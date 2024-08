Del pinchazo diario al semanal: la insulina de nueva generación ultima su desembarco en España

A partir del próximo año, previsiblemente, estarán disponibles en España las insulinas semanales, que permitirán a las personas con diabetes tipo 1 pincharse una vez a la semana en vez de hasta dos veces al día, como hacen en la actualidad. Este nuevo dispositivo supondrá un paso adelante en el tratamiento de esta enfermedad. A finales de los años 80 se empezó a desarrollar la tecnología para que avances como este, que no son ni mucho menos el final, sean hoy posibles.

"Nosotros participamos en el ensayo clínico de la insulina semanal de Lilly. Se trata de insulina de liberación muy lenta; es decir, tú te la pinchas una vez a la semana y la insulina se va liberando poco a poco en tu cuerpo", explica la endocrinóloga Andreea Ciudin, coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de Obesidad del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona).

Diabetes tipo 1

En el 99% de los casos, la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune, se produce porque la persona tiene unos anticuerpos que se "comen" las células que fabrican insulina, una hormona liberada por el páncreas y, en concreto, por un tipo de células llamadas beta. "Hay unos anticuerpos que atacan estas células y, con el tiempo, estas personas se quedan sin la capacidad de fabricar insulina. Ahí es cuando aparece la diabetes tipo 1", añade Ciudin.

Estas nuevas hormonas simulan el funcionamiento de un "páncreas sano"

Una persona sana fabrica insulina de manera continua. El organismo cuenta con una insulina basal (o lenta) que se sintetiza de manera constante durante todo el día. En paralelo, el páncreas produce insulina rápida cuando la persona come para compensar los alimentos. Pero una persona con diabetes tipo 1 no puede generar estas hormonas, por lo que debe pincharse una insulina basal entre una y dos veces al día y una insulina rápida cada vez que come. Y debe ponérsela en función del nivel de azúcar en sangre que tenga.

Así, las insulinas semanales, que simularán el funcionamiento de un "páncreas sano" –que ya se comercializan en EEUU y que próximamente llegarán a Europa y España–, cambiarán de manera significativa la vida de estos pacientes. Como recuerda la doctora Ciudin, hay personas que debutan con diabetes tipo 1 a los 15 años y tienen que estar pinchándose toda su vida.

De hecho, la bomba de insulina, al consistir en un pequeño dispositivo que libera insulina a través de un catéter, ya supuso una mejora en la vida de las personas con diabetes. "Pero los pacientes llevan dos dispositivos: el motor y el catéter, y para ir a la piscina o playa se lo tienen que quitar", explica Ciudin. Las insulinas semanales, por tanto, supondrán un paso más allá.

En el caso de las personas con diabetis tipo 1, este nuevo medicamento cubrirá solo la insulina basal; es decir, cada vez que coman seguirán teniendo que ponerse la insulina rápida. Pero en el caso de los pacientes con diabetes de tipo 2, que son la mayoría (más del 95% de los casos) y que se administran insulina una o dos veces al día, la insulina semanal sí les evitaría los pinchazos diarios.

Insulinas inteligentes

Pero, además, científicos de EEUU, Australia y China están desarrollando una insulina inteligente ('smart insulin', en inglés) que, de cara al futuro, podría cambiar el tratamiento de las personas con diabetes de tipo 1. Se trata de una terapia que evalúa los niveles de azúcar en sangre en tiempo real y solo actúa en caso de que sea necesario para evitar la hiperglucemia. Este nuevo fármaco eliminaría por completo la dependencia de las inyecciones de insulina. Los médicos, sin embargo, afirman que aún falta tiempo para que desembarque esta generación de medicamentos.

"Hay varias publicaciones al respecto, pero todo es aún muy incipiente. Sería realmente lo que cambiaría la vida de los pacientes, aunque falta mucho tiempo para que esto sea una realidad. Ha habido problemas técnicos y, de momento, solo se ha probado con ratones de laboratorio. No es tan fácil", explica Analía Ramos, endocrinóloga del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, de Badalona). Para ella, lo más revolucionario, a corto plazo, serán precisamente esas insulinas semanales.

Según el jefe de Endocrinología del Hospital de Sant Pau (Barcelona), Antonio Pérez, la tecnología para que las insulinas inteligentes se conviertan en realidad lleva desarrollándose desde finales de los años 80. "Administrar una insulina que solo actúe cuando realmente es necesario cambiaría mucho el tratamiento de la diabetes", señala Pérez. Pero como Ramos precisa que "no es un avance que vaya a ser para el año que viene".

"Automatizar el tratamiento"

Según Pérez, "automatizar todo el sistema de tratamiento" de la diabetes es ahora mismo el "reto". Es decir: convertir la administración de la insulina en un "sistema automático": "Que el paciente se ponga el tratamiento cada equis tiempo y se olvide", señala Pérez. Las insulinas semanales serán un primer paso en esta dirección.

Sin embargo, como precisa la doctora Ciudin, las insulinas semanales obligarán a aprender el manejo. "Los médicos tendrán que aprender a manejar dosis altísimas de insulinas. Piensa que una dosis semanal incluirá muchas unidades diarias de insulina. Y hay que tener en cuenta que lo que te pinchas hoy seguirá funcionando siete días. Es decir, sería un problema si te has pasado de dosis", reflexiona esta endocrinóloga. "Van a suponer un cambio importante para los médicos. Pero son un gran avance: si se aprende bien el manejo, supondrán un gran alivio", concluye.

