O turismo de guerra chega á Seminci con humor

A Seminci, o festival de cinema de Valladolid, un dos máis prestixiosos de España, promete para a súa nova edición, en outubro. De momento, coñecemos que as grandes pantallas da cita proxectarán, alomenos, dúas producións galegas: o filme “La parra”, do ferrolán Alberto Gracia; e o documental de produción galega “Turismo de guerra”.

Este último foi dirixido polo catalán Kikol Grau e apoiado polo produtor coruñés Gonzalo E. Veloso. “Este –explica– é un filme que revisa a memoria histórica. Moita xente está cansa dos audiovisuais sobre a Guerra Civil pero Kikol o que fai é incluír o humor negro para falar do turismo, do cosplay ou disfraces para as recreacións históricas de guerras recentes”.

Veloso defende que a peza presenta “unha perspectiva nova e revolucionaria” cun toque “moi humano” no que se fará reflexionar sobre as contendas e a conexión co noso presente pero doutra maneira.

Fotograma do documental "Turismo de Guerra" que se verá na Seminci. / Turismo de Guerra

O documental, porén, non esquece a falta de cumprimento da Lei da Memoria Histórica, tampouco que continúa a haber centos ou milleiros de corpos de xente nas cunetas como consecuencia da ditadura franquista e da contenda bélica que a avalou.

“Todo iso cóntase pero dun xeito cercano e divertido, sen entrar nun punto moralista. O realizador toma partido pero non é filme de brancos e negros”, avisa o produtor coruñés.

Para Veloso, como sociedade, debemos reflexionar como se erguen museos e se atrae aos turistas a lugares onde se levou a cabo un xenocidio, a espazos onde a xente se saca fotos como nun “parque temático”, o que acontece en España pero tamén en moitos países de Europa. “ ‘Turismo de guerra’ ten unha posición de autocrítica de como imos como turistas a sitios nos que transitamos entre fantasmas e que están máis cercanos do que parece”, reflexiona o produtor.

Entre eses espazos, cita o antigo pobo de Belchite, unha vila pantasma agora destruída na Guerra Civil, pero tamén outros espazos da zona do Ebro onde se poden atopar mercados de armas de fogueo, réplicas de traxes de militares da época (anos 30), ferramentas, obuses... “É unha mostra de frikismo”, sinala.

O director, nunha actitude moi punk, non dubida en posar cos persoeiros que aparecen na metraxe. Na súa cabeza, está xa facer unha segunda entrega pero con base en Normandía. “O que queremos é realizar unha serie de películas con eses espazos, cunha historia moi accesible. Un documental máis da Guerra Civil eu non o vería pero este é diferente, é divertido. Non ten fin didáctico, pero quédaste pensando sobre como facemos explotación turística de todo isto”, sinala Veloso.

O documental comeza co director, Kikol Grau, tomando unha caña nun bar mentres ve na televisión que lle concederon un premio polo proxecto en Documenta Madrid, co que recibiu un diñeiro co que rematou a película. “Así é como introduce o tema da película”, adianta o produtor galego.

Para Gonzalo E. Veloso, o filme cumpre coas expectativas: “Estamos moi contentos co resultado. A Seminci é un dos máis importantes de España; coida moi ben o cinema español”, subliña.

Fotograma de "La parra", de Alberto Gracia. / La parra

A outra peza audiovisual galega que se verá na Seminci é “La parra”, unha película de ficción que asina Alberto Gracia.

Este realizador ferrolán presentou este filme no Festival de Rotterdam deste ano, a mesma cita na que no 2013 amosara “O quinto evanxeo de Gaspar Hauser”, co director Óliver Laxe no elenco, co que gañou o premio Fipresci, da crítica internacional.

Nesta ocasión, “La parra”, amosa a Damián, un mozo que regresa a Ferrol para incinerar o seu pai e repensar a súa vida, á que o leva á pensión La Parra onde rematan persoas co futuro cortado por un paréntese de precariedade que parece non ter fin.

