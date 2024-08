A residencia artística, tendencia á alza en Galicia: que é, onde atopala

Crear precisa dos seus tempos pero tamén dos seus espazos físicos e metafóricos. O concepto de residencias artísticas ou literarias leva tempo espallado en Europa e, dende hai uns anos, comezaron a agromar iniciativas na Galicia.

Se cadra as propostas máis coñecidas son as impulsadas por entidades públicas como a de Mariñán (auspiciada pola Deputación da Coruña para proxectos de literatura e pensamento); a literaria da Xunta en San Simón; tamén alí o Obradoiro Internacional de Tradución Poética Con Barqueira e Remador, da administración galega.

Residencia Literaria 1863

Este último é comisariado pola poeta Yolanda Castaño que creou a Residencia Literaria 1863 na Coruña, iniciativa privada que establece acordos con institucións ou empresas. Mais hai outra veta: a proposta de artistas ou escritoras que, fóra das urbes, ofertan residencias creativas sen apoio externo.

A Gargalleira, en Silleda

Ás veces, as ofertas limítanse a talleres de escrita creativa onde aprender rodeados de natureza como o caso de A Gargalleira, en Trasfontao, Silleda, da man da novelista Llerena Perozo, que vén de publicar o libro “Os anos tranquilos”.

Cerámica de Peixe Nero en Covelo

Tamén atopamos obradoiros de cerámica en Covelo (Pontevedra) con Peixe Nero, creadora mudada ao rural para crear en simbiose coa natureza. Preto de Covelo, na localidade ourensá de Pontedeva, figura o proxecto Escusalla Aldea Creativa cun estudo de gravación.

Escusalla Aldea Creativa en Pontedeva

“En Europa, estílase bastante o de ter un estudo no rural onde vai a xente vivir alí unha tempada para gravar un disco. En España, hai algún pero en Galicia igual somos os únicos con este concepto”, explica Mónica Flyn, de Escusalla Aldea.

No seu caso, non partiron dunha propiedade herdada senón que buscaron unha casa que se axeitara ás súas necesidades xusto despois do cambio de chip na pandemia. A idea inicial era o arredor de Vigo pero os prezos obrigáronos a aumentar o radio da procura.

Escusalla Sonora, o estudio de gravación en Pontedeva. | // M.F.

“Queriamos unha casa moi grande para vivir nós, incluir un estudo de gravación, un espazo para hospedar os músicos para a súa residencia creativa ou para peregrinos. Ademais tiña que estar aillada pero preto dalgún pobo. Atopámola –engade Flyn, que tamén rexenta o coworking Simia en Vigo– hai tres anos nunha aldea abandonada en Escusalla, Pontedeva (Ourense), con A Cañiza a 20 minutos. No estudio Escusalla Sonora, levamos xa un ano a gravar discos”, un tempo no que pasaron Transilvanians, Elephants e Paw e ao que irán Los Pontiaks e outras bandas en breve.

Escusalla Sonora, cos seus arítifices, Mónica Flyn e Javier Vicala. / M.F.

En novembro, pensan inaugurar os concertos no estudio ao estilo Tiny Desk polo que haberá que estar atentas ao seu Instagram (@escusallaaldeacreativa).

“É un sitio bonito, apartado, pero co pobo a cinco minutos cunha tendiña moi cerca. A xente agradéceo porque sae de gravar ao balcón e escoita os paxariños. Aquí estás ao que estás, a centrarte só na túa arte”, sinala Flyn quen aclara que este ano non terán o seu festival, Fescusalla, porque “non nos dá a vida. O meu compañeiro, Javier Vicala, é técnico de son e ten moito traballo por fóra”.

Admite que Pontedeva asombrounos: “Viñemos pensando que só ía haber persoas maiores pero agora viñéronse vivir unas caravaneiros italianos que están a facer unha casa, uns irlandeses, uns israelíes, unha parella de asturianos... Xa somos amigos e cada quince días facemos cenas temáticas”, dedicadas a un país como, por exemplo, Madagascar pero en clave vegana.

