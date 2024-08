Graham Greene en Galicia, algo más que una conexión divina

Aunque pueda ser desconocido para algunos, Graham Greene es una figura referente en el mundo cultural anglosajón. Escritor, guionista y crítico literario y de cine, muchas de sus novelas fueron llevadas a la gran pantalla, algunas con éxito como El tercer hombre, El americano impasible o Nuestro hombre en La Habana. Directores como Mankiewicz y Preminger o actores como Orson Welles, Deborah Kerr, Henry Fonda o Alec Guinness pusieron rostro a los personajes del mundo literario de Greene. Aunque, en realidad, eso es lo de menos aquí. Porque la presencia del peculiar escritor inglés en Galicia tiene mucho más que ver con su otra faceta: la de espía. Y, de paso, la de buen aficionado al vino.

Con Antonio das Regadas, que no hablaba inglés. / Cedida

Los biógrafos británicos, famosos por su rigor, estudiaron a fondo la vida de Greene, pero nunca ahondaron en sus escapadas a Galicia y Portugal, un total de 15 viajes iniciados en 1976 y que terminaron a las puertas de los 90, poco antes de morir. Unas visitas rodeadas, todavía hoy, de misterio.

Pero adonde no llegaron los biógrafos sí llegó el catedrático riojano Carlos Villar, que dedicó casi una década de su vida a investigar esos viajes, reproducir los itinerarios y conversar con algunos de sus protagonistas. Todo eso se recoge en el libro Viajes con mi cura: Las andanzas de Graham Greene por España y Portugal, publicado en español e inglés y que sienta las bases sobre las que el productor y guionista Aser Álvarez, natural de Celanova, pretende publicar una novela gráfica junto a Óscar Aldonza y grabar un documental que verá la luz en 2026, coincidiendo con los 50 años del primer viaje.

Una conexión divina

Pero si hay una figura central en toda esta historia no es la de Villar, Álvarez ni la del propio Greene, sino Leopoldo Durán Justo, un cura natural de Penedo de Avión (Ourense) que daba clase en la Complutense de Madrid y que hizo su tesis de Filología Inglesa sobre la obra del escritor británico. El imán que generó Greene sobre él fue tal que desde 1964 le escribió cartas, aunque sin mucho éxito. Pese a ello, el sacerdote gallego insistió. Y así, once años después, en 1975, Greene y Durán se conocieron al fin en el Hotel Ritz de Londres. “Quedaron para comer juntos y congeniaron muy bien”, relata Villar.

Durán y Greene con la probable espía María Newall, en Sintra. / Cedida

¡Y tanto! Porque forjaron una amistad tan singular como estrecha, hasta el punto de que fue el cura de Avión quien dio la extremaunción al escritor. En el Ritz, Greene le expuso su idea de viajar por España al año siguiente y Durán lo acompañó. Sobre el propósito de ese viaje, y de los posteriores, hay todavía mucho hilo del que tirar, pero se da por hecho el interés de Greene en informar al Gobierno británico sobre la transición española o sobre la emergente ETA. De hecho, él había sido reclutado en los años 40 por el MI6 –el servicio secreto británico– como espía y en ese papel viajó por medio mundo.

“Ao principio, a Greene interesáballe a amizade co cura, ter un tipo co que viaxar discretamente pola Península”, explica Aser Álvarez. “Eu non diría que era xa un espía ao uso, pero sí un informador”.

A partir de 1980, esas visitas de Greene ya son mucho más públicas. El escritor forja también cierta relación con el alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, que lo invita incluso a dar una conferencia. Pero hasta entonces Greene ya llevaba años recorriendo Galicia y Portugal con Leopoldo Durán, dejando anécdotas increíbles en cada curva de la carretera que recorrían y que son las que, en esencia, inyectan ese aire quijotesco a la aventura.

Greene era un enamorado de Unamuno y del Quijote. Pero también del vino. En sus viajes anuales, siempre en verano, había una serie de destinos fijos, la mayoría en Galicia. El primero en Beade, para comprarle a Antonio das Regadas el vino de O Ribeiro con el que llenaban el maletero para la travesía. Otro era el Restaurante San Martín de Ourense. A los mandos del coche, un Reanult 4, un Renault 5 o un Renalut 12 según la ocasión, solía ir algún alumno universitario de Durán, al que llamaban con un humor muy gallego “el tercer hombre”, igual que la novela.

Otra parada fija solía ser Sintra, en Portugal, donde llegó a celebrarse en la Quinta da Piedade “algún tipo de cónclave de informantes”. Allí, el inglés se veía siempre con su amiga María Newall, posible espía del MI6.

Pero las historias serían interminables. Por ejemplo, Greene adoraba el pícnic a pie de carretera, con un Ribeiro o un Rioja que le mandaba el Marqués de Murrieta. “Cando pagaba Greene, durmían en Paradores”, cuenta Álvarez. “Pero se tiña que pagar o cura, pasaban a noite en mosteiros”. En una de esas noches monacales en Cáceres, en pleno delirio nocturno, Greene encontró el “chispazo creativo” para su obra más hispana, la novela Monseñor Quijote, inspirada precisamente en las aventuras de un cura demasiado parecido a Durán.

“A min Greene apaixóame desde hai moito e este era un tema ao que levaba anos dándolle voltas”, explica Álvarez, responsable de Arraianos Produccións, que encontró la motivación definitiva cuando dio con la obra de Carlos Villar Flor.

Desde entonces, el proceso creativo del documental “deu moitas voltas”. Al principio iba a incluir animación, pero ante la dificultad técnica al final optará por publicar una novela gráfica con las aventuras de Greene y Durán, una especie de storyboard que dará paso a un documental más “sobrio e clásico, ao estilo inglés da BBC”, que sería “como o tería feito o propio Graham Greene”, explica.

Se trata de un proyecto “ambicioso”, una coproducción internacional que sacará a Arraianos de su zona de confort y que pretende aprovechar el tirón del universo Greene en Reino Unido y EE UU para canalizarlo hacia Galicia. De momento, ya logró una ayuda de Agadic y la acogida del proyecto en festivales internacionales como Málaga, La Rochelle o Lisboa está siendo muy buena. “Estamos nesa fase, na de facer medrar o proxecto”, explica Aser Álvarez. Para él, la clave del buen recibimiento radica en que Greene es en el fondo “alguén moi popular”; pero también en la propia relación de los protagonistas y sus viajes, “porque parece unha novela de Greene”. Y visto lo visto, de las buenas.