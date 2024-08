“Hemos olvidado que el gallego era un pueblo de emigrantes hasta hace poco”

La obra “Enfiando a vida”, de Susana Fraguela, ha sido galardonada con el II Premio de Novela Curta Alén, organizado por el Concello de Ares en colaboración con Hércules de Ediciones. Se trata de un relato que captura una fusión de las experiencias personales y familiares de la autora, natural de Cariño, reflejando su conexión con Galicia. La obra muestra, además, cómo la emigración impacta tanto en quien se marcha como en quien se queda, conviviendo con la ausencia del migrante.

–Su obra “Enfiando a vida” construye una memoria emocional alrededor de los procesos migratorios de Galicia. ¿Cómo surge la idea para esta novela corta?

–Empecé a escribir la novela en 2019 a raíz de una frase que me dijo mi abuela: “¡Qué suerte ser joven!”. Yo le decía que ella ya había sido joven también, pero ella me contestó: “Sí, pero no fui joven en estos tiempos”. Esa frase me dejó pensando: es cierto que no es lo mismo ser joven en el siglo XXI que en el XX. Las libertades no son las mismas, la sociedad no es la misma y el papel de la mujer no es el mismo. De esa reflexión que se me quedó en la cabeza nació la historia de Lali y de Sofía.

–Las protagonistas de “Enfiando a vida”...

–Sí. El libro habla de la vida de estas dos mujeres que viven en dos épocas diferentes dentro del siglo XX, principios del XXI. Son como dos historias paralelas y en un determinado punto de la novela conocemos cuál es su relación y cómo se entrecruzan sus vidas. También está enlazado con historias de la emigración; el tema de la novela no es ese, pero sí que las vidas de las protagonistas se ven condicionadas, en cierta manera, por la emigración.

–Un tema que nos toca muy de cerca a los gallegos.

–Por suerte o por desgracia –y digo por desgracia para las familias, y por suerte para las sociedades porque acabó trayendo dinero de vuelta– todo el mundo en Galicia tiene abuelos, tíos, primos o familiares directos o menos directos que han emigrado. Pero es cierto que supuso una desgracia para esa gente que aquí no tenía recursos y que se tuvo que marchar porque quería una vida mejor para los suyos; eso rompía las familias, de alguna manera.

–La editora Laura Rodríguez mencionó en la entrega del premio la importancia de acercar a los lectores estas historias.

–Hoy en día tendemos a olvidar. Ahora somos un país de destino de emigrantes, pero el tema de la migración, según lo que le pongas delante (emigración o inmigración) se ve de distinta manera. Parece que olvidamos que el pueblo gallego ha sido un pueblo de emigrantes hasta no hace tanto. Sin embargo, ahora se ven muchas situaciones en las que la gente se queja porque creen que vienen a quitarnos trabajo, que vienen a ocupar nuestro sitio... Por eso todo lo que se pueda escribir sobre la emigración nos puede traer de vuelta la memoria y nos puede hacer ver que las situaciones se repiten y que si nos olvidamos de lo que tenemos más reciente estamos condenados a repetirlo. Deberíamos tener un poco más de sensibilidad porque hasta hace nada éramos nosotros los que estábamos en otros países buscándonos la vida. Ellos están haciendo lo mismo aquí.

–¿Nos falta empatía hacia el tema?

–Nos falta, básicamente, humanidad. No creo que nadie que esté a gusto en su casa o que tenga recursos en su país o región, deje a su familia atrás, emprenda un viaje peligroso, sin saber cuáles van a ser los resultados, solo por el placer de la aventura. Cuando alguien se va de su país y arriesga su vidas y sus ahorros no creo que eso lo haga por gusto, lo hacen porque no les queda más remedio y porque quieren dar a su familia lo mismo que nuestros abuelos nos querían dar a nosotros: una oportunidad mejor.

–Periodista de la primera promoción de Galicia, ¿se siente más cómoda como escritora?

–Yo soy periodista, estuve en medios y ahora en un gabinete de comunicación, pero la escritura es algo como mucho más inherente a mí. Escribo desde que era pequeña, y siempre escribo cuentos, relatos, notas... Tampoco he sido muy constante. Para escribir una novela larga, algo a lo que todavía no me he enfrentado, tienes que tener algo de disciplina, de continuidad... Yo soy un poco más caótica.

–El premio es un gran aliciente para animarse.

–Tengo algún relato corto premiado en algún concurso y esta es mi primera novela corta publicada. Tengo escrita otra novela anterior a esta y estoy empezando con las bases de un relato corto que alguno de mis amigos me dijo que puede dar para una novela y le estoy haciendo caso. Además, con el premio, que me dio el impulso que necesitaba, me voy a poner a intentarlo.

–Siempre es un gran respaldo.

–Sin duda. Es un aliciente. De no atreverte a soñar con tener algo publicado a tener algo en la mano es ya un paso de gigante. Nunca sabes si vas a volver a publicar y, aunque sea un sueño cumplido y una cosa muy bonita, tampoco es que me quite el sueño. Todo lo que venga será un regalo a mayores.

