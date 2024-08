La fiesta del “condado” no se jubila

La “Festa do Viño do Condado de Tea” llegó ayer a su edición 65, la edad actual de jubilación para trabajadores y trabajadoras que han cotizado lo suficiente. Pero en este caso, la celebración consigue un éxito sin precedentes de público y, según las primeras estimaciones, alcanza las 35.000 personas asistentes. No se ve que la fiesta esté para jubilarse, más bien todo lo contrario.

Un grupo de amigos de Ponteareas, brindando. | // A.G.

Aunque el día grande tuvo lugar este domingo, la celebración comenzó el viernes con la presencia de 27 bodegas de vino Rías Baixas de la subzona Condado de Tea, fundamentalmente presentando albariño a la degustación. El Concello, como organizador, amplió el recinto incluyendo el recinto amurallado, la plaza do Castelo y zonas próximas, entre Museo da Ciencia do Viño y Casa do Conde, generando dos espacios interconectados. “Todo este recinto se llenó en las Noites gastronómicas y durante buena parte del día”, aseguró la alcaldesa, Marta Valcárcel. “El público pudo disfrutar cómodamente en cualquiera de los dos espacios de la música, gastronomía y vinos”, añadió.

Zona de casetas de vino en un momento de la mañana de ayer. | // ANXO GUTIÉRREZ

Muchas de las bodegas agotaron los vinos que preveían servir y, ayer tarde, ya no había algunos de los platos para maridar. Pulpo, jamón, empanada, oreja, torta, mejillones, tortilla, zamburiñas, navajas... se sirvieron hasta que no hubo existencias, especialmente ayer por la mañana, para poder maridar con los vinos.

Antonio, Ana y José nunca se pierden la “Festa do viño”. | // A.G

“Es increíble lo que ha crecido esta fiesta”, apunta Manuel, uno de los asistentes. “Yo recuerdo esto cuando aún se venía con el barril de vino y acudía mucha gente el domingo”.

En la jornada de ayer se llegaron a producir colas para poder acceder a alguno de los stands con vino, en lo que, sobre todo, se degustaban vino albariño cosechado y elaborado en la subzona y los “condados” con contraetiqueta de origen.

Además, la tendencia es la adquisición de botellas de vino, frente al sistema “por copa”. Grupos de familiares y amigos tomaban asiento en las carpas u otras zonas y se repartían las tareas: “Mientras ellas fueron a buscar la comida, nosotros a por el vino y copas, y siempre vigilando el espacio para sentarnos después”, apunta Carlos.

Tras el nombramiento de los cofrades y la entrega de los premios de vinos Deliciosos en la Casa Consistorial, la comitiva en la que destacaron numerosas cofradías, se trasladó a los recintos de la fiesta para la lectura del pregón del actor, Sergio Pazos.

La lectura tuvo lugar en la carpa tras un brindis con la alcaldesa y en presencia de otras autoridades como el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o la responsable de Turismo de la Diputación, Nava Castro, que no se olvidó de acudir con su mandil de bodeguera por ser componente de la Cofradía desde que era directora de Turismo de Galicia.

Pazos realizó un pregón divertido en el que incluso cantó una versión de macarena (quintuplicando sus estrofas) para hablar de la importancia del vino de Condado de Tea, del que es gran conocedor.

Deliciosos

Durante el evento también fueron entregados los Deliciosos del año, premios de la Festa de Condado de Tea a los mejores vinos. El “Delicioso de Oro del Condado de Tea Rías Baixas Tinto” fue para “As pegadas 2022” de la bodega “Destinos cruzados”. El “Delicioso de Bronce del Condado de Tea Rías Baixas Albariño” fue para “Señorío de Sobral” de “Bodegas Señorío de Sobral”; el “Delicioso de Plata de Condado de Tea Rías Baixas Albariño” fue para “Terras do Sur” de “bodegas José Antonio Canda Gil”; el “Delicioso de Oro de Condado de Tea Rías Baixas albariño” fue para “Finca Arantei” de “Bodegas La Val”.

El premio “Delicioso de bronce de Condado de Tea Rías Baixas Condado” fue para “Detrás da casa larga” de la bodega “Destinos Cruzados”; el “Delicioso de Plata de Condado de Tea Rías Baixas Condado” fue para “As Laxas Condado” de “Bodegas As Laxas”; y, por último, el “Delicioso de Oro de Condado de Tea Rías Baixas Condado”, fue para “Ardora Maris” de “Eidosela”.

Entregaron los premios el conselleiro de Educación, la alcaldesa, el presidente de la Cofradía, Antonio Alén, el director Xeral da PAC, Juan José Cerviño Varela, la responsable de Turismo de la Diputación, Nava Castro, el director xeral de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) Martín Alemparte Vidal y el presidente de la Denominación de Origen, Isidoro Serantes.