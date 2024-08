“El Comandante era hábil en el diálogo”

El gran maestro del ajedrez Silvino García Martínez (La Habana, 1944), de ancestros en Castrillón (Asturias) y afincado en Oviedo repasa sus recuerdos sobre figuras de la política y grandes ajedrecistas, sin olvidar la familia y la situación cubana.

Abajo, el ajedrecista con Fidel Castro.

La crisis de los misiles en Cuba, en 1962.

Eso me parece ciencia ficción, como si no hubiese existido. Silvio Rodríguez iba a las trincheras a cantar. ¿Qué misiles? Uno no veía la magnitud del problema, uno no sentía la inminencia del desastre. La gente se preocupaba solo por alimentar a los niños.

Conocer al Che.

Me invitaron a unas simultáneas en el Ministerio de Industria, y veo que un poco más allá está Ernesto “Che” Guevara. Su partida termina en tablas y empiezan a analizarla. El Che propuso una movida, y el señor que estaba al lado, otra, y yo dije: “No, deja la que dice el Che”. Él me miró, y un escolta me tocó en el hombro y me dijo: “Él es el Che para sus compañeros de armas, comandante Guevara para los demás”. Me levanté, le di una patada a la pared y me fui rojo de vergüenza. En 1964, en el salón de Embajadores del Hotel Habana Libre, gané cinco, seis o siete partidas. Estaba con mi madre y algunos seguidores y en esto entró el Che con su séquito, y al verme se vino corriendo las escaleras hacia mí, me pegó un abrazo y se acordó de lo que había pasado. “Eras muy verdesito”, me dijo.

Después, como me quería casar, un amigo me consiguió un trabajo en el Ministerio de Industria. Y cuando llego el primer día, allí está el Che. Y me dice: “¿Usted a qué viene por acá? Aquí se viene a trabajar, no se viene de botella”. Me pasé meses en el monte, investigando las condiciones de vida de los campesinos de Sierra Maestra, algunos vivían en cuevas. Cuando regresé, el Che me llamó para una partida. Pasados los años, mi amigo me dijo que quien había querido que trabajase en el ministerio fue el propio Che. Hizo mucho por el ajedrez cubano. Jugaba muy bien, aunque siempre le gané. Cuando fuimos a la primera olimpiada después de José Raúl Capablanca, la de Varna (Bulgaria) en 1962, fue él quien dio el dinero. Era un hombre de autoridad, pero cercano.

El líder de la Revolución.

Fidel Castro era una persona muy culta, muy hábil en el diálogo. Tras organizar las mayores simultáneas de la historia en la plaza de la Revolución, estuvimos hablando como una hora. Cuando te comunicabas con él, te examinaba. Por ejemplo, me preguntó: “¿Qué es lo que hay que hacer con el ajedrez?”. Yo le dije: “Desarrollar la escuela de niños con talento”. Y me preguntó: “¿Y qué cosa es el talento?”. Hizo mucho por el ajedrez. ¿Qué juicio tendrá la historia sobre él? Fidel Castro resolvió muchos problemas para los más humildes. Sentó las bases para el desarrollo de la cultura, el deporte, la sanidad, la educación. No creo que haya favorecido mucho a la prensa. No creo que fuese muy extremo, pero alguna cosilla habrá hecho con los opositores, cuya única falta era discrepar.

Los grandes maestros.

Los rusos son muy apasionados, en extremo, y jugando al ajedrez más. Garri Kasparov tiene unos ojos color violeta y le brillan como un relámpago. Anatoli Karpov los tiene verdes y te impresiona la pasión con la que le brillan. Le invité una vez a Cuba para darle una orden estatal por su carrera deportiva, lo llevé a Varadero, hasta un cayo. Él estaba muy feliz. Me ganó seis o siete partidas, y luego le gané yo una. Se puso todo rojo y me dijo: “Vamos a jugar otra”. Pero yo le dije: “Nunca más”. Bobby Fischer era muy distinto de como le pintan. De él dicen que era muy hostil, pero el Fischer que fue a La Habana le firmaba autógrafos a todo el mundo, era muy cortés. Se quiso quedar en Cuba, pero no le dejaron. Estaba enamorado de Cienfuegos. Cuando las Torres Gemelas hizo un comentario y le persiguieron, de forma que acabó muriendo en Reikiavik (Islandia), donde tiene una pequeña tumba. Lo que dijo fue: “Están pagando todos los crímenes que han cometido”. Mi ajedrecista favorito es sin duda Capablanca. Era genial. Trajo una idea distinta. La teoría de la simplicidad. El tipo despejaba, quitaba todo lo accesorio y después quedaba aquello en lo cual había una diferencia mínima, y en esa diferencia mínima le ganaba a todo el mundo, con precisión absoluta. La Habana era El Dorado del ajedrez.

