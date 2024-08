Una viguesa con el gen del viajero

Se estima que el 20% de la población posee lo que se denomina el gen wanderlust o gen del viajero, pero que sólo está activo en el 10% de la población mundial. La viguesa Lorena Martínez tiene este gen. Ya ha recorrido 53 países, pero no como una turista convencional, sino como una viajera, una aventurera que ha explorado lugares como Afganistán, Turkmenistán, Israel o Uganda y que ya prepara sus próximos destinos: el Ártico este mes de septiembre y la Antártida el año próximo. Unas 37.000 personas siguen su página de Facebook “No más viajar sol@, Si buscas compañer@s de viaje Únete”, donde busca compañeros para cada una de sus rutas por el mundo.

En su cuenta de Instagram (@loremrviajera) se la puede ver, por ejemplo, a los pies de un cráter de gas en medio del desierto de Karakum (en Turkmenistán), posando ante la Montaña de los 7 Colores, en Perú; nadando con un tiburón ballena en Filipinas; ante impresionantes monumentos y paisajes de Afganistán, junto al Taj Mahal de India, a los pies de la Muralla China o siguiendo el rastro de los gorilas de montaña de Uganda. Además, tras su visita al Machu Picchu completó las siete maravillas modernas del mundo. Pero ella no es una turista convencional. Lorena Martínez quiere dejar clara “la diferencia entre un turista y un viajero”. “Yo soy viajera y me considero una wanderlust, esas personas que tienen una pasión irrefrenable por hacer esto, y nada tiene que ver con un turista”, subraya: “A la mayoría de la gente le gusta viajar, pero como vacaciones, es un concepto completamente diferente”. Según la viguesa, “el turista es una persona cómoda que viaja de vacaciones, de relax, que escapa de la vida real, que hace “viajes vainilla” (término inventado por ella para referirse a los viajes que practica todo el mundo)”. Y aunque reconoce que ella también hace este tipo de “viajes vainilla”, su concepto de viajar abarca otra dimensión. “Un viajero no viaja para escapar de la vida, sino que viaja para que la vida no se le escape”.

A la izquierda, en Mazar-e Sarif, Afganistán. A la derecha, sentada junto al muro que divide Palestina de Israel, con pinturas de Banksy. | // @LOREMRVIAJERA / @loremrviajera

Una viajera como ella confiesa que hace malabares para pasarse 45 o 65 días viajando con los 22 días de vacaciones que le corresponden en el trabajo. “Todo lo que sea no ir a trabajar, significa estar viajando”. Por eso, ese concepto de wanderlust o el de dromomaníaca (palabra que se usa para definir a los adictos a viajar) no le son en absoluto ajenos: “Yo priorizo en mi vida viajar antes que otras cosas”. Pero para poder llevar a cabo tantos viajes es necesaria una importante planificación y una disciplina económica. “No todos los viajeros somos ricos, muchos somos personas que trabajamos, tenemos nuestros sueldos”, explica. En su caso, Lorena viaja por libre: “Yo organizo mis viajes, invierto mucho tiempo en buscar vuelos, hoteles, excursiones, en hablar con gente local para planificar recorridos...”. Esta es una cuestión que, además, está muy relacionada con un viajero. “Busca una inmersión cultural o de naturaleza: madrugar mucho, caminar mucho, utilizar el transporte público...”, expone.

“Suele haber un concepto equivocado cuando uno habla de viajero, porque lo asocia con un mochilero, pero no son conceptos iguales”, destaca. “El mochilero compra su vuelo de ida y posiblemente no tenga vuelvo de regreso, o sí lo tenga, pero entre medias no tiene nada reservado, va fluyendo; sin embargo, hay otro tipo de viajeros que van con sus itinerarios totalmente organizados, con vuelos internos, excursiones... Yo, por ejemplo, cuando fui a la India, al llegar había un coche esperándome y me hizo todo el circuito, estaba todo organizado por mí”, explica.

