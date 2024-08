El Museo do Mar de Vigo, nueva "víctima" de los 'fodechinchos': "Los textos están en gallego... no me lo puedo creer"

Nueva polémica a cuenta del idioma en Galicia, en esta ocasión con epicentro en Vigo y más concretamente en el Museo do Mar, donde varios visitantes se han mostrado muy sorprendidos tras encontrar los textos explicativos escritos en gallego.

No han sido pocas las polémicas en torno al turismo este verano en Galicia. Desde el bar de Oleiros que cerró para "desconectar" de los 'fodechinchos', hasta la reciente crítica al Museo de Rosalía de Castro donde también se hacía uso del idioma oficial de la comunidad, algo que indigno a algún visitante. En esta ocasión, la polémica se parece bastante a esta última.

Y es que el Museo do Mar de Vigo ha recibido alguna reseña negativa por acompañar las exposiciones con textos explicativos escritos en gallego. "Los textos explicativos están solamente en gallego... no me lo puedo creer", comentaba este usuario después de su visita. Pero no termina ahí la polémica, ya que Fran, el usuario, cree que la utilización de esta lengua se debe "a la dictadura nacionalista" que "llega incluso a donde el nacionalismo no gobierna".

Un comentario muy desafortunado que no ha tardado en recibir respuesta por parte del propio Museo do Mar, que ha aclarado que todos los textos están en ambos idiomas. De hecho, explican que justo después del texto en gallego, aparece el texto en castellano, como suele suceder en todos los museos de la comunidad. El centro vigués explica que solo hay dos elementos cuya explicación está exclusivamente en gallego, pero que poseen un código QR bien visible que lleva a los usuarios hasta la explicación en idioma castellano.

No es Fran el único usuario que ha cometido este error. También Rubén, otro visitante que ha dejado una reseña negativa al museo traslada su inquietud respecto al uso del idioma: "Lo que no veo bien es que haya salas en las que está todo en gallego, cuando llevas 10 letreros tienes un dolor de cabeza de espanto", señala.

"Si pagas un dinero creo que lo suyo es que puedas disfrutar y leer a gusto en el idioma común", reflexiona. En este caso el Museo do Mar también ha contestado a su comentario y ha aclarado que los textos están en ambos idiomas.