Familia.

Me casé con una chica muy joven y fue breve. Luego inicié una relación con una ajedrecista que me encontré en un torneo, Nery Maceiras, maestra nacional de ajedrez y psicóloga. Con ella tuve tres hijas, las tres microbiólogas: Isabel, Patricia y Tania. Viven con su madre en Córdoba. Nos fuimos distanciando. Un día, allá por 1985, mi actual mujer, Ana Gloria Torres –que tiene ancestros en Lugo– fue a ver un torneo de ajedrez con unas amigas. Estaba jugando yo con Carlos García Palermo, el argentino, y ella se interesó en conocer a cierto caballero. Tenía ella 21 y yo 39. Me escribió, y yo le respondí con otra muy poética. Luego nos citamos, y aunque yo le parecía al principio “un viejo muy feo”, hemos seguido juntos cuarenta años y hemos tenido dos hijas, Ana Camila, profesora de ballet –como su madre– y Ana Regina, diseñadora. Y tengo cuatro nietos, el mayor de 24 años, otra de 16, otra de 14 y la menor de 7.

La vida en Oviedo.

Llegué a España en el año 2019 para ayudar a una de mis hijas. Al final terminé en Oviedo y he estado colaborando con el club de ajedrez de Ciudad Naranco. Hace dos años me dijeron que tenía un tumor maligno de próstata, me operaron y la médica me dijo que estaba asombrada de mi recuperación. Estoy enamorado de Oviedo y de una mujer..., la Regenta. Me encanta ese gesto de gran profundidad, atenta, pero severa, profunda. Me hice unas fotografías con mis hijas y con ella al cumplir los 80 años. Ellas me dicen que me he pasado de mujeriego. Pero también dicen: “Te vamos a perdonar, porque has sido muy buen padre”. En España hay una actitud de respeto mayor que en otros lugares, la socialdemocracia funciona. Me he enamorado de Ciudad Naranco. Hay un clima familiar y amistoso. Todos los viejitos nos conocen y nos saludan. Oviedo es muy bonito, el color, los jardines...

Una escuela de vida.

A algún padre le he dicho que el que juega al ajedrez va a ser apoyado por otros ajedrecistas en cualquier lugar que vaya, y va a desarrollar capacidades intelectuales matemáticas, y también creatividad, estabilidad, autocontrol, su yo interior se va a fortalecer, como el espíritu de un samurái. Mi mayor satisfacción es sentarme con los niños a enseñarles. Ven cómo se van desarrollando y creciendo. Lo que le digo a mis hijos es que hay que estudiar 50 partidas al día. A mis alumnos les digo “mis hijos”. Y ellos han establecido también una relación estrecha.

La situación de Cuba.

En este momento, la situación es terrible. Sufre un asedio semejante a Gaza, pero sin bombas. Allí, cualquier error del Gobierno se convierte en una tragedia. ¡Qué buena la sonrisa de Kamala Harris! A lo mejor se le ocurre una solución. A Estados Unidos le conviene tener a Cuba de su lado. Pero se están muriendo de hambre, de enfermedades, no tienen combustible ni para recoger la basura. Estamos ayudando a quienes fueron nuestros vecinos. La situación es en extremo dramática. Mis amigos me dicen: “Maestro, la situación es muy difícil, demore su regreso. Estoy pensando en vender mi casa allí y comprar aquí”.