El reto es viajar desde lo más al norte que se pueda ir al ser humano, hasta lo más al sur posible

Los primeros viajes de Lorena Martínez, aunque ya tenía el gen wanderlust, fueron como turista. “De pequeña competía y viajaba mucho por el tema del deporte”, rememora. “Después empezaron los congresos por mi carrera. Cuando iba a un sitio, siempre salía a explorar. Luego me tocó hacer mi carrera en Estados Unidos y, estando allí, empecé; aunque todavía no me consideraba viajera”, indica. Fue en 2016 cuando cambió los “viajes vainilla” por los viajes de aventura-expedición o por el acuñado como “dark tourism” (“turismo oscuro”, que le lleva a explorar lugares recónditos o inusuales). “Me animé a explorar yo sola el mundo y me dije: ‘que pase lo que tenga que pasar’. Me organicé y armé el grupo de viajeros para encontrar gente con quien viajar”, explica. Al principio le costó superar el miedo, confiesa. “Yo veía países como India o Egipto y pensaba que ni loca viajaría ahí, que era peligrosísimo. Pero luego veía que la gente iba y volvía bien, así que me decidí. Muchas veces fui con miedo, pero fui a ver lo que había; incluso cuando fui a Afganistán algo de miedo tenía, pero la curiosidad me pudo más”, asegura.

Destinos en el punto de mira

En su lista de deseos hay tres destinos que todavía esperan el momento adecuado para ser visitados: Siria, Irak y Corea del Norte. “Corea del Norte acaba de abrir sus fronteras al turismo, pero el problema es que yo viajo mucho a Estados Unidos y sé que cuando viaje a esos países luego tendré que hacer un visado para ir y si el funcionario de turno que me toque no me quiere aprobar la visa por haber viajado a alguno de estos destinos, eso significa que no podría volver a EE UU. Tengo que asumir que si voy a Corea del Norte, Siria o Irak puede que no vuelva a pisar nunca Estados Unidos y no estoy preparada todavía”, explica.

Todos los países que ya ha visitado han dejado una huella profunda en ella y reconoce que su visita a Afganistán le ha marcado profundamente. “En general, todos los países de Asia central me marcan mucho porque son países que no están acostumbrados al turismo”, explica. “Hoy en día está todo muy masificado, lo que hace que los países se adapten al turismo y pierdan su esencia, y eso me está dejando de gustar cada vez más. En un país que no está acostumbrado al turismo, cuando te ven suelen ser todos muy hospitalarios”.

Por suerte, nunca ha tenido ningún contratiempo en sus aventuras. “Solamente me pasó en México que me querían operar de apendicitis, pero al final no tenía nada; por lo demás, nunca tuve ningún problema, ni que me quisieran timar ni que me robaran ni nada por el estilo. Yo programo mucho los viajes, veo mucho lo que está pasando en el país en ese momento, lo que les pasa a los turistas, invierto mucho tiempo y procuro ir preparada”, afirma: “Hay que ir informado y atento”.

Ahora cuenta las horas para partir hacia el Ártico. “Es un destino para viajeros intrépidos. Todo el mundo me decía que Afganistán era peligroso, pero yo veo el Ártico mucho más peligroso. Para empezar, no puedo salir de la ciudad, que es una calle en línea recta, sin salir con un guía armado, porque los osos polares son muy peligrosos. En el archipiélago viven 2.300 personas y cerca de 3.000 osos polares”, advierte. “Longyearbyen, que es la capital de Svalbard, es la ciudad más septentrional del planeta, lo más al norte que vive el ser humano, lo más cerca al Polo Norte geográfico. Mi objetivo actualmente es viajar desde lo más al norte que pueda ir el ser humano hasta lo más al sur, que es la Antártida”, destino que ya le espera el próximo año.

Una pequeña comunidad de grandes viajeros Su página de Facebook “No más viajar sol@, Si buscas compañer@s de viaje Únete” nació con el objetivo de encontrar gente para viajar. “El primer problema que tuve cuando quise viajar fue encontrar con quién hacerlo. Mis amigos querían hacer viajes de turismo, así que abrí el grupo con otro chico de Burgos que había conocido en un viaje anterior. El objetivo era encontrar yo mis compañeros de viaje y que cada uno encuentre sus compañeros”, explica. Bajo ningún concepto permiten la entrada a ninguna agencia: “Aunque la mayoría de los que están ahí son turistas, hay una pequeña comunidad de grandes viajeros”. “La idea es que cuando alguien quiera hacer un viaje y no tenga con quien ir, pueda encontrar compañeros, pero tiene que organizar su propio viaje”, advierte. “Somos pocos los que viajamos en este estilo de vida, lo conocen poco, estamos mal catalogados, en el sentido de que la gente piensa que somos ricos o que somos “perroflautas”, y ninguna de las dos opciones, sino que, para llevar este estilo de vida, hay que ser muy disciplinado en todo aspecto, sobre todo en el económico, además del tiempo invertido que hay detrás”.