Castelo Studio en Culleredo

Máis virado cara a arte ten plantexado o seu proxecto Iria do Castelo. Trátase de Castelo Studio, nunha aldea de Culleredo (A Coruña), a onde chegan artistas de todo o mundo. “Xurdiu pola miña carreira de artista independente. Son multidisciplinar dende escultura, debuxo, instalación... Na miña carreira, con residencias internacionais, funme relacionando con outras artistas e vin que moitas pasaban pola miña casa, unha antiga granxa familiar. Así acabei dando forma ao meu estudio privado. Ao principio, facía un evento forte ao ano na aldea pero agora volquei todo na páxina web onde creadores presentan o seu proxecto e selecciono á xente que poderá acudir”, ademais de reallizar exposicións ou presentacións, aclara.

Artista traballando en Castelo Studio. / Jose Toitiño

As propostas –en castelostudio.com– son varias e inclúen dende microresidencias de dous días abertas a escritores, músicos e artistas, estes últimos, con todo o equipamento básico disponible.

Descentralización da cultura fóra do urbano

Para Iria do Castelo, a eclosión destas iniciativas débese a varios factores: “Unha, o despegue tecnolóxico que permite o contacto con artistas lonxanos. Dúas, a resposta á crise socioeconómica que vivimos e ante a que os artistas nos temos que posicionar para lanzar os proxectos de maneira autoxestionada. Os artistas non podemos deixar de producir e temos que sacar adiante iniciativas. Ademais, a pandemia puxo sobre a mesa a descentralización da cultura fóra dos centros urbanos. Galicia ten un tecido rural fantástico para este tipo de espazos”.

La Platanera, na Illa de Arousa

Outro proxecto chamativo é o de La Platanera, en Illa de Arousa. O punto de partida foi no 2012. “Eran tempos complicados, nos que era difícil atopar unha saída, buscar traballo (por mor da crise económica) e eu tiña claro que o que quería era contar historias. Pensei, que podo facer co que teño? O único que tiña era a casa dos meus avós, onde nos criamos todos, de aí a súa importancia. Eu quería mantela con vida”, rememora Andrea Fernández.

Taller de La Platanera na Illa de Arousa, unha iniciativa de Andrea Fernández na casa dos seus avós. / A.F.

Así foi como se lle ocorreu organizar obradoiros. “Agora está de moda realizar talleres, retiros, facer análises de mercado... Isto último eu nunca o fixen porque La Platanera é unha opción de vida. A miña vida está ligada á historia da Illa de Arousa e a contar historias a través do gravado, da ilustración e, agora, da literatura”, detalla pola recente publicación do seu libro “Jarroa” (Traballo de Troya) que toma o nome dun tipo de vento de a Illa.

Fernández recalca que o taller é un “fogar”, unha casa dos anos 70 “enredada coa memoria” e a arte. Recoñece que “sempre custou máis” atraer xente de Galicia á súa proposta que de fóra como Baleares, Cataluña, País Vasco, Canarias ou Madrid. “Están como acostumados a outro tipo de proxectos pero ao principio custou pero resistín”, sinala.

Obra realizada nun retiro artístico en La Platanera. / M.F.

“Este –recoñece– é un proxecto bastante atípico. Entras nunha casa na que non hai ningún cartel de que se dedique a retiros ou talleres. Os meus obradoiros son de máximo 10 persoas”. O previsto con Sabina Urraca, editora de Caballo de Troya, para setembro, ten unha longa lista de espera. Na súa mente, está a preparar outro coa escritora ecuatoriana Mónica Ojeda ademais de ofrecer varios de gravado impartidos por ela para ilustrar cerámica ou téxtil.

A outra vía son os retiros personalizados para que a xente aprenda técnicas ou escriba soa ou en familia con packs de fin de semana ou de ata unha semana, o que se demanda vía formulario na súa web www.laplatanera.com ou no instagram @la_platanera.

Son estes varios exemplos dunha tendencia que florece en Galicia dende hai uns anos e que mesmo está a atraer a xentes doutras coordenadas co ánimo de crear, aprender.

Suscríbete para seguir leyendo