os tempos. O escritor Suso de Toro sitúanos neste libro no ano 1790, un pouco antes da súa primeira viaxe a Londres. En Inglaterra, escribiría 12 sinfonías. Na noveliña, o seu representante, Salomon, contrata un barco para chegar á illa pero por diferentes cuestións pérdeno. Non lles queda outra que contratar outra viaxe pero ese navío desvíase a Galicia para comercializar con bacallau e tecidos. Haydn acabará en Compostela onde escoitará os ranchos de Reis. Trátase este episodio dunha pasaxe inventada. Mais o libro presenta tamén un cedé –gravado na Igrexa parroquial de Guláns, Ponteareas– que inclúe cuartetos de Haydn e as Danzas de Reis de Guláns a cargo de Fisión Atlántica Ensemble, dirixido por Luis Soto en homenaxe ao gusto pola música tradicional do mestre vienés. Os temas están interpretados por varios instrumentos, ente eles unha gaita da época, unha pipa galega do século XIX.

“Capitán lentella 2”, Jorge Campos.

A expedición interestelar do gato Rufino e Lalo ao Planeta Coliflor en “Capitán lentella”, de Jorge Campos presenta “Unha nova chuvia de estrelas”. Na súa loita contra as moscas do universo, perseguen unha ata o Planeta Coliflor onde dan cunha xoaniña mentres botan en falta o seu caderno espacial. Lograrán recuperalo? Vencerán ás moscas?

“Vrao”, de Lois Alcayde.

O autor leva os máis pequenos polo mundo da poesía en “Vrao” (Galaxia) con ilustracións de Lucía Escrigas. Estes poemas para os máis noviños comezan coa chegada da época estival e debullan os elementos máis conectados con el sempre coa mamá como eixo do mundo do cativo rapsoda. Con el, sentimos o vento do sur que quita as areas das toallas, coñecemos o lugar do interior no que habita, os amigos pero sobre todo a morriña dunha nai polos tempos da infancia que non pode revivir.

Páxinas de "Labirinto" / R. Trigo

Ramón Trigo explora África no seu caderno “Labirinto”

Era o primeiro ano da pandemia polo coronavirus e mentres a meirande parte da poboación quedaba recluída na casa, primeiro, ou no límite do seu concello ou mancomunidade, despois, Ramón Trigo recibiu unha chamada que lle deu un xiro: o convite para impartir un obradoiro con artistas de Nixeria.

A proposta partiu de Susa Rodríguez Garrido xa que na Embaixada de España en Nixeria impulsaban o encontro e ela coñecía ben a obra de Trigo, artista plástico de Vigo.

O artista impartiu un obradoiro en Abuja, capital do estado africano, e outro en Lagos, a principal cidade en tamaño. Dese “intercambio de ideas” con creadores daquel país, dominados pola cor na súa creación, naceu “Labirinto”.

O álbun ilustrado, publicado por Kalandraka, preséntanos a un home artista abafado polo uso monocromo do lapis negro nas súas obras. A bordo dun globo, emprende unha “longa viaxe” entre nubes de tinta negra para cruzar o azul oceánico e chegar a un continente de diversas cores.

“Eu teño fama de ser escuro nos meus debuxos e cando cheguei a África os artistas cos que intercambiei experiencias empregaban todos a cor. Era a miña primeira visita ao continente”, explica a FARO.

No libro, identifica a nova terra á que chega como un labirinto que divisa dende o zepelin e que atravesa cos seus muros de montañas verdes ata botar a áncora para exploralo.

Coa técnica do collage, emprega o recorte da figura do home en negro e branco para situalo entre un atasco masivo de coches amarelos nunha vila, ou entre apetitosas froitas de cores nun mercado, os chamativos mercados e símbolos da tradición.

Ramón Trigo recoñece que a viaxe e a experiencia o impactaron como persoa e que respondeu á chamada da Embaixada novamente cando o convidaron a facer unha exposición en Nixeria.

O resultado das súas estancias é esta obra de múltiples técnicas que namora e fai reflexionar. Como sinala no remate da obra, “ao mirarme no espello, descubrín todos os rostros e as cores do labirinto”